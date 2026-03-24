Νέα φωτογραφία από τη σειρά «Χάρι Πότερ»

Μια νέα φωτογραφία από την επερχόμενη σειρά «Χάρι Πότερ» του HBO αποκαλύφθηκε επιτέλους.

Η φωτογραφία, που δημοσιεύτηκε στην επίσημη σελίδα της σειράς στο Instagram, δείχνει τον Χάρι Πότερ από την πίσω πλευρά, καθώς περπατά προς το γήπεδο του κουίντιτς φορώντας έναν κόκκινο και χρυσό μανδύα, που αντιπροσωπεύει τον κοιτώνα Γκρίφιντορ του Χόγκουαρτς.

Ο μανδύας απεικονίζει το επώνυμο του κεντρικού χαρακτήρα και τον αριθμό του. Μπροστά του βρίσκεται μια μεγάλη ομάδα μαθητών που εισέρχεται στο γήπεδο, στο οποίο υπάρχουν σημαίες των κοιτώνων Γκρίφιντορ και Χάφλπαφλ.

Το «Χάρι Πότερ» βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε παραγωγή στα Warner Bros. Studios Leavesden στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μαζί με τον Ντόμινικ ΜακΛάφλιν, στον ρόλο του Χάρι Πότερ, το καστ περιλαμβάνει τον Άλαστερ Στάουτ ως Ρον Ουέσλι, την Αραμπέλα Στάντον ως Ερμιόνη Γκρέιντζερ, τον Τζον Λίθγκοου ως Άλμπους Ντάμπλντορ, την Τζάνετ ΜακΤίρ ως Μινέρβα ΜακΓκόναγκαλ, τον Πάαπα Εσιέντου ως Σέβερους Σνέιπ, τον Νικ Φροστ ως Ρούμπεους Χάγκριντ και άλλους.

Η σειρά θα ακολουθεί τον νεαρό Χάρι καθώς ανακαλύπτει ότι είναι μάγος, αφήνει πίσω την Μαγκλ οικογένειά του και ξεκινά για το Χόγκουαρτς. Στην πορεία, γίνεται φίλος με τον Ρον και την Ερμιόνη και καλείται να πολεμήσει τον Λόρδο Βόλντεμορτ.

Η τηλεοπτική μεταφορά του HBO πραγματοποιείται με βάση τη διάσημη σειρά βιβλίων της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, τα οποία μετατράπηκαν σε κινηματογραφικό franchise κατά το παρελθόν.

