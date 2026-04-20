Η Φαχρελνισά Ζεΐντ επιστρέφει στο Λονδίνο και μαζί της επιστρέφει ένας ολόκληρος κόσμος
Η Φαχρελνισά Ζεΐντ σε πορτρέτο του Ara Güler, του εμβληματικού φωτογράφου που έμεινε στην ιστορία ως «το μάτι της Κωνσταντινούπολης»
Η Φαχρελνισά Ζεΐντ επιστρέφει στο Λονδίνο και μαζί της επιστρέφει ένας ολόκληρος κόσμος

Από την οθωμανική ελίτ στην κορυφή του μοντερνισμού: Η έκθεση “Immersion” στο Λονδίνο ξανασυστήνει τη Φαχρελνισά Ζεΐντ, αποδεικνύοντας ότι το έργο της παραμένει πιο ανήσυχο και εκθαμβωτικό από τη μυθιστορηματική ζωή της.

Υπάρχουν καλλιτέχνες που μπαίνουν στο δωμάτιο πρώτα με τη ζωή τους και μετά με το έργο τους. Στην περίπτωση της Φαχρελνισά Ζεΐντ, αυτό είναι σχεδόν αναπόφευκτο. Γεννημένη το 1901 σε μια εξέχουσα οθωμανική οικογένεια, βρέθηκε από πολύ νωρίς μέσα σε έναν κόσμο παιδείας και υψηλής κοινωνίας, ζώντας μια ζωή που ένωσε την τέχνη με την τραγωδία, την πολιτική ιστορία και την εξορία. Υπήρξε από τις πρώτες γυναίκες που έλαβαν επίσημη καλλιτεχνική εκπαίδευση στην Τουρκία, σπούδασε στο Παρίσι και βρέθηκε κοντά στους πρωτοποριακούς κύκλους της Κωνσταντινούπολης και του μεταπολεμικού Παρισιού, πριν καταλήξει αργότερα στο Αμμάν, όπου ίδρυσε σχολή τέχνης αποκλειστικά για γυναίκες.

Φαχρελνισά Ζεΐντ, Someone from the Past, 1980.

Μια τόσο πυκνή βιογραφία θα ήταν αρκετή για να χτιστεί ένας ολόκληρος μύθος. Και πράγματι χτίστηκε. Η Ζεΐντ έγινε συχνά η «πριγκίπισσα ζωγράφος», η κοσμοπολίτισσα φιγούρα που πέρασε από αυλές, πρεσβείες και πολέμους. Ο κίνδυνος, όμως, είναι προφανής: να καταλήξεις να θαυμάζεις τη ζωή και να προσπερνάς τους πίνακες. Η βιογραφία της Ζεΐντ είναι ακαταμάχητη, αλλά η ζωγραφική της είναι ο πραγματικός λόγος που επιστρέφουμε σε αυτήν.

Και η ζωγραφική της δεν μοιάζει με υποσημείωση καμίας ζωής. Μοιάζει με έκρηξη που ψάχνει συνεχώς καινούργιο σχήμα. Στα έργα της συναντά κανείς μια πρωτογενή μορφική ένταση, παραστατικές σκηνές και, έπειτα, εκείνη τη μεγάλη στροφή προς την αφαίρεση που την έκανε να ξεχωρίσει. Ο μύθος θέλει αυτή τη στροφή να παγιώνεται στα τέλη της δεκαετίας του 1940, όταν η Ζεΐντ, βλέποντας τον κόσμο από ψηλά μέσα από ένα αεροπλάνο, ένιωσε ότι η πραγματικότητα μπορεί πια να σπάσει σε θραύσματα, επίπεδα και χρωματικές δονήσεις.

Φαχρελνισά Ζεΐντ, Resolved Problems (1948)
Φαχρελνισά Ζεΐντ, Alice in Wonderland, 1955.
Φαχρελνισά Ζεΐντ, λεπτομέρεια από το Adam and Eve and the Broken World (1948).

Από εκεί και πέρα, οι μεγάλοι της πίνακες μοιάζουν συχνά με μωσαϊκά που έχουν πάρει φωτιά. Μαύρες γραμμές, σαν μολυβένια νεύρα, συγκρατούν επιφάνειες που αλλιώς θα διαλύονταν. Χρώματα που θυμίζουν βιτρό, ψηφιδωτό ή οργανικό σώμα συνυπάρχουν μέσα στο ίδιο κάδρο. Η Ζεΐντ δεν ήταν ποτέ μια «ψυχρή» αφηρημένη ζωγράφος. Η αφαίρεσή της είχε πάντα κάτι σωματικό, αρχιτεκτονικό και πνευματικό. Γι’ αυτό και έργα όπως το My Hell ή το Resolved Problems δεν διαβάζονται ως ασκήσεις μορφής, αλλά ως πεδία έντασης που αρνούνται να σταθούν ήσυχα στον τοίχο.

Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτή η ζωγραφική δεν χωρούσε ποτέ εύκολα ούτε στο στενό δυτικό αφήγημα του μοντερνισμού, ούτε σε ένα απλό «ανατολικό» πλαίσιο. Η Tate την παρουσίασε ως μια σύνθεση ισλαμικών, βυζαντινών και ευρωπαϊκών πηγών, αλλά μπροστά στους πίνακες, αυτό που νιώθεις πρώτα δεν είναι η κατηγοριοποίηση. Είναι ο ίλιγγος. Είναι η κλίμακα. Είναι η αίσθηση ότι η επιφάνεια μπορεί να σε τραβήξει προς τα μέσα.

Γι’ αυτό έχει σημασία η έκθεση “Immersion” στη Dirimart London. Με επιμελήτρια την Αντίλα Λαϊντί-Χανίεχ, τη μελετήτρια που συνέδεσε το όνομά της με τη σύγχρονη επανατοποθέτηση της Ζεΐντ, η έκθεση παρουσιάζει έργα από το estate της καλλιτέχνιδας που σπάνια έχουν εκτεθεί ή φωτογραφηθεί, ενώ ορισμένα δεν έχουν παρουσιαστεί ποτέ δημόσια.

Φαχρελνισά Ζεΐντ, Composition (χ.η.).
Φαχρελνισά Ζεΐντ, My Hell (1951).
Φαχρελνισά Ζεΐντ, Hammam, 1946

Εδώ ακριβώς το “Immersion” φαίνεται να διαφοροποιείται από το θεσμικό «reset» της Tate. Η Dirimart λειτουργεί πιο κοντά στο σώμα του έργου. Είναι μια ευκαιρία να δούμε τη Ζεΐντ όχι μόνο μέσα από τους μνημειακούς αφηρημένους καμβάδες της, αλλά και μέσα από πιο ήσυχα, παράξενα και ιδιωτικά περάσματα της δουλειάς της. Η Λαϊντί-Χανίεχ επιδιώκει να φωτίσει τους “immersive κόσμους” που ζωγράφιζε η Ζεΐντ, αποδεικνύοντας ότι η ζωγραφική της δεν εξαντλείται εύκολα.

Η ίδια πέρασε από τη μορφή στην αφαίρεση και ξανά πίσω, χωρίς το ένα να ακυρώνει το άλλο. Οι όψιμες προσωπογραφίες της δείχνουν ότι η μορφή δεν έφυγε ποτέ πραγματικά από το έργο της.  Απλώς άλλαζε θέση και θερμοκρασία. Η Ζεΐντ ζωγράφισε σαν άνθρωπος που δεν ήθελε να διακοσμήσει τον κόσμο, αλλά να τον ανασυνθέσει.

Η επιστροφή της στο Λονδίνο έχει κάτι περισσότερο από ένα απλό εμπορικό ενδιαφέρον. Το Λονδίνο υπήρξε καθοριστικός σταθμός στη διαδρομή της ήδη από το 1954, και η τωρινή έκθεση έρχεται να συνεχίσει αυτή τη συνομιλία σε μια πιο διεισδυτική κλίμακα. Ίσως αυτό είναι τελικά το πιο γοητευτικό στην περίπτωσή της: ότι ύστερα από τόση ιστορική περιπέτεια, οι πίνακές της παραμένουν πιο ανήσυχοι από το αφήγημα που τους περιβάλλει.

Φαχρελνισά Ζεΐντ, Self Portrait (1944)

Δεν «κάθονται ήσυχοι» μέσα στην ταμπέλα της «ξεχασμένης γυναίκας μοντερνίστριας» ούτε στην ιστορία μιας πριγκίπισσας που ζωγράφιζε. Επιμένουν να ζητούν κάτι πιο άμεσο: να σταθείς μπροστά τους και να μπεις μέσα.

Κι αν το “Immersion” πετύχει κάπου, θα είναι στο να μας θυμίσει γιατί η ζωγραφική της Φαχρελνισά Ζεΐντ παραμένει, τελικά, πολύ μεγαλύτερη από τον μύθο της.

Στα 93 της, η Τζόαν Σεμέλ ζωγραφίζει ακόμη το γυμνό σώμα της χωρίς καμία ντροπή

Δεν ήθελα ιδανικό σώμα, ήθελα αληθινό: Η Τζόαν Σεμέλ στα 93 της

Η αμερικανίδα ζωγράφος Τζόαν Σεμέλ, που σόκαρε τον κόσμο της τέχνης τη δεκαετία του 1970 ζωγραφίζοντας το δικό της γυμνό σώμα, επιστρέφει φέτος στο προσκήνιο με τη νέα έκθεση Continuities σε Νέα Υόρκη και Βρυξέλλες, ενώ παράλληλα τιμάται με μεγάλη αναδρομική στο Jewish Museum.
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

Γιατί μας αρέσει τόσο πολύ να βλέπουμε γυναίκες να πεθαίνουν;

Μαρίνα Αμπράμοβιτς: πόσες φορές πρέπει να πεθάνει μια γυναίκα για να γίνει μύθος;

Στο Seven Deaths, τη νέα της εγκατάσταση στην Κοπεγχάγη, η Μαρίνα Αμπράμοβιτς επιστρέφει στη Μαρία Κάλλας και σε επτά διάσημους θανάτους της όπερας. Μόνο που πίσω από την οπερατική μεγαλοπρέπεια κρύβεται ένα πιο άβολο ερώτημα: γιατί μας συγκινεί ακόμη τόσο πολύ η γυναικεία συντριβή;
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Στον κήπο της Τζούντι Ντεντς κάθε δέντρο θυμίζει κάποιον που έφυγε

Στον κήπο της Τζούντι Ντεντς κάθε δέντρο θυμίζει κάποιον που έφυγε

Η Τζούντι Ντεντς μίλησε για τον κήπο του σπιτιού της στο νέο επεισόδιο του podcast Roots, αλλά αυτό που περιέγραψε δεν ήταν απλώς ένας κήπος. Ηταν ένας τόπος μνήμης, όπου τα δέντρα έχουν ονόματα, οι μυρωδιές κρατούν ζωντανό το παρελθόν και η φύση γίνεται παρηγοριά ακόμα κι όταν η όραση σχεδόν χάνεται.
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Γιατί η Νίνα Σιμόν ακούγεται ακόμη σαν απειλή

Γιατί η Νίνα Σιμόν ακούγεται ακόμη σαν απειλή

Με αφορμή την 60ή επέτειο του I Put a Spell on You και τις νέες κυκλοφορίες που ξαναφέρνουν τη Νίνα Σιμόν στο προσκήνιο, αξίζει να θυμηθούμε ότι δεν ήταν απλώς μια μεγάλη φωνή της τζαζ, της σόουλ ή του τραγουδιού διαμαρτυρίας. Ηταν η καλλιτέχνις που έκανε την αλήθεια να ακούγεται πιο επικίνδυνη από κάθε πόζα, και γι' αυτό η παρουσία της παραμένει ανήσυχα ζωντανή.
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Γιατί όλοι ξαναμιλούν για τον Μαρσέλ Ντυσάν

Γιατί όλοι ξαναμιλούν για τον Μαρσέλ Ντυσάν

Η μεγάλη αναδρομική του Μαρσέλ Ντυσάν που ανοίγει στις 12 Απριλίου στο MoMA δεν φέρνει απλώς ξανά στο προσκήνιο έναν από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες του 20ού αιώνα. Φέρνει μαζί της και το παλιό ερώτημα που δεν σταμάτησε ποτέ να τον ακολουθεί: τι ακριβώς είναι τέχνη και ποιος το αποφασίζει;
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ανάμεσα στο απόλυτο κακό και την αδιανόητη λάμψη: οι αδημοσίευτες φωτογραφίες της Λι Μίλερ και του Σέσιλ Μπίτον

Ανάμεσα στο απόλυτο κακό και την αδιανόητη λάμψη: οι αδημοσίευτες φωτογραφίες της Λι Μίλερ και του Σέσιλ Μπίτον

Ενα σπάνιο λεύκωμα με άγνωστες εκτυπώσεις της Λι Μίλερ και του Σέσιλ Μπίτον ήρθε πρόσφατα στην επιφάνεια φωτίζοντας ξανά ένα ξεχασμένο κομμάτι της φωτογραφικής μνήμης του πολέμου.
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Από τη Μέδουσα μέχρι το κλιματικό άγχος: γιατί ο Οβίδιος είναι παντού ξανά

Από τη Μέδουσα μέχρι τη κλιματική αλλαγή: γιατί ο Οβίδιος είναι παντού ξανά

Με αφορμή την έκθεση “Metamorphoses” στο Rijksmuseum, οι Μεταμορφώσεις του Οβίδιου επιστρέφουν στο προσκήνιο ως ένα έργο που μιλά ξανά με εκπληκτική ακρίβεια για τη βία, την ταυτότητα, την εξουσία και τον φόβο μιας εποχής διαρκούς αλλαγής.
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ο Ραφαήλ και η δύσκολη επιστροφή της ομορφιάς

Ο Ραφαήλ και η δύσκολη επιστροφή της ομορφιάς

Με τη μεγάλη έκθεση “Raphael: Sublime Poetry”, το Met δεν παρουσιάζει απλώς μια φιλόδοξη έκθεση για τον Ραφαήλ, αλλά προσπαθεί να τον φέρει ξανά κοντά σε ένα κοινό που σήμερα συγκινείται πιο εύκολα από το ατελές παρά από το άψογο.
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Η Αντιγόνη δεν γερνάει ποτέ γιατί ο κόσμος δεν σταμάτησε ποτέ να της μοιάζει

Η Αντιγόνη δεν γερνάει ποτέ γιατί ο κόσμος δεν σταμάτησε ποτέ να της μοιάζει

Με αφορμή τέσσερις νέες σκηνικές εκδοχές της μόνο στη Νέα Υόρκη μέσα στο 2026, η Αντιγόνη επιστρέφει ξανά στο τώρα ως το έργο που ξέρει καλύτερα από κάθε άλλο τι συμβαίνει όταν η εξουσία χάνει το όριό της και ο κόσμος βγαίνει από τη θέση του.
