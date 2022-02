Οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις γίνονται συχνά αφορμή για στοιχηματισμό χρημάτων από φιλάθλους, αλλά σε αυτό το Super Bowl, ολόκληρα μουσεία «πόνταραν» πίνακές τους, για δανεισμό φυσικά.

Το μουσείο Τέχνης της Καλιφόρνια, οι Βοτανικοί Κήποι και η βιβλιοθήκη Huntington, έβαλαν στοίχημα με το Μουσείο Τέχνης στο Σινσινάτι, για τον νικητή της αναμέτρησης Los Angeles Rams - Cincinnati Bengals. Όποιος κέρδιζε το στοίχημα θα είχε δικαίωμα να δανειστεί από τον άλλον έναν πίνακα του ζωγράφου Robert Henri.

Ο πίνακας Patience Serious (1915) που φυλάσσεται στο Σινσινάτι είναι το πορτρέτο ενός νέου κοριτσιού ντυμένου στα μπλε, τα επίσημα χρώματα των Rams. Αντίθετα, θέμα του έργου Irish Girl (1927) στην βιβλιοθήκη Huntington, είναι ένα κορίτσι με κόκκινες- ορτοκαλί λεπτομέρειες στο λευκό του φόρεμα, που παραπέμπει περισσότερο στο ριγέ logo των Bengals.

We got our game face on @cincyartmuseum! https://t.co/kTGTZU39ao#RamsHouse #SuperBowl pic.twitter.com/btIKIBdYdz