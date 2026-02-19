Στο πλαίσιο του τριήμερου φεστιβάλ «Καβάφεια 2026», που διεξήχθη στην Αλεξάνδρεια και στο Κάιρο από τις 16 έως τις 18 Φεβρουαρίου, ο Αλέξης Πανσέληνος τιμήθηκε με το Βραβείο Καβάφη στην πεζογραφία για το σύνολο του έργου του.

«Λίγοι εν ζωή Έλληνες συγγραφείς έχουν καθορίσει τη λογοτεχνία μας όσο ο Αλέξης Πανσέληνος μέσα από την πλούσια εργογραφία του αλλά και τις μεταφράσεις του. Με πένα ευαίσθητη, που εισχωρεί βαθιά στα γεγονότα, το λογοτεχνικό σύμπαν του συγγραφέα υφαίνεται από σιωπές γεμάτες νόημα, υπόσταση μυθική, γλώσσα διαυγή και μια εν γένει αδυναμία στην ομορφιά του κόσμου, παρά τα σκοτάδια του» αναφέρουν οι εκδόσεις Μεταίχμιο.



Το φεστιβάλ διοργανώθηκε από την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Κάιρο προς τιμήν του μεγάλου Αλεξανδρινού ποιητή Κωνσταντίνου Καβάφη, ενώ εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν και στις δύο πόλεις της Αιγύπτου με σημαντική παρουσία ελληνικού στοιχείου.

Στην τελετή απονομής, η οποία έλαβε χώρα το απόγευμα της Τρίτης 17 Φεβρουαρίου στην Όπερα του Καΐρου, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, που έδωσε το «παρών» στην τελετή, αναφέρθηκε στους ιστορικούς δεσμούς Ελλάδας και Αιγύπτου, τονίζοντας τη δύναμη της λογοτεχνίας να γεφυρώνει πολιτισμούς.



«Είναι τιμή μας να φιλοξενούμε στον κατάλογό μας τα βιβλία του Αλέξη Πανσέληνου και είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός πως δεν παύει να μας εκπλήσσει με κάθε νέο του έργο» καταλήγουν στην ανακοίνωσή τους οι εκδόσεις Μεταίχμιο.

Λίγα λόγια για τον Αλέξη Πατέλη

Ο Αλέξης Πανσέληνος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1943, σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και εργάστηκε ως δικηγόρος. Το πρώτο του βιβλίο, τέσσερα διηγήματα με τον τίτλο Ιστορίες με σκύλους, εκδόθηκε το 1982. Από τότε έχει γράψει οκτώ μυθιστορήματα, δύο συλλογές διηγημάτων και δύο τόμους με δοκίμια. Έχει αρθρογραφήσει σε εφημερίδες και λογοτεχνικά περιοδικά και έχει μεταφράσει λογοτεχνία από τα αγγλικά και τα γερμανικά.

Έχει βραβευτεί με Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήματος για το μυθιστόρημα Η μεγάλη πομπή το 1986, το Βραβείο Μυθιστορήματος του περιοδικού Διαβάζω για τις Σκοτεινές επιγραφές το 2012, ήταν η ελληνική υποψηφιότητα για το Ευρωπαϊκό Αριστείο το 1997 με το μυθιστόρημα Ζαΐδα ή Η Καμήλα στα χιόνια, έλαβε το Βραβείο Μυθιστορήματος της Ακαδημίας Αθηνών (Ίδρυμα Κ. & Ε. Ουράνη) 2018 για τα Ελαφρά ελλη­νικά τραγούδια και το 2020 το Μεγάλο Βραβείο για το σύνολο του έργου του από το ηλεκτρονικό περιοδικό Ο Αναγνώστης.

Το 2021 αναγορεύτηκε Επίτιμος Διδάκτωρ του Τμήματος Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιόνιου Πανεπιστημίου. Το 2026 τιμήθηκε με το Βραβείο Καβάφη για το συνολικό του έργο στην πεζογραφία. Μυθιστορήματά του έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά και πολωνικά.