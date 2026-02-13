ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Ο θρύλος των Led Zeppelin Robert Plant έρχεται στην Ελλάδα

Οι λεπτομέρειες για τη συναυλία που θα δώσει το καλοκαίρι

The LiFO team
The LiFO team
ΡΟΜΠΕΡΤ ΠΛΑΝΤ LED ZEPPELIN ΕΛΛΑΔΑ Facebook Twitter
Ο Robert Plant των Led Zeppelin έρχεται στην Ελλάδα, το καλοκαίρι / Φωτ. αρχείου: EPA
0

Ο θρύλος των Led Zeppelin, Robert Plant, έρχεται το καλοκαίρι στην Ελλάδα για την εναρκτήρια συναυλία του Sani Festival 2026.

Η συναυλία του Plant, μίας από τις πιο εμβληματικές φωνές στην ιστορία της παγκόσμιας ροκ σκηνής, έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 11 Ιουλίου, στη Χαλκιδική, στο πλαίσιο του μουσικού φεστιβάλ του καλοκαιριού.

Στην επίσημη ιστοσελίδα του τραγουδιστή έχει ήδη αναρτηθεί ο σύνδεσμος που παραπέμπει στην αγορά εισιτηρίων για τη συναυλία στη σκηνή του Λόφου της Σάνης, όπου θα εμφανιστεί μαζί με τους Saving Grace και τη Suzi Dian.

Η εμφάνιση του Robert Plant θα αποτελέσει την πρώτη από μια σειρά συναυλιών που θα συνθέσουν το φετινό πρόγραμμα του Sani Festival.

Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκινά σήμερα, Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τις πληροφορίες που αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα.

Ο Robert Plant συγκαταλέγεται σταθερά στις σημαντικότερες φωνές και τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες στην ιστορία της ροκ, με το Billboard να τον έχει κατατάξει στις λίστες με τους κορυφαίους τραγουδιστές όλων των εποχών και να έχει αποτυπώσει τη διαδρομή του τόσο με τους Led Zeppelin όσο και στη σόλο καριέρα του. Με τους Led Zeppelin κυριάρχησε στα αμερικανικά charts τη δεκαετία του ’70, με άλμπουμ που βρέθηκαν πολλές φορές στην κορυφή.

Επιτυχίες όπως το «Stairway to Heaven» θεωρούνται από τα πιο εμβληματικά τραγούδια στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής. Μεγάλη απήχηση είχε και ως σόλο καλλιτέχνης, πειραματιζόμενος με διαφορετικά μουσικά είδη, ενώ η συνεργασία του με την Alison Krauss γνώρισε επίσης επιτυχία. Μαζί έφτασαν ψηλά στο Billboard 200, κερδίζοντας βραβεία Grammy και επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική επιρροή του Robert Plant στη μουσική βιομηχανία.

 
 
Πολιτισμός

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Οι πρώτες φωτογραφίες από τον «Σωσμένο» του Έντουαρντ Μποντ με τον Βασίλη Μπισμπίκη και τη Λένα Κιτσοπούλου

Πολιτισμός / Αποκλειστικό: Ο Βασίλης Μπισμπίκης ανεβάζει τον «Σωσμένο» με τη Λένα Κιτσοπούλου

Το έργο του Έντουαρντ Μποντ που προκάλεσε την κατάργηση της λογοκρισίας στο αγγλικό θέατρο και αποτέλεσε την εναρκτήρια παράσταση του θρυλικού «Εμπρός» ανεβαίνει σε νέα διασκευή από την ομάδα Cartel.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΙΔΗΣ
ΩΡΑΙΑ ΕΛΕΝΗ ΛΙΑΝΤΙΝΗΣ

Πολιτισμός / Πώς ήταν πραγματικά η Ωραία Ελένη: Οταν ο καθηγητής Λιαντίνης εξηγούσε τι έλεγε ο Όμηρος

Το ερώτημα ήρθε στην επιφάνεια μετά την επίθεση του Έλον Μασκ στον Κρίστοφερ Νόλαν για το καστ της πολυαναμενόμενης ταινίας του, «Οδύσσεια», που θα κυκλοφορήσει το καλοκαίρι στις κινηματογραφικές αίθουσες
THE LIFO TEAM
 
 