Η Μπριζίτ Μπαρντό αναρρώνει έπειτα από επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση

Η 91χρονη ηθοποιός νοσηλεύθηκε για τρεις εβδομάδες σε ιδιωτικό νοσοκομείο στην Τουλόν, όπου υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση

Φωτ: EPA, αρχείου
Η Μπριζίτ Μπαρντό βρίσκεται πλέον στο σπίτι της στο Σεν Τροπέ και αναρρώνει, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου της που δημοσιεύθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP). Η 91χρονη ηθοποιός είχε νοσηλευθεί επί τρεις εβδομάδες σε ιδιωτικό νοσοκομείο στην Τουλόν, όπου υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση μικρής κλίμακας.

Η επέμβαση κρίθηκε επιτυχής, ενώ η Μπαρντό ευχαρίστησε τη χειρουργική ομάδα και το προσωπικό του νοσοκομείου Σεν Ζαν για τη φροντίδα τους, προσθέτοντας ότι ξεκουράζεται και αναρρώνει κανονικά.

Η ανακοίνωση ήρθε μία ημέρα μετά από δημοσίευμα της εφημερίδας Nice-Matin, που ανέφερε ότι η κατάσταση της υγείας της ηθοποιού ήταν «ανησυχητική». Το γραφείο της, ωστόσο, διαψεύδει έμμεσα την εικόνα αυτή, υπογραμμίζοντας πως η 91χρονη σταρ επανήλθε στο σπίτι της και δεν διατρέχει κίνδυνο.

Η Μπαρντό υπήρξε σύμβολο του ευρωπαϊκού κινηματογράφου των δεκαετιών του 1950 και του 1960, μέσα από ταινίες όπως «Και ο Θεός έπλασε τη γυναίκα» και «Περιφρόνηση». Από το 1973 έχει αποσυρθεί από την υποκριτική και έχει αφιερωθεί στην προστασία των ζώων μέσω της Fondation Brigitte Bardot, που ίδρυσε το 1986.

Πρόσφατα κυκλοφόρησε και το νέο της βιβλίο, «BBcédaire», ένα προσωπικό ημερολόγιο που καλύπτει την περίοδο 2020–2025.

