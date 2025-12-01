Μπριζίτ Μπαρντό: Το μήνυμα που στέλνει στους θαυμαστές της μετά τα νέα δημοσιεύματα για την υγεία της

Τους θαυμαστές της που ανησυχούν για την υγεία της, θέλησε να καθησυχάσει η Μπριζίτ Μπαρντό, η οποία βρίσκεται στο στάδιο της ανάρρωσης.

Για αυτόν τον λόγο, το ίδρυμα Μπαρντό εξέδωσε ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση έγινε επειδή πρόσφατα δημοσιεύματα του Τύπου ανέφεραν ότι η 91χρονη Γαλλίδα πρώην ηθοποιός και νυν ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ζώων νοσηλεύτηκε εκ νέου στην Τουλόν της νότιας Γαλλίας τον περασμένο μήνα έπειτα από νοσηλεία της εκεί τον Οκτώβριο, στη διάρκεια της οποίας υποβλήθηκε σε επέμβαση ήσσονος σημασίας, όπως ανακοίνωσε τότε το γραφείο της.

«Ως απάντηση στη διασπορά ψευδών ειδήσεων τις τελευταίες ημέρες η κ. Μπριζίτ Μπαρντό θα ήθελε να υπενθυμίσει σε όλους ότι αυτή τη στιγμή αναρρώνει, ότι θα εκτιμούσε αν ο κόσμος σεβόταν την ιδιωτική της ζωή και καλεί όλους να ηρεμήσουν. Η κ. Μπαρντό επιθυμεί να καθησυχάσει όσους ανησυχούν πραγματικά για εκείνη. Τους στέλνει αυτό το μήνυμα: ''Στέλνω την αγάπη μου σε όλους σας''», αναφέρει η ανακοίνωση.

Η Μπαρντό έγινε παγκοσμίως γνωστή τα χρόνια του '50 και του '60 από ταινίες όπως «Και ο Θεός Έπλασε τη Γυναίκα». Την ίδια περίοδο ασχολήθηκε και με το τραγούδι και κυκλοφόρησε αρκετούς δίσκους. Σταμάτησε να ασχολείται με την υποκριτική τα χρόνια του '70, εγκαταστάθηκε στο Σεν Τροπέ, στη γαλλική Ριβιέρα, και αφοσιώθηκε στην προάσπιση των δικαιωμάτων των ζώων μέσω ενός ιδρύματος που φέρει το όνομά της.

Μπριζίτ Μπαρντό: «Δεν ξέρω ποιος ηλίθιος ξεκίνησε τη φήμη για τον θάνατό μου»

Τον Οκτώβριο, η Μπριζίτ Μπαρντό προχώρησε στην πρώτη της δημόσια τοποθέτηση μετά τις φήμες που την ήθελαν να έχει πεθάνει.

Λίγες ημέρες αφότου έγινε γνωστό πως είχε νοσηλευθεί και ότι η κατάσταση της υγείας της ήταν κρίσιμη, άρχισε να διακινείται στα social media η φήμη περί θανάτου της, αναγκάζοντας τη 91χρονη σταρ των «Le Mépris» και «Viva Maria!» να το διαψεύσει.

«Δεν ξέρω ποιος ηλίθιος ξεκίνησε απόψε αυτή τη ψεύτικη είδηση για τον [θάνατό] μου, αλλά να ξέρετε ότι είμαι καλά και δεν έχω καμία πρόθεση να αποχαιρετήσω ακόμη τον κόσμο», έγραψε ενοχλημένη η Μπαρντό στο X (Twitter).

Σύμφωνα με την εφημερίδα Var-matin, η ηθοποιός υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση λόγω «σοβαρής ασθένειας», χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτονται περαιτέρω λεπτομέρειες.

Μετά το δημοσίευμα, ένας δημοφιλής λογαριασμός στο Instagram με περιεχόμενο για διασημότητες, ο «Aqababe», που διαχειρίζεται ένας 27χρονος influencer, δημοσίευσε -και στη συνέχεια διέγραψε- ανάρτηση στην οποία ισχυριζόταν ότι η Μπαρντό είχε πεθάνει.

«Μια θρυλική μορφή έφυγε, αφήνοντας πίσω της μια αξέχαστη κληρονομιά και ανεξίτηλο αποτύπωμα στις καρδιές των Γάλλων», φέρεται να ανέφερε η ανάρτηση.