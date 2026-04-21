ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Ο Ντάνιελ Ράντκλιφ αποκάλυψε ποια είναι η αγαπημένη του ταινία «Χάρι Πότερ»

Ο ηθοποιός δήλωσε ότι διαθέτει πλέον περισσότερο χρόνο για να παρακολουθήσει τις πρώτες ταινίες του

The LiFO team
The LiFO team
ΝΤΑΝΙΕΛ ΡΑΝΤΚΛΙΦ ΧΑΡΙ ΠΟΤΕΡ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: ΕΡΑ
0

Ο Ντάνιελ Ράντκλιφ μίλησε πρόσφατα για την αγαπημένη του, αλλά και την λιγότερο αγαπημένη του ταινία «Χάρι Πότερ».

Ο Ράντκλιφ έχει επισημάνει αρκετές φορές στο παρελθόν ότι δεν είναι ο μεγαλύτερος οπαδός του να ξαναβλέπει τη δική του δουλειά. Ειδικά όταν πρόκειται για τον Χάρι Πότερ, για τον οποίο είπε μόλις τον Φεβρουάριο ότι ντρεπόταν να τον ξαναδεί ως ενήλικας.

Ωστόσο, σε μια νέα συνέντευξη για το podcast Happy Sad Confused, ο Ράντκλιφ αποκάλυψε: «Τώρα έχω περισσότερο χρόνο για [να δω] τον εαυτό μου στις πρώτες ταινίες».

Όταν ήταν 18 ετών, εξήγησε, «ένιωθα άβολα να βλέπω τις πρώτες ταινίες. Τώρα πιστεύω ότι οι πρώτες ταινίες είναι γλυκές, και πλέον ντρέπομαι βλέποντας τον εαυτό μου όταν ήμουν 18 ή 19 ετών».

Υποθέτει ότι αυτός ο κύκλος ντροπής θα συνεχίσει να επαναλαμβάνεται καθώς μεγαλώνει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι σε θέση να προσφέρει μια υποκειμενική κατάταξη των καλύτερων και χειρότερων ταινιών της σειράς.

Οι προτιμήσεις του Ντάνιελ Ράντκλιφ

Ο Ράντκλιφ ήταν μόλις εννέα ετών όταν ξεκίνησαν τα γυρίσματα της ταινίας «Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος». Όταν ολοκλήρωσε τα γυρίσματα του τελευταίου μέρους της σειράς, «Ο Χάρι Πότερ και οι Κλήροι του Θανάτου — Μέρος 2», ήταν 20 ετών.

Ως 36χρονος πατέρας, πλέον, με πολλές και σημαντικές συμμετοχές εκτός της σειράς «Χάρι Πότερ», ο Ράντκλιφ μπόρεσε εύκολα να επιλέξει τις αγαπημένες και τις λιγότερο αγαπημένες του ταινίες της σειράς.

Ο παρουσιαστής του Happy Sad Confused, Τζος Χόροβιτς, έβαλε σε ζεύγη την πρώτη και τη δεύτερη ταινία, την τρίτη και την τέταρτη ταινία και ούτω καθεξής, για να επιλέξει ο Ράντκλιφ, οδηγώντας σε μια τελική αναμέτρηση μεταξύ των δύο κορυφαίων επιλογών του. Αλλά πριν καν φτάσει εκεί, ο Ράντκλιφ αποκάλυψε το μυστικό, ανακηρύσσοντας τα «Ο Χάρι Πότερ και οι Κλήροι του Θανάτου — Μέρος 2» ως «το αγαπημένο μου από όλα».

Όταν του ζητήθηκε να επιλέξει ανάμεσα στο «Ο Χάρι Πότερ και το Τάγμα του Φοίνικα», και στο «Ο Χάρι Πότερ και ο Ημίαιμος Πρίγκιψ», ο Ράντκλιφ σχολίασε: «Το «Τάγμα του Φοίνικα» χωρίς αμφιβολία. Το «Ημίαιμος Πρίγκιψ» είναι μάλλον η τελευταία επιλογή για μένα. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Δεν έχει να κάνει με την ταινία».

«Δεν νομίζω ότι ήξερα ότι το «Κύπελλο της Φωτιάς» θα ήταν η δεύτερη αγαπημένη μου ταινία. Αν και θα είχε επιβιώσει αν η κατάταξη ήταν διαφορετική. Θα είχε πάει αλλιώς».

Ενθουσιασμένος που ο γιος του θα δει τη νέα σειρά του HBO

Ο Ράντκλιφ εξήρε επίσης το «Ο Χάρι Πότερ και η Κάμαρα με τα Μυστικά» «επειδή λατρεύω τον βασιλίσκο» και ζήτησε την επιείκεια των οπαδών των ταινιών, καθώς προτίμησε το «Το Κύπελλο της Φωτιάς» αντί για το αγαπημένο «Ο Χάρι Πότερ και ο Αιχμάλωτος του Αζκαμπάν».

«Ξέρω ότι όλοι θέλουν να πω το «Αζκαμπάν». Ξέρω ότι έτσι νιώθουν όλοι οι άλλοι, αλλά λατρεύω τα πράγματα που έκανα στην τέταρτη ταινία», είπε.

Αν και η καρδιά του Ράντκλιφ φαίνεται να «ανοίγεται» στο να ξαναδεί τις ταινίες του Χάρι Πότερ, τον Μάρτιο μοιράστηκε ότι είναι «ενθουσιασμένος» που ο γιος του μπορεί να βιώσει την ιστορία μέσω της επερχόμενης τηλεοπτικής προσαρμογής της σειράς ταινιών από το HBO.

«Νιώθω ότι το να το δεις με τον μπαμπά σου θα ήταν λιγότερο ωραίο. Θα σε «έβγαζε» από την ατμόσφαιρα», εξήγησε.

Με πληροφορίες από Entertainment Weekly

Πολιτισμός

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

