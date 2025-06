Μπρους Σπρίνγκστιν και Πολ ΜακΚάρτνεϊ μαζί στη σκηνή στο Λίβερπουλ

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν επεφύλασσε στους θαυμαστές του στο Λίβερπουλ μια ξεχωριστή έκπληξη. Ο 75χρονος Αμερικανός τραγουδιστής κατά τη διάρκεια συναυλίας του στο στάδιο Anfield κάλεσε επάνω στη σκηνή τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ.

Ο Sebastian Ayling, που βρισκόταν στο κοινό, δήλωσε πως ήταν «προνόμιο» να δει το δίδυμο να εμφανίζεται μαζί. «Η χθεσινή βραδιά ήταν επική», είπε, μιλώντας στο BBC. «Ο Μπρους και η μπάντα ήταν εκπληκτικοί, και το να δούμε τον Σερ Πολ ήταν πραγματικά μια σπάνια τιμή», πρόσθεσε ο ίδιος.

Paul McCartney performing with Bruce Springsteen yesterday in Liverpool pic.twitter.com/Wl1RtXo8YR — 🎸 Rock History 🎸 (@historyrock_) June 8, 2025

Bruce Springsteen invites Paul McCartney on stage to play "Can't Buy Me Love" today in Liverpool pic.twitter.com/V4Xi6CebKe — 🎸 Rock History 🎸 (@historyrock_) June 7, 2025

Η εμφάνιση αυτή ήταν η πρώτη του Πολ ΜακΚάρτνεϊ στην πατρίδα του από το σόου Freshen Up το 2018, καθώς και η πρώτη του παρουσία στη σκηνή του Anfield από τους εορτασμούς της πόλης ως Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα το 2008.

Οι δύο καλλιτέχνες αγκαλιάστηκαν επάνω στη σκηνή ενώ τραγουδούσαν το τραγούδι των Beatles, «Can't Buy Me Love».

Βίντεο που μοιράστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ να απευθύνεται στο κοινό μετά την εμφάνιση, λέγοντας σύμφωνα με πληροφορίες: «Ευχαριστώ, Scousers» (έτσι αποκαλούνται οι κάτοικοι του Λίβερπουλ).

Πριν από τη συναυλία, εντάθηκε η φημολογία για το αν ο Σπρίνγκστιν θα έφερνε τον ΜακΚάρτνεϊ στη σκηνή, καθώς και οι δύο είχαν εμφανιστεί στην πόλη μία ημέρα νωρίτερα. Το δίδυμο έκανε μια αιφνιδιαστική επίσκεψη την Παρασκευή στο Liverpool Institute for Performing Arts (LIPA), το οποίο συνίδρυσε ο ΜακΚάρτνεϊ.

PAUL MCCARTNEY took BRUCE SPRINGSTEEN to surprise and talk to students at the Liverpool Institute for Performing Arts on Friday (June 6th).



(Photo credit: Brian Roberts) pic.twitter.com/Pu2bJs1jPe — Britpop News (@britpopnews) June 8, 2025

Οι δύο καλλιτέχνες δεν είναι η πρώτη φορά που εμφανίζονται μαζί στην ίδια σκηνή. Το δίδυμο είχε ερμηνέυσει μαζί τα κομμάτια Glory Days και I Wanna Be Your Man, στο Glastonbury το 2022, όταν ο ΜακΚάρτνεϊ ήταν από τους βασικούς τραγουδιστές του φεστιβάλ.

Το 2012 επίσης είχαν βρεθεί μαζί στη σκηνή στο τέλος της κύριας εμφάνισης του Σπρίνγκστιν στο Hard Rock Calling στο Hyde Park του Λονδίνου.

Με πληροφορίες από BBC

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ο Τραμπ ζητά έρευνα για τον Μπρους Σπρίνγκστιν και άλλες διασημότητες για την στήριξή τους στην Κάμαλα Χάρις