Ο Prince όπως δεν τον βλέπαμε συνήθως, στο νέο λεύκωμα του Στιβ Παρκ

Στις 14 Απριλίου κυκλοφορεί από την ACC Art Books το φωτογραφικό λεύκωμα του Στιβ Παρκ, επί 13 χρόνια art director του Prince στο Paisley Park, με πολλές εικόνες που δημοσιεύονται τώρα για πρώτη φορά.

Οι φωτογραφίες του Prince είναι αμέτρητες, αλλά δεν είναι όλες ίδιες. Άλλες χτίζουν τον μύθο του και άλλες τον αφήνουν για λίγο στην άκρη. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκει το νέο λεύκωμα του Στιβ Παρκ, του ανθρώπου που έζησε από μέσα το δημιουργικό περιβάλλον του Prince και τον φωτογράφισε όταν δεν υπήρχε πίεση να υπηρετηθεί μια δημόσια εικόνα. Το Prince: Black, White, Color κυκλοφορεί στις 14 Απριλίου από την ACC Art Books, ενώ παράλληλα βγαίνει και ειδική δίτομη έκδοση με ακόμη μεγαλύτερο φωτογραφικό υλικό.

Ο Prince και η Μέιτε στο σπίτι τους στη Μαρμπέγια της Ισπανίας, μαζί με τη σκυλίτσα τους, τη Μία, πάνω στο πιάνο. «Η Μία στάθηκε πραγματική ηρωίδα εκείνη τη μέρα. Μου άρεσε πολύ το φως που έμπαινε από όλα τα παράθυρα και τις πόρτες σε αυτή τη λήψη». Φωτ.: Steve Parke Στην παιδική χαρά των στούντιο Paisley Park. «Τη μέρα που φωτογραφίζαμε εκεί, καταλήξαμε στην παιδική χαρά μπροστά από το στούντιο, που είχε φτιαχτεί για το παιδί του Prince και της Μέιτε, αλλά και, όπως μου είπε ο ίδιος, για τα παιδιά και άλλων εργαζομένων στο Paisley Park. Δυστυχώς, το παιδί τους δεν επέζησε. Όταν αρχίσαμε να φωτογραφίζουμε σε αυτό το σημείο, ένιωσα πως η διάθεσή του άλλαξε αισθητά και έγινε πολύ πιο σκοτεινή». Φωτ.: Steve Parke

Ο Παρκ άρχισε να συνεργάζεται με τον Prince στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και έμεινε για 13 χρόνια στο Paisley Park ως εσωτερικός art director, σχεδιάζοντας από εξώφυλλα μέχρι σκηνικά και δουλεύοντας δίπλα του σε μια περίοδο διαρκούς δημιουργικής έντασης. Αυτή η εγγύτητα είναι που δίνει σήμερα στο βιβλίο το βάρος του: δεν βλέπεις απλώς έναν σταρ μπροστά στον φακό, αλλά έναν καλλιτέχνη μέσα στον δικό του καθημερινό κόσμο.

Το βιβλίο συγκεντρώνει εκατοντάδες φωτογραφίες, πολλές από αυτές αδημοσίευτες μέχρι σήμερα. Ο Prince εμφανίζεται στο Paisley Park, στο σπίτι του στη Μαρμπέγια, στο στούντιο, σε πορτρέτα, σε χαλαρές στιγμές με τη Μέιτε Γκαρσία και τον σκύλο τους, αλλά και σε εικόνες πιο ήσυχες, σχεδόν ιδιωτικές, που σπάνια είχαν θέση στη δημόσια αφήγηση γύρω από το όνομά του.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της ιστορίας είναι ότι αυτό το φωτογραφικό υλικό γεννήθηκε σε μια στιγμή τεχνολογικής μετάβασης. Ο Prince είχε δείξει από νωρίς ενδιαφέρον για τις πρώτες ψηφιακές κάμερες και, όπως περιγράφει ο Παρκ, τον γοήτευε η αμεσότητα με την οποία μπορούσε να βλέπει το αποτέλεσμα και να δοκιμάζει πράγματα χωρίς το βάρος της αναμονής του φιλμ. Αυτή η αίσθηση ελευθερίας έδωσε στις λήψεις μια πιο αυθόρμητη ποιότητα.

Σημασία έχει και κάτι ακόμη: ο Παρκ λέει ότι όλες οι φωτογραφίες που περιλαμβάνονται στο βιβλίο είχαν εγκριθεί τότε από τον ίδιο τον Prince. Γι’ αυτό και το λεύκωμα δεν μοιάζει με μεταθανάτια αφαίρεση ενός ιδιωτικού αρχείου, αλλά με μια καθυστερημένη δημοσίευση εικόνων που ανήκαν εξαρχής στον ορίζοντα της δικής του αισθητικής έγκρισης.

Στην πισίνα του σπιτιού του Prince και της Μέιτε στη Μαρμπέγια της Ισπανίας. «Για αυτή τη φωτογράφιση ο Prince μου είπε να μπω στο νερό, αλλά φοβόμουν μήπως βραχεί η πανάκριβη μηχανή, οπότε έμεινα ισορροπώντας στην άκρη της πισίνας. Τελικά αυτό ήταν ακόμη χειρότερο, γιατί προσπαθούσα να κρατήσω την ισορροπία μου ενώ η μηχανή γινόταν όλο και πιο βαριά. Το καλό ήταν ότι βγήκαν πολλές ενδιαφέρουσες εικόνες — και δεν μου έπεσε η μηχανή». Φωτ.: Steve Parke

Το βιβλίο κυκλοφορεί δέκα χρόνια μετά τον θάνατό του, στις 21 Απριλίου 2016, και έρχεται να προσθέσει κάτι πιο ουσιαστικό από μια ακόμη όμορφη έκδοση για συλλέκτες: την αίσθηση ότι ο Prince, ένας από τους πιο ελεγχόμενους και αινιγματικούς καλλιτέχνες της ποπ, μπορεί ακόμη να ιδωθεί χωρίς να μικραίνει ο μύθος του.

Όχι λιγότερο μεγάλος, αλλά πιο κοντινός.