Ocean Vuong: Το best seller μυθιστόρημα «On Earth We’re Briefly Gorgeous» μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη

Η μεταφορά του πολυβραβευμένου μυθιστορήματος On Earth We’re Briefly Gorgeous του Ocean Vuong στη μεγάλη οθόνη βρίσκεται πλέον επίσημα σε εξέλιξη, με την αναζήτηση για τους δύο βασικούς εφηβικούς ρόλους να έχει ξεκινήσει αυτή την εβδομάδα.

Την επιλογή του cast έχει αναλάβει η Τζένιφερ Βεντίτι, που είχε προταθεί για Emmy το 2022 για τη δουλειά της στο Euphoria και είναι γνωστή για ταινίες όπως το Uncut Gems.

Το μυθιστόρημα του 2019, ντεμπούτο του Vuong, έγινε αμέσως bestseller και μπήκε στη μακρά λίστα για το National Book Award.

Είναι γραμμένο σε επιστολική μορφή, ως γράμμα ενός γιου προς τη Βιετναμέζα μητέρα του, συνδυάζοντας αυτοβιογραφικά στοιχεία και μυθοπλασία για να εξερευνήσει θέματα όπως η κουίρ ταυτότητα, η μετανάστευση, το οικογενειακό τραύμα και ο πρώτος έρωτας.

Η εταιρεία παραγωγής Α24 αναζητά άνδρες βιετναμέζικης καταγωγής, ηλικίας 18 έως 25 ετών, για τον ρόλο του Little Dog (ή LD). Ο χαρακτήρας είναι ένας 17χρονος Βιετναμεζοαμερικανός, περιγράφεται ως queer, χαμηλών τόνων, ευαίσθητος και ποιητικός. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών και να μιλούν βιετναμέζικα σε μέτριο επίπεδο.

Παράλληλα, το casting είναι ανοιχτό για τον ρόλο του Trevor, ενός 17χρονου λευκού Αμερικανού εφήβου, που αποτελεί κομβικό πρόσωπο στην ιστορία ενηλικίωσης του Little Dog. Ο χαρακτήρας περιγράφεται ως ελεύθερο πνεύμα, ακατέργαστος και εκφραστικός. Η παραγωγή δέχεται υποψηφιότητες από λευκούς άνδρες ηλικίας 18–25.

Για τους δύο ρόλους, μπορούν να υποβάλουν αίτηση τόσο επαγγελματίες ηθοποιοί όσο και μη ηθοποιοί, ενώ οι υποψήφιοι μπορούν να κατοικούν στις ΗΠΑ, τον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο ή την Αυστραλία.

