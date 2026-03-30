Ο James Blake παίρνει αποστάσεις από το Bully του Ye και ζητά να αφαιρεθεί από τα credits

Ο James Blake ζήτησε να αφαιρεθεί το όνομά του από τα production credits του “This One Here”, του τελευταίου κομματιού στο νέο άλμπουμ Bully του Ye

φωτογραφία: Scarlett Carlos Clarke
Ο Βρετανός μουσικός και παραγωγός έκανε γνωστό μέσω της πλατφόρμας Vault ότι έχει ήδη ζητήσει να αφαιρεθεί από τα credits του “This One Here”, του closing track του Bully, που ανέβηκε στις streaming πλατφόρμες το Σαββατοκύριακο.

Σε σχόλιό του, ο Blake ανέφερε ότι στο κομμάτι έχουν διατηρηθεί ορισμένα στοιχεία από τον τρόπο με τον οποίο είχε επεξεργαστεί τη φωνή και τη δομή του track, αλλά, όπως έγραψε, «το πνεύμα της δικής μου παραγωγής απουσιάζει σε μεγάλο βαθμό». Για τον λόγο αυτό, πρόσθεσε ότι δεν θέλει να πιστώνεται δουλειά που δεν θεωρεί πια δική του.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι η απόφασή του «δεν είναι προσωπική», αλλά αφορά τη γενικότερη στάση του απέναντι σε μουσική πάνω στην οποία δεν μπορεί να επηρεάσει το τελικό αποτέλεσμα. Οπως σημείωσε, η εκδοχή που κυκλοφόρησε «δεν είναι αυτό που δημιούργησα με τον Ye».

Το “This One Here” πιστώνεται σήμερα στους Ye, James Blake, Don Toliver και Quentin Miller, ενώ το Bully κυκλοφόρησε έπειτα από μια μακρά και ασταθή περίοδο προαναγγελιών, listening parties και livestream. Στον δίσκο συμμετέχουν επίσης οι Travis Scott, CeeLo Green, Andre Troutman, Peso Pluma, Nine Vicious και Ty Dolla Sign.

Μέχρι τη στιγμή που γράφονταν τα σχετικά δημοσιεύματα, το όνομα του Blake παρέμενε στα επίσημα credits του τραγουδιού στις μεγάλες streaming πλατφόρμες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΚΙΜ ΝΟΒΑΚ ΣΙΝΤΝΕΙ ΣΟΥΙΝΙ ΤΑΙΝΙΑ

Πολιτισμός / Κιμ Νόβακ: «Εντελώς λάθος επιλογή για να με υποδυθεί» η Σίντνεϊ Σουίνι – «Ξεχωρίζει υπερβολικά πάνω από τη μέση»

Η ταινία «Scandalous», που σηματοδοτεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Κόλμαν Ντομίνγκο, θα αφηγείται τη σχέση της Νόβακ με τον Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ τη δεκαετία του '50
THE LIFO TEAM
ΜΑΡΙΝΕΛΛΑ ΠΕΘΑΝΕ

Πολιτισμός / «Η Μαρινέλλα είναι το ελληνικό τραγούδι»: Ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά την σπουδαία ερμηνεύτρια

Η σπουδαία ερμηνεύτρια είχε υποστεί εγκεφαλικό τον Σεπτέμβριο του 2024 κατά τη διάρκεια συναυλίας της στο Ηρώδειο και έκτοτε αντιμετώπιζε προβλήματα με την υγεία της
THE LIFO TEAM
Από τη Μέδουσα μέχρι το κλιματικό άγχος: γιατί ο Οβίδιος είναι παντού ξανά

Πολιτισμός / Από τη Μέδουσα μέχρι τη κλιματική αλλαγή: γιατί ο Οβίδιος είναι παντού ξανά

Με αφορμή την έκθεση “Metamorphoses” στο Rijksmuseum, οι Μεταμορφώσεις του Οβίδιου επιστρέφουν στο προσκήνιο ως ένα έργο που μιλά ξανά με εκπληκτική ακρίβεια για τη βία, την ταυτότητα, την εξουσία και τον φόβο μιας εποχής διαρκούς αλλαγής.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Ο Ραφαήλ και η δύσκολη επιστροφή της ομορφιάς

Πολιτισμός / Ο Ραφαήλ και η δύσκολη επιστροφή της ομορφιάς

Με τη μεγάλη έκθεση “Raphael: Sublime Poetry”, το Met δεν παρουσιάζει απλώς μια φιλόδοξη έκθεση για τον Ραφαήλ, αλλά προσπαθεί να τον φέρει ξανά κοντά σε ένα κοινό που σήμερα συγκινείται πιο εύκολα από το ατελές παρά από το άψογο.
THE LIFO TEAM
Ο Ryan Gosling θα πρωταγωνιστήσει στην επόμενη ταινία των Daniels

Πολιτισμός / Ο Ryan Gosling θα πρωταγωνιστήσει στην επόμενη ταινία των Daniels

Ο Ryan Gosling ενώνεται με τους Daniels, το οσκαρικό δίδυμο πίσω από το Everything Everywhere All at Once, για τη νέα τους ταινία στη Universal, που παραμένει ακόμη χωρίς τίτλο και αναμένεται να ξεκινήσει γυρίσματα το καλοκαίρι στο Λος Αντζελες.
THE LIFO TEAM
Ένα άλλο Guernica στέκεται τώρα απέναντι από το Guernica του Picasso στη Μαδρίτη

Πολιτισμός / Ένα άλλο Guernica στέκεται τώρα απέναντι από το Guernica του Πικάσο στη Μαδρίτη

Το Reina Sofia φέρνει για πρώτη φορά εκτός Νότιας Αφρικής το African Guernica του Dumile Feni και το τοποθετεί απέναντι από το Guernica του Πικάσο, σε μια έκθεση που ξανανοίγει τη συζήτηση για τη βία, τη μνήμη και το ποια έργα γράφουν τελικά την ιστορία της τέχνης.
THE LIFO TEAM
15 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτήν την εβδομάδα (26/3-1/4)

Πολιτισμός / 15 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτήν την εβδομάδα (26/3-1/4)

Από δυνατά techno sets και ζωντανές μουσικές εμπειρίες μέχρι θέατρο, εκθέσεις και φεστιβάλ, η Αθήνα αυτή την εβδομάδα προσφέρει ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που καλύπτει κάθε διάθεση και γούστο.
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΠΑ
Ενα από τα σημαντικότερα έργα του Picasso βρίσκεται στην Τεχεράνη ενώ ο πόλεμος συνεχίζεται

Πολιτισμός / Ενα από τα σημαντικότερα έργα του Πικάσο βρίσκεται στην Τεχεράνη ενώ ο πόλεμος συνεχίζεται

Το The Painter and His Model του Picasso, αγορασμένο από το Ιράν το 1977, βρίσκεται σήμερα στην Τεχεράνη, κουβαλώντας πάνω του την ιστορία του πετρελαίου, της επανάστασης και της εύθραυστης ζωής της τέχνης σε καιρό πολέμου.
THE LIFO TEAM
Παναγία μου ένα παιδί! Το νέο απόκτημα του Met έγινε viral γιατί το internet είδε στον baby Jesus του έναν μικρό σταρ του feed

Πολιτισμός / Παναγιά μου, ένα παιδί! Το νέο απόκτημα του Met έγινε viral γιατί το internet κόλλησε με τον μικρό Χριστό του

Το νέο απόκτημα του Met έγινε viral όταν οι χρήστες του Instagram άρχισαν να σχολιάζουν τον ασυνήθιστα στιλιζαρισμένο baby Jesus του πίνακα με όρους καθαρά σημερινού internet.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
 
 