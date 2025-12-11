Μποφίλιου για παγκόσμια περιοδεία: «Ας αφήσουμε τα τραγούδια και τη μουσική να μιλήσουν»

Ξεκαθαρίζοντας πως «πάντα έχει τις καλύτερες προθέσεις» σχετικά με τα καλλιτεχνικά της δρώμενα, η Νατάσσα Μποφίλιου στάθηκε στην παγκόσμια περιοδεία που θα πραγματοποιήσει σε συνεργασία με τον Γιάννη Χαρούλη, όπου θα ερμηνεύσουν τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη και Μάνου Χατζιδάκι, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από τη γέννηση των συνθετών.

Όταν ρωτήθηκε σχετικά με την παγκόσμια περιοδεία, η Νατάσσα Μποφίλιου απάντησε: «Έχω να σχολιάσω ότι όλα είναι μπροστά και τα καλύτερα θα έρθουν. Ας αφήσουμε τα τραγούδια και τη μουσική να μιλήσουν, γιατί μιλάνε καλύτερα».

« Είναι η απόδειξη των προθέσεων και όλου αυτό που σε οδηγεί να ανέβεις πάνω στη σκηνή, για εμάς τουλάχιστον τους καλλιτέχνες, και να μοιραστείς τα τραγούδια Πάντα έχουμε τις καλύτερες προθέσεις. Και νιώθω πως ο τρόπος που έχεις ζήσει και η στάση ενός ανθρώπου μέσα στα χρόνια, αποδεικνύεται με αυτά που έρχονται» ανέφερε η ερμηνεύτρια, χωρίς να προβεί σε άλλο σχόλιο.

Νατάσσα Μποφίλιου: Κανονικά η περιοδεία με τον Γιάννη Χαρούλη

Υπενθυμίζεται πως πριν από έξι ημέρες, η Νατάσσα Μποφίλιου και ο Γιάννης Χαρούλης, με κοινή τους ανάρτηση στα social media, ανακοίνωσαν πως η παγκόσμια περιοδεία θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

Η ανακοίνωση για τις συναυλίες σε Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία, έρχεται μετά την ακύρωση της συνέντευξης Τύπου για την περιοδεία - αφιέρωμα στον Μάνο Χατζιδάκι και τον Μίκη Θεοδωράκη, έπειτα από τη νομική αντίδραση του γιου και αποκλειστικού διαχειριστή των πνευματικών δικαιωμάτων του πρώτου συνθέτη, Γιώργου, ο οποίος αρνήθηκε να δώσει την έγκρισή του.

Χωρίς να αναφερθούν στην ακύρωση που προηγήθηκε ή στα ονόματα του Μάνου Χατζιδάκι και του Μίκη Θεοδωράκη, οι δύο καλλιτέχνες έγραψαν στην ανακοίνωσή τους:

«Με χαρά και συγκίνηση ξεκινάμε ένα μεγάλο ταξίδι για να ερμηνεύσουμε τραγούδια που αγαπάμε σε ξεχωριστές σκηνές σε όλο τον κόσμο. Μαζί με το Hellenic Music Ensemble, σας προσκαλούμε σε μια δυνατή συναυλιακή εμπειρία που μεταφέρει τις ιστορίες και το πνεύμα ενός πολιτισμού μέσα από τη δύναμη της μουσικής. Από την Ευρώπη μέχρι τη Βόρεια Αμερική κι από την Αυστραλία ως τη Νέα Ζηλανδία σε διαφορετικές πόλεις και μεγάλα θέατρα, ανυπομονούμε να σας συναντήσουμε και να μοιραστούμε μαζί σας τον ενθουσιασμό μας».