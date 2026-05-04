Μόδα, Τέχνη και Σάρκα: Η μεγάλη έκθεση «Costume Art» του Met μας θυμίζει τι σημαίνει να κατοικείς ένα σώμα

Στην αρχή, πριν ακόμη προλάβεις να αποφασίσεις αν κοιτάζεις φόρεμα, γλυπτό ή μουσειακή σκηνοθεσία, βλέπεις κάτι δικό σου. Τα μανεκέν στη νέα έκθεση Costume Art του Metropolitan Museum of Art δεν έχουν πρόσωπα με τη συνηθισμένη, άδεια κομψότητα της βιτρίνας. Τα κεφάλια τους, φτιαγμένα από τη γλύπτρια Σαμάρ Χετζάζι, έχουν επίπεδες, αντανακλαστικές επιφάνειες. Ο επισκέπτης πλησιάζει και, για μια στιγμή, το πρόσωπό του μπαίνει πάνω στο σώμα που φορά το ρούχο.

Είναι ένα απλό εύρημα, αλλά αλλάζει αμέσως τη θέση σου μέσα στην έκθεση. Δεν είσαι μόνο θεατής. Δεν περπατάς απλώς ανάμεσα σε αριστουργήματα, υφάσματα, αρχαία αγγεία, κορσέδες, μανδύες, φορέματα και σκελετούς από κλωστή. Το Costume Art, που ανοίγει για το κοινό στις 10 Μαΐου στη Νέα Υόρκη και εγκαινιάζει τις νέες Conde M. Nast Galleries του Met, ξεκινά από μια σχεδόν αμήχανη υπενθύμιση: κάθε συζήτηση για τη μόδα, όσο θεαματική κι αν είναι, καταλήγει πάντα στο σώμα.

Facebook Twitter Το display που προβάλλει στο Great Hall του Met εισάγει την ενότητα Naked & Nude Body της έκθεσης, με looks που εξερευνούν τη σχέση ανάμεσα στο γυμνό, το ντυμένο και το εκτεθειμένο σώμα. Photo: © Anna-Marie Kellen / The Metropolitan Museum of Art

Ο Άντριου Μπόλτον, ο επιμελητής πίσω από μερικές από τις πιο επιδραστικές εκθέσεις του Costume Institute, δεν στήνει εδώ ακόμη μία έκθεση που ζητά από τη μόδα να αποδείξει ότι είναι τέχνη. Αυτό το επιχείρημα, στο Met του 2026, μοιάζει πια σχεδόν παλιό. Κάνει κάτι πιο ύπουλα ανατρεπτικό: ζητά από την τέχνη να κοιταχτεί μέσα από τη μόδα. Να κατέβει από την ψυχρή ασφάλεια του κάδρου και του βάθρου και να θυμηθεί ότι πίσω από κάθε ιδανική μορφή υπάρχει σάρκα, ηλικία, φύλο, βάρος, πόνος, περιορισμός, επιθυμία, αρρώστια, εγκυμοσύνη, αναπηρία, θνητότητα.

Η έκθεση παρουσιάζει σχεδόν 400 αντικείμενα από τη συλλογή του Met και τοποθετεί ρούχα δίπλα σε έργα τέχνης από διαφορετικές εποχές και συλλογές του μουσείου. Το ενδιαφέρον δεν βρίσκεται στη φανερή ομοιότητα, στο αν ένα φόρεμα μοιάζει με άγαλμα ή αν ένα μοτίβο επαναλαμβάνεται σε έναν πίνακα. Το πιο δυνατό σημείο είναι ότι η έκθεση επιμένει πως η μόδα και η τέχνη μοιράζονται το ίδιο υλικό: το ντυμένο, εκτεθειμένο, πειθαρχημένο, επιθυμητό, φοβισμένο και ατελές ανθρώπινο σώμα.

Αυτή η μετατόπιση έχει και θεσμικό βάρος. Το Costume Institute αφήνει πίσω του την αίσθηση του παραρτήματος και αποκτά έναν μόνιμο χώρο κοντά στο Great Hall. Με τις νέες Conde M. Nast Galleries, η μόδα δεν εμφανίζεται πια στο Met σαν λαμπερή εξαίρεση που επιστρέφει κάθε άνοιξη μαζί με το Met Gala. Μπαίνει πιο καθαρά στην κεντρική αφήγηση του μουσείου.

Facebook Twitter Ιστορικά και σύγχρονα ενδύματα σε διάλογο με πορτρέτο του 19ου αιώνα στην έκθεση Costume Art. Photo: © Anna-Marie Kellen / The Metropolitan Museum of Art

Δεν είναι μικρό πράγμα αυτό. Για δεκαετίες, η μόδα έπρεπε να κουβαλάει την κατηγορία της επιφάνειακότητας. Ηταν πολύ γυναικεία, πολύ διακοσμητική, πολύ κοντά στο σώμα, πολύ δεμένη με το εμπόριο, τη ματαιοδοξία, την αφή, το υλικό, τη χρήση. Η ζωγραφική και η γλυπτική μπορούσαν να εμφανίζονται ως ιδέες. Το ρούχο, επειδή φοριέται, επειδή έρχεται σε επαφή με τον ιδρώτα, το δέρμα, τη μέση, το στήθος, το γόνατο, την ανάσα σου, θεωρήθηκε για πολύ καιρό λιγότερο υψηλό. Ο Μπόλτον αντιστρέφει ακριβώς αυτή την προκατάληψη. Η μόδα αξίζει να διαβαστεί σοβαρά όχι παρά το σώμα, αλλά εξαιτίας του σώματος.

Η διαδρομή ξεκινά από το γυμνό και το σώμα που αποκαλύπτεται. Ενα γυάλινο display προβάλλει από την αίθουσα προς το Great Hall, σαν μικρή πρόσκληση, σαν θεατρικό προοίμιο. Εκεί, looks του Γκλεν Μάρτενς για το Y/Project και του Ζαν Πολ Γκοτιέ στέκονται ανάμεσα σε κλασικά γλυπτά. Δίπλα τους, η ιστορία της αποκάλυψης του σώματος δεν παρουσιάζεται σαν μια εύκολη ελευθερία. Οι διαφάνειες της Βίβιεν Γουέστγουντ, ο Αλμπρεχτ Ντίρερ, το μονοκίνι του Ρούντι Γκέρνραϊχ, το διάσημο αποκαλυπτικό look του Γκοτιέ που φόρεσε η Μαντόνα το 1992 σε εκδήλωση της amfAR: όλα θυμίζουν ότι το γυμνό σώμα δεν υπήρξε ποτέ απλώς γυμνό. Ηταν πάντα ντυμένο σύμφωνα με την εποχή, την ηθική, τον φόβο και την επιθυμία της.

Αυτό είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία της έκθεσης. Δεν αντιμετωπίζει το γυμνό ως επιστροφή σε μια φυσική αλήθεια. Αντίθετα, δείχνει ότι ακόμη και το γυμνό σώμα είναι ένα σώμα πολιτισμικά ντυμένο. Κάθε εποχή βλέπει πάνω του τα δικά της ιδανικά, τις δικές της απαγορεύσεις, τις δικές της φαντασιώσεις. Το σώμα που μοιάζει πιο ελεύθερο είναι συχνά το πιο φορτισμένο.

Facebook Twitter Η ενότητα Reclaimed Body δίνει χώρο σε έγκυα, εύσωμα και μη κανονικοποιημένα σώματα, αμφισβητώντας το παλιό ιδανικό της ομορφιάς. Photo: © Anna-Marie Kellen / The Metropolitan Museum of Art

Από εκεί, η έκθεση περνά στο κλασικό σώμα. Φορέματα της Μαντάμ Γκρε και του Φορτούνι υψώνονται σαν σύγχρονες καρυάτιδες, με αρχαία αγγεία να φωτίζονται από κάτω. Η σκηνή είναι από τις πιο θεαματικές της έκθεσης, σχεδόν ατόφια ομορφιά. Ομως το Costume Art δεν αφήνει την ομορφιά ήσυχη. Το κλασικό σώμα, με τις αναλογίες και την ψυχρή τελειότητά του, δεν εμφανίζεται ως ένα αθώο πρότυπο. Εμφανίζεται ως κανόνας.

Και κάθε κανόνας, όσο ωραίος κι αν είναι, παράγει πάντα και κάποιον αποκλεισμό.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Το Met βάζει στο κάδρο σώματα που η μόδα έκανε χρόνια πως δεν έβλεπε

Το μουσείο ξέρει πολύ καλά αυτή τη γλώσσα. Την έχει φιλοξενήσει για αιώνες. Το ιδανικό σώμα της αρχαιότητας, η ηρωική σάρκα, η πτυχή που πέφτει σαν μοίρα πάνω στο μάρμαρο, η γραμμή που υπονοεί τελειότητα, όλα αυτά έχουν χτίσει την ιστορία της δυτικής ομορφιάς. Η έκθεση δεν τα απορρίπτει. Δεν κάνει εύκολη καταγγελία. Τα βάζει, όμως, να συνομιλήσουν με το ρούχο, δηλαδή με κάτι πιο εύθραυστο, πιο καθημερινό, πιο κοντά στο δέρμα. Και εκεί η τελειότητα αρχίζει να φαίνεται λιγότερο ουδέτερη.

Αυτό γίνεται ακόμη πιο καθαρό στην ενότητα του αφηρημένου σώματος, εκεί όπου κορσέδες, φουρό, μπανέλες και ιστορικά ενδύματα δείχνουν πώς η μόδα δεν έντυσε απλώς το γυναικείο σώμα, αλλά συχνά το ανακατασκεύασε. Το περιόρισε, το σήκωσε, το έκρυψε, το τέντωσε, το διόρθωσε, το έκανε να μοιάζει με την εικόνα που κάθε εποχή ζητούσε από τη γυναίκα να γίνει. Η μόδα εδώ δεν είναι στολίδι. Είναι μηχανισμός.

Facebook Twitter Σώματα ως επιφάνειες εγγραφής στην ενότητα Inscribed Body της έκθεσης Costume Art, με ενδύματα που παραπέμπουν σε τατουάζ, δέρμα και προσωπική ιστορία. Photo: © Anna-Marie Kellen / The Metropolitan Museum of Art

Και κάπου εδώ η έκθεση ακουμπά το παρόν χωρίς να χρειάζεται να το φωνάξει. Σε μια εποχή όπου η συζήτηση για τα σώματα των γυναικών επιστρέφει με βίαιο τρόπο, από τα αναπαραγωγικά δικαιώματα μέχρι την αναβίωση συντηρητικών προτύπων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι κορσέδες του παρελθόντος δεν μοιάζουν τόσο μακρινοί. Τα υλικά αλλάζουν.

Η επιθυμία ελέγχου όχι πάντα.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Το σώμα πριν από το φόρεμα: Πέντε καλλιτέχνιδες απαντούν στο θέμα του φετινού Met Gala

Απέναντι σε αυτή την ιστορία πειθάρχησης, το Costume Art ανοίγει χώρο για σώματα που η μόδα, η τέχνη και τα μουσεία αντιμετώπισαν συχνά σαν εξαίρεση. Σώματα σε εγκυμοσύνη, μεγαλύτερα σώματα, ανάπηρα σώματα, σώματα που δεν χωρούν στο στενό, λείο, κλασικό μανεκέν. Η έκθεση δεν τα παρουσιάζει σαν παράρτημα συμπερίληψης, αλλά σαν αναγκαίο μέρος της ιστορίας του βλέμματος. Το σώμα που δεν ταίριαζε στην προθήκη γίνεται πια το ίδιο προθήκη, το ίδιο μέτρο, το ίδιο κέντρο.

Σε αυτό το σημείο, η Ρέι Καβακούμπο και ο Ντουράν Λάντινκ αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Οι σιλουέτες τους φουσκώνουν, μετακινούνται, παραμορφώνουν το σώμα, δημιουργούν εξογκώματα και όγκους που αρνούνται τη σωστή ανατομία. Δεν πρόκειται απλώς για εκκεντρικότητα. Είναι ένας τρόπος να πει κανείς ότι το σώμα δεν είναι υποχρεωμένο να υπηρετεί την αρμονία που του έχει επιβληθεί. Μπορεί να γίνει άβολο. Μπορεί να γίνει παράξενο. Μπορεί να γίνει δικό του.

Facebook Twitter Η ενότητα Vital Body εξερευνά τη σχέση του ενδύματος με την οργανική και ανατομική ζωή του σώματος, από το αίμα και τις φλέβες μέχρι την εσωτερική του ευθραυστότητα. Photo: © Anna-Marie Kellen / The Metropolitan Museum of Art

Το ίδιο ενδιαφέρουσες είναι και οι πιο ήσυχες αντιστοιχίσεις. Ενας πίνακας του Βαν Γκογκ με ίριδες τοποθετείται δίπλα σε ρούχα του Ιβ Σεν Λοράν και του Τζόναθαν Αντερσον για τη Loewe. Με την πρώτη ματιά, η σύνδεση μοιάζει σχεδόν αυτονόητη: τα λουλούδια, το χρώμα, το μοτίβο. Με τη δεύτερη, ανοίγει κάτι άλλο. Ο Βαν Γκογκ, ο Σεν Λοράν, ο Αντερσον, η νευροδιαφορετικότητα, η ψυχική ευαλωτότητα, η δυσκολία του μυαλού να χωρέσει στις μορφές που του ζητά ο κόσμος. Η έκθεση δεν μένει στο όμορφο ταίριασμα.

Ψάχνει τι υπάρχει κάτω από αυτό.

Εδώ φαίνεται και η δύναμη του Μπόλτον ως επιμελητή. Δεν οργανώνει απλώς μια λαμπερή αλυσίδα από εντυπωσιακά φορέματα και ιστορικά έργα. Στήνει συνδέσεις που άλλοτε είναι άμεσες και άλλοτε αποκαλύπτονται αργά. Ενα ένδυμα μπορεί να συνομιλεί με ένα γλυπτό μέσα από τη γραμμή. Ενα άλλο με έναν πίνακα μέσα από το τραύμα. Ενα τρίτο με ένα αρχαίο αντικείμενο μέσα από την ιδέα της φθοράς. Η μόδα δεν μπαίνει στο μουσείο σαν φιλοξενούμενη. Μπαίνει σαν μια νέα γραμματική του βλέματος που μπορεί να ξαναδιαβάσει το μουσείο από μέσα.

Η ενότητα για το ανάπηρο σώμα έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, ακριβώς επειδή δεν προσπαθεί να εξευγενίσει την έννοια της διαφοράς. Τα μανεκέν βασίζονται σε πραγματικούς ανθρώπους με διαφορετικούς σωματότυπους και αναπηρίες. Στο υλικό της έκθεσης αναφέρονται, μεταξύ άλλων, η Σινέντ Μπερκ, η Αριάνα Ρόουζ Φίλιπ, η Goddess Bunny και η Εϊμι Μάλινς. Η παρουσία τους δεν λειτουργεί σαν ακόμη μια συμβολική χειρονομία. Αλλάζει το ίδιο το σύστημα της έκθεσης, γιατί υπενθυμίζει ότι το μανεκέν, αυτό το δήθεν ουδέτερο εργαλείο της μόδας, υπήρξε πάντα πολιτικό.

Οι διαστάσεις του αποφάσιζαν ποια ρούχα μπορούν να εκτεθούν, άρα και ποια σώματα αξίζουν να ιδωθούν.

Facebook Twitter Η ενότητα Mortal Body φέρνει στο προσκήνιο το γήρας, τη φθορά και τη θνητότητα, δείχνοντας πως η μόδα μπορεί να μιλήσει και για το τέλος του σώματος. Photo: © Anna-Marie Kellen / The Metropolitan Museum of Art

Το Costume Art συνεχίζει μια συζήτηση που είχε ανοίξει το Sleeping Beauties, η έκθεση του 2024, γύρω από τις αισθήσεις στη μόδα. Εκεί η αφή, η μυρωδιά, η υλικότητα είχαν ήδη αρχίσει να σπάνε την απόλυτη κυριαρχία της εικόνας. Εδώ, αυτή η επιμονή στο σώμα αποκτά άλλη ένταση. Σε έναν πολιτισμό που μοιάζει όλο και πιο επίπεδος, πιο ψηφιακός, πιο οργανωμένος γύρω από την οθόνη και την αναπαραγωγή της εικόνας, η έκθεση επιμένει σε κάτι που δεν μεταφέρεται εύκολα online: την κλίμακα, την υφή, τη συνύπαρξη με το αντικείμενο, την αμηχανία του να βλέπεις τον εαυτό σου πάνω σε ένα σώμα που δεν είναι δικό σου.

Γι’ αυτό και η αναφορά στην τεχνητή νοημοσύνη δεν χρειάζεται να γίνει κεντρικό επιχείρημα. Αρκεί να υπάρχει ως σημάδι της εποχής. Την ώρα που η εικόνα γίνεται πιο εύκολη, πιο γρήγορη, πιο παραγόμενη, το Met απαντά με βάρος. Με όγκο. Με σώματα που δεν χωρούν πλήρως σε μια οθόνη. Με ρούχα που υπάρχουν επειδή κάποτε άγγιξαν ή φαντάστηκαν δέρμα.

Στις υπόλοιπες αίθουσες, η έκθεση περνά από την ποικιλία των σωμάτων στην κοινή τους μοίρα. Αίμα, δέρμα, μυς, οστά, γήρας, θάνατος. Ο Μάρτιν Μαρζιέλα και ο Ζαν Πολ Γκοτιέ εμφανίζονται μέσα από μοτίβα τατουάζ, επιγραφές πάνω στο σώμα, σχέδια που κάνουν το δέρμα κείμενο. Ο Ολιβιέ Τεσκένς δίνει στο ύφασμα την αίσθηση των φλεβών. Ο Τομ Μπράουν φτάνει μέχρι τον σκελετό. Η μόδα, που συχνά κατηγορήθηκε ότι μένει στην επιφάνεια, εδώ κατεβαίνει κάτω από αυτήν.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Met Gala 2026: Ανακοινώθηκε η θεματική για τις εμφανίσεις των σταρ

Το πιο συγκινητικό σε αυτή τη διαδρομή είναι ότι η έκθεση δεν χρειάζεται να αρνηθεί τη θεαματικότητα της μόδας για να την πάρει στα σοβαρά. Δεν τη ντύνει με σοβαροφάνεια. Δεν της αφαιρεί την αποπλάνηση. Δεν ζητά από τον Γκοτιέ να γίνει αρχαιολογικό εύρημα ούτε από τη Μαντόνα να γίνει υποσημείωση. Αντίθετα, αφήνει τα ρούχα να κρατήσουν τη λάμψη, την πρόκληση, την επιθυμία και την υπερβολή τους, αλλά τα βάζει σε ένα πλαίσιο όπου αυτά τα στοιχεία αποκτούν μνήμη.

Σε αυτό βρίσκεται και η διαφορά του Costume Art από μια μεγάλη έκθεση μόδας που ποντάρει μόνο στο θέαμα. Τέτοιες εκθέσεις συχνά καταλήγουν να λειτουργούν σαν θεαματικά λευκώματα σε τρεις διαστάσεις: πολλά ωραία πράγματα, μεγάλα ονόματα, εξαιρετικός φωτισμός, ένα κοινό που φωτογραφίζει και φεύγει. Εδώ, τουλάχιστον στη σύλληψη, το βλέμμα ζητείται να μείνει λίγο περισσότερο. Να κοιτάξει τι κάνει το ρούχο στο σώμα, αλλά και τι κάνει το σώμα στο ρούχο. Να δει το φόρεμα όχι ως αντικείμενο αποθήκευσης ομορφιάς, αλλά ως ίχνος σχέσης.

Η έκθεση έχει, φυσικά, και τη δική της θεσμική λάμψη. Ανοίγει στην καρδιά της εβδομάδας του Met Gala, εκεί όπου η μόδα γίνεται κάθε χρόνο παγκόσμιο γεγονός, κόκκινο χαλί, διασημότητα, χορηγοί, εικόνες που κυκλοφορούν πριν ακόμη καταλάβουμε τι βλέπουμε. Το φετινό dress code, Fashion Is Art, μοιάζει σχεδόν υπερβολικά απλό. Ομως το Costume Art έρχεται να του δώσει βάθος. Οχι, η μόδα δεν είναι τέχνη επειδή μπορεί να γίνει εντυπωσιακή. Είναι τέχνη όταν μας αναγκάζει να ξανασκεφτούμε ποιο σώμα θεωρούμε άξιο να φανεί.

Facebook Twitter Ενδύματα και κλασική γλυπτική συνομιλούν στην Costume Art γύρω από το σώμα ως ιδανικό, ίχνος και μνήμη. Photo: © Anna-Marie Kellen / The Metropolitan Museum of Art

Και εδώ το Met κάνει κάτι που ξεπερνά το ετήσιο τελετουργικό του θεάματος. Αξιοποιεί τη μόδα όχι μόνο ως μαγνήτη επισκεπτών, αλλά ως τρόπο να ανοίξει τη δική του συλλογή. Τα αρχαία αγάλματα, οι πίνακες, τα διακοσμητικά αντικείμενα, τα ενδύματα, τα κοσμήματα, οι ανατομικές απεικονίσεις δεν εμφανίζονται σαν ξεχωριστά βασίλεια. Μπαίνουν σε μια κοινή συνομιλία για το πώς οι κοινωνίες είδαν, επιθύμησαν, διόρθωσαν, φοβήθηκαν και εξιδανίκευσαν το σώμα.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο Μπόλτον επιμένει στην ισοτιμία. Ανάμεσα στη γλυπτική, τη ζωγραφική, το ένδυμα. Ανάμεσα στο κλασικό σώμα και το ανάπηρο σώμα. Ανάμεσα στο ιδανικό και στο πραγματικό. Το Costume Art δεν καταργεί τις διαφορές. Τις βάζει στον ίδιο χώρο και αφήνει τον επισκέπτη να καταλάβει ότι η ιστορία της ομορφιάς ήταν πάντα,αναπόφευκτα και μια ιστορία εξουσίας.

Κάπου στο τέλος, όταν εμφανίζονται το γήρας, ο σκελετός, το θνητό σώμα, η έκθεση θα μπορούσε εύκολα να γίνει βαρύγδουπη. Δεν χρειάζεται. Η μόδα γνωρίζει καλά τον θάνατο, ακόμη κι όταν προσποιείται ότι ασχολείται μόνο με τη νεότητα. Κάθε ρούχο κρατά ένα σώμα που πέρασε. Κάθε ιστορικό ένδυμα στο μουσείο είναι, κατά κάποιον τρόπο, ένα άδειο περίγραμμα ζωής. Ενα σώμα έλειψε για να μπορέσει το αντικείμενο να διασωθεί.

Facebook Twitter Στην ενότητα Naked & Nude Body, δημιουργίες του Γκλεν Μάρτενς για το Y/Project και του Ζαν Πολ Γκοτιέ τοποθετούνται δίπλα σε κλασική γλυπτική, ανοίγοντας τη συζήτηση για το γυμνό, το ντυμένο και το εκτεθειμένο σώμα. Photo: © Anna-Marie Kellen / The Metropolitan Museum of Art

Γι' αυτό και το Costume Art δεν καταλήγει σε μια εύκολη αισιοδοξία. Καταλήγει σε κάτι πιο χρήσιμο: σε μια αλλαγή βλέμματος. Η μόδα δεν είναι το δήθεν επιφανειακό συμπλήρωμα της τέχνης. Δεν είναι το στολίδι που έρχεται να κάνει το μουσείο πιο δημοφιλές. Είναι ένας τρόπος να δούμε ξανά το σώμα εκεί όπου η τέχνη το έκανε ιδανικό, αόρατο, ηρωικό, ερωτικό, ιερό, ντροπιασμένο ή νεκρό.

Ο επισκέπτης φεύγει έχοντας δει πολλά ρούχα. Αλλά, αν η έκθεση πετύχει αυτό που υπόσχεται, δεν φεύγει μόνο με εικόνες φορεμάτων. Φεύγει με την αίσθηση ότι το μουσείο τον κοίταξε πίσω. Οτι ανάμεσα στον Γκοτιέ, τον Ντίρερ, τον Φορτούνι, τη Γουέστγουντ, τον Βαν Γκογκ, τον Σεν Λοράν, την Καβακούμπο και τον Τομ Μπράουν, το θέμα δεν ήταν ποτέ απλώς η μόδα.

Ηταν το σώμα που προσπαθεί, σε κάθε εποχή, να υπάρξει μέσα σε μια εικόνα που δεν το χωρά πάντα. Και ίσως αυτό είναι το πιο σύγχρονο πράγμα που μπορεί να κάνει σήμερα μια μεγάλη έκθεση μόδας: να μη ζητήσει από το σώμα να γίνει τέλειο για να μπει στο μουσείο. Να του ανοίξει την πόρτα όπως είναι.

Η έκθεση Costume Art παρουσιάζεται στο Metropolitan Museum of Art της Νέας Υόρκης από τις 10 Μαΐου 2026 έως τις 10 Ιανουαρίου 2027.

Με στοιχεία από Vogue, The Metropolitan Museum of Art και AP.