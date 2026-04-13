TV & Media

Ο Ρέιφ Φάινς δήλωσε ότι είναι αργά για να παίξει τον ρόλο του Βόλντεμορτ στη σειρά «Χάρι Πότερ»

Ο ηθοποιός δήλωσε, ωστόσο, ότι θεωρεί την Τίλντα Σουίντον μία καταπληκτική επιλογή, αν κάτι τέτοιο συμβεί

The LiFO team
ΧΑΡΙ ΠΟΤΕΡ ΡΕΪΦ ΦΑΪΝΣ ΒΟΛΝΤΕΜΟΡΤ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: ΕΡΑ
0

Ο Ρέιφ Φάινς πιστεύει ότι είναι πια αργά για να ξαναπαίξει τον ρόλο του Βόλντεμορτ στη νέα σειρά «Χάρι Πότερ», αλλά θα ήταν περισσότερο από ευτυχής να παραδώσει το ραβδί σε μια άλλη καταξιωμένη βρετανίδα ηθοποιό: την Τίλντα Σουίντον.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στην εκπομπή «The Claudia Winkleman Show» την Παρασκευή το βράδυ, ο Φάινς ρωτήθηκε για την επερχόμενη σειρά «Χάρι Πότερ» του HBO και τις φήμες σχετικά με το ποιος θα αναλάβει τον ρόλο του Βόλντεμορτ.

Πολύ αργά για τον Φάινς να επιστρέψει στη νέα σειρά «Χάρι Πότερ»

«Θυμάμαι ότι, αφού είχαμε γυρίσει όλη τη σειρά ταινιών, με ρώτησαν αν θα ξαναέπαιζα τον ρόλο, και αυτό ήταν πριν από μερικά χρόνια. Είπα: 'Ναι, θα το ήθελα πολύ'», αποκάλυψε ο Φάινς. «Αλλά από τότε δεν έγινε τίποτα και νομίζω ότι το πλοίο έχει σαλπάρει πια».

Ωστόσο, πρόσθεσε: «Αλλά θα σας πω, η Τίλντα Σουίντον αναφέρθηκε κάπου ως υποψήφια, και νομίζω ότι θα ήταν καταπληκτική».

Πράγματι, το όνομα της Σουίντον έχει ακουστεί ότι είναι υποψήφιο για τον ρόλο μαζί με τον Κίλιαν Μέρφι, αν και ο σταρ των «Oppenheimer» και «Peaky Blinders» διέψευσε πρόσφατα τις φήμες.

«Δεν ξέρω τίποτα γι' αυτό», είπε ο Μέρφι στο podcast «Happy Sad Confused» του Τζος Χόροβιτς. «Επίσης, είναι πραγματικά δύσκολο να ακολουθήσεις οτιδήποτε κάνει ο Ρέιφ Φάινς. Ο άνθρωπος είναι μια θρυλική μορφή της υποκριτικής, οπότε καλή τύχη σε όποιον πρόκειται να πάρει τη θέση του».

Ο Φάινς είχε επίσης υποστηρίξει προηγουμένως τον Μέρφι για τον ρόλο, λέγοντας στον Άντι Κόεν στο «Watch What Happens Live» τον Δεκέμβριο του 2024: «Ο Κίλιαν είναι ένας φανταστικός ηθοποιός. Είναι μια υπέροχη πρόταση. Θα ήμουν απολύτως υπέρ του Κίλιαν. Ναι».

Η πρώτη σεζόν της σειράς «Χάρι Πότερ» του HBO αναμένεται να κάνει πρεμιέρα αυτά τα Χριστούγεννα.

Με πληροφορίες από Variety

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

METAL GEAR SOLID SONY ΤΑΙΝΙΑ

TV & Media / Metal Gear Solid: Η Sony ετοιμάζει ταινία με το βιντεοπαιχνίδι - Ποιοι θα τη σκηνοθετήσουν

«Ως μακροχρόνιοι θαυμαστές του παιχνιδιού, είμαστε ενθουσιασμένοι και νιώθουμε τιμή που θα φέρουμε στη ζωή τους εμβληματικούς χαρακτήρες και τον αξέχαστο κόσμο του Hideo Kojima», δήλωσαν οι δύο σκηνοθέτες
THE LIFO TEAM
Η Αννα Γουίντουρ ξαναπαίρνει το Devil Wears Prada στα χέρια της

Διεθνή / Για σένανε μπορώ τη Vogue να προδώσω: όταν η Άννα Γουίντουρ συνάντησε ξανά τη Μιράντα Πρίστλι

Η Vogue ενώνει στο εξώφυλλο του Μαΐου της Vogue την Άννα Γουίντουρ και τη Μέριλ Στριπ, λίγο πριν από το The Devil Wears Prada 2 και το Met Gala, ξαναφέρνοντας στο προσκήνιο τον μύθο που συνοδεύει την ταινία εδώ και είκοσι χρόνια.
THE LIFO TEAM
WARNER BROS PARAMOUNT SKYDANCE

TV & Media / Η Paramount Skydance εξασφαλίζει $24 δισ. από κεφάλαια της Μέσης Ανατολής για τη συμφωνία με τη Warner Bros

Το υπέρογκο ποσό μειώνει παράλληλα τη συνεισφορά που θα χρειαστεί να καταβάλει ο Λάρι Έλισον, ενώ η συμφωνία μεταξύ των δύο εταιρειών αναμένει την έγκριση ρυθμιστικών αρχών και ειδική ψηφοφορία μετόχων
THE LIFO TEAM
Η Jessica Lange γύρισε στο American Horror Story και το Murder House πλανάται ξανά από πάνω της

TV & Media / Η Τζέσικα Λανγκ γύρισε στο American Horror Story και το Murder House πλανάται ξανά από πάνω της

Η θρυλική ηθοποιός επιστρέφει επίσημα στο American Horror Story για τη 13η σεζόν, με την παραγωγή να δημοσιεύει τις πρώτες φωτογραφίες από το γύρισμα και να επιβεβαιώνει ότι τα γυρίσματα έχουν ξεκινήσει.
THE LIFO TEAM
ΑΡΗΣ ΜΟΥΓΚΟΠΕΤΡΟΣ

TV & Media / Άρης Μουγκοπέτρος: «Χρωστάω σε όποιον μιλάει ελληνικά αυτή τη στιγμή»

Ο μουσικός σχεδόν ένα χρόνο μετά το ατύχημα που του στοίχισε δύο δάχτυλα μίλησε στην εκπομπή «Αυτοψία» για τους λόγους που απέσυρε τις κατηγορίες εναντίον του ατόμου που του έδωσε την κροτίδα αλλά και για την οικονομική του κατάσταση
THE LIFO TEAM
NETFLIX ΡΩΜΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

TV & Media / Δικαστήριο έκρινε παράνομες τις αυξήσεις τιμών του Netflix, ανοίγοντας τον δρόμο για επιστροφές έως και 500 ευρώ

Το δικαστήριο έκρινε ότι οι αυξήσεις στις τιμές συνδρομής μεταξύ 2017 και 2024 ήταν παράνομες, γεγονός που ενδέχεται να δίνει δικαίωμα σε εκατομμύρια Ιταλούς συνδρομητές να λάβουν επιστροφές έως και 500 ευρώ. Η εταιρεία streaming δηλώνει ότι θα ασκήσει έφεση.
THE LIFO TEAM
 
 