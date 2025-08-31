ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ο Μπρους Σπρίνγκστιν και ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ συγκίνησαν το κοινό στην πρεμιέρα του «Deliver Me From Nowhere»

Η ταινία είναι βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Γουόρεν Ζέινς που κυκλοφόρησε το 2023 και εστιάζει στη δημιουργία του άλμπουμ «Nebraska» (1982) το οποίο ηχογράφησε ο Σπρίνγκστιν στο δωμάτιο του στο Κολτς Νεκ του Νιου Τζέρσεϊ σε ένα τετρακάναλο κασετόφωνο

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ: EPA
Ο Μπρους Σπρίνγκστιν (Bruce Springsteen) επέλεξε ο ίδιος να παρουσιάσει επί σκηνής την πολυαναμενόμενη βιογραφική του ταινία «Springsteen: Deliver Me From Nowhere», στην πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τελιουράιντ.

Ανάμεσα σε πλήθος κόσμου λάτρεις του σινεμά, διάσημους καλεσμένους όπως οι Όπρα Γουίνφρεϊ (Oprah Winfrey), Μάργκοτ Ρόμπι (Margot Robbie), Άνταμ Σάντλερ (Adam Sandler) και Αλεξάντερ Σκάρσγκορντ (Alexander Skarsgard) καθώς και σημαίνοντα στελέχη της κινηματογραφικής βιομηχανίας του Χόλιγουντ, ο θρυλικός «Boss» παρακολούθησε στην συνέχεια πώς ο βραβευμένος με Emmy ηθοποιός, Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ (Jeremy Allen White), τον ενσαρκώνει στη μεγάλη οθόνη.

Η διευθύντρια του Φεστιβάλ Τζούλι Χάντσινγκερ (Julie Huntsinger), δάκρυσε καθώς προλόγιζε τον Σκοτ Κούπερ (Scott Cooper), τον σκηνοθέτη και σεναριογράφο της ταινίας.

Ο Κούπερ, με τη σειρά του, αποκάλυψε πως τον περασμένο Ιανουάριο, κατά τη διάρκεια των καταστροφικών πυρκαγιών στο Λος Άντζελες, ο θρύλος της ροκ φιλοξένησε στο σπίτι του τον ίδιο, τη σύζυγό του και τα παιδιά τους.

Μπρους Σπρίνγκστιν: Η δημιουργία του άλμπουμ «Nebraska»

Σημειώνεται ότι το φιλμ είναι βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο του Γουόρεν Ζέινς (Warren Zanes) που κυκλοφόρησε το 2023 και εστιάζει στη δημιουργία του άλμπουμ «Nebraska» (1982) το οποίο ηχογράφησε ο ρόκερ στο δωμάτιο του στο Κολτς Νεκ του Νιου Τζέρσεϊ σε ένα τετρακάναλο κασετόφωνο και ξεχώρισε για τον βαθιά προσωπικό και σκοτεινό του χαρακτήρα. Λίγο πριν την προβολή, ο 20 φορές βραβευμένος με Γκράμι καλλιτέχνης αστειεύτηκε λέγοντας: «Θέλω πίσω το σπίτι μου».

Στο πλευρό του Γουάιτ βρίσκεται ο Τζέρεμι Στρονγκ (Jeremy Strong) o oποίος τράβηξε επίσης την προσοχή στον ρόλο, του επί πολλά χρόνια μάνατζερ του ρόκ σταρ, Τζον Λαντάου (Jon Landau) όπως και ο Στίβεν Γκράχαμ (Stephen Graham) που ενσαρκώνει με πειστικότητα τον πατέρα του Σπρίνγκστιν.

Το καστ συμπληρώνουν οι Γκάμπι Χόφμαν (Gaby Hoffman), Πολ Γουόλτερ Χάουζερ (Paul Walter Hauser), Τζόνι Κανιζάρο (Johnny Cannizzaro), Χάρισον Γκίλμπερτσον (Harrison Gilbertson), Μαρκ Μάρον (Marc Maron), Ντέιβιντ Κραμχολτζ (David Krumholtz), Κρις Τζέιμς (Chris Jaymes) και Μάθιου Άντονι Πελικάνο (ο οποίος υποδύεται τον νεαρό Μπρους), σύμφωνα με το variety.

Η ταινία «Springsteen: Deliver Me From Nowhere», πρόκειται να προβληθεί και στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης τον Σεπτέμβριο, ενώ αναμένεται να κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες στις 23 Οκτωβρίου.

LIFO NEWSROOM
 
 