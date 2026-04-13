Ο Ρέιφ Φάινς δήλωσε ότι είναι αργά για να παίξει τον ρόλο του Βόλντεμορτ στη σειρά «Χάρι Πότερ»

Ο Ρέιφ Φάινς πιστεύει ότι είναι πια αργά για να ξαναπαίξει τον ρόλο του Βόλντεμορτ στη νέα σειρά «Χάρι Πότερ», αλλά θα ήταν περισσότερο από ευτυχής να παραδώσει το ραβδί σε μια άλλη καταξιωμένη βρετανίδα ηθοποιό: την Τίλντα Σουίντον.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στην εκπομπή «The Claudia Winkleman Show» την Παρασκευή το βράδυ, ο Φάινς ρωτήθηκε για την επερχόμενη σειρά «Χάρι Πότερ» του HBO και τις φήμες σχετικά με το ποιος θα αναλάβει τον ρόλο του Βόλντεμορτ.

Πολύ αργά για τον Φάινς να επιστρέψει στη νέα σειρά «Χάρι Πότερ»

«Θυμάμαι ότι, αφού είχαμε γυρίσει όλη τη σειρά ταινιών, με ρώτησαν αν θα ξαναέπαιζα τον ρόλο, και αυτό ήταν πριν από μερικά χρόνια. Είπα: 'Ναι, θα το ήθελα πολύ'», αποκάλυψε ο Φάινς. «Αλλά από τότε δεν έγινε τίποτα και νομίζω ότι το πλοίο έχει σαλπάρει πια».

Ωστόσο, πρόσθεσε: «Αλλά θα σας πω, η Τίλντα Σουίντον αναφέρθηκε κάπου ως υποψήφια, και νομίζω ότι θα ήταν καταπληκτική».

Πράγματι, το όνομα της Σουίντον έχει ακουστεί ότι είναι υποψήφιο για τον ρόλο μαζί με τον Κίλιαν Μέρφι, αν και ο σταρ των «Oppenheimer» και «Peaky Blinders» διέψευσε πρόσφατα τις φήμες.

«Δεν ξέρω τίποτα γι' αυτό», είπε ο Μέρφι στο podcast «Happy Sad Confused» του Τζος Χόροβιτς. «Επίσης, είναι πραγματικά δύσκολο να ακολουθήσεις οτιδήποτε κάνει ο Ρέιφ Φάινς. Ο άνθρωπος είναι μια θρυλική μορφή της υποκριτικής, οπότε καλή τύχη σε όποιον πρόκειται να πάρει τη θέση του».

Ο Φάινς είχε επίσης υποστηρίξει προηγουμένως τον Μέρφι για τον ρόλο, λέγοντας στον Άντι Κόεν στο «Watch What Happens Live» τον Δεκέμβριο του 2024: «Ο Κίλιαν είναι ένας φανταστικός ηθοποιός. Είναι μια υπέροχη πρόταση. Θα ήμουν απολύτως υπέρ του Κίλιαν. Ναι».

Η πρώτη σεζόν της σειράς «Χάρι Πότερ» του HBO αναμένεται να κάνει πρεμιέρα αυτά τα Χριστούγεννα.

Με πληροφορίες από Variety