ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Το τελευταίο σπίτι της Μέριλιν Μονρόε κινδυνεύει με κατεδάφιση

Οι ιδιοκτήτες του θέλουν να το γκρεμίσουν και να το ενώσουν με το γειτονικό οικόπεδο που κατέχουν από το 2016

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Το τελευταίο σπίτι της Μέριλιν Μονρόε κινδυνεύει με κατεδάφιση Facebook Twitter
Η Μέριλιν Μονρόε
0

Η τελευταία κατοικία της Μέριλιν Μονρόε (Marilyn Monroe) στο Brentwood του Λος Άντζελες κινδυνεύει με κατεδάφιση, αν οι ιδιοκτήτες της καταφέρουν αυτήν την εβδομάδα να ακυρώσουν τη νομική της αναγνώριση ως ιστορικού μνημείου.

Η Brinah Milstein, κόρη γνωστού επενδυτή ακινήτων από το Κλίβελαντ, και ο Roy Bank, παραγωγός ριάλιτι τηλεόρασης, αγόρασαν το ακίνητο το 2023 έναντι 8,35 εκατομμυρίων δολαρίων. Στο σπίτι αυτό η θρυλική ηθοποιός, γνωστή από ταινίες όπως το «Μερικοί το προτιμούν καυτό» και «Οι άνδρες προτιμούν τις ξανθές», πέρασε τους τελευταίους έξι μήνες της ζωής της.

Αμέσως μετά την έκδοση αδείας κατεδάφισης, συντηρητές πολιτιστικών μνημείων κατάφεραν να πείσουν τον δήμο του Λος Άντζελες να το ανακηρύξει Μνημείο Ιστορικού και Πολιτισμικού Ενδιαφέροντος, αποτρέποντας προς το παρόν την καταστροφή του. Οι ιδιοκτήτες σχεδιάζουν να το γκρεμίσουν και να το ενώσουν με το γειτονικό οικόπεδο που κατέχουν από το 2016, προκειμένου να «βελτιώσουν την περιουσία τους», όπως ανέφερε σε δήλωσή του ο δικηγόρος τους, Πίτερ Σίρενταν.

«Στο Λος Άντζελες ζουν και πεθαίνουν χιλιάδες διασημότητες», δήλωσε ο Σίρενταν. «Δεν μπορεί κάθε σπίτι όπου έζησαν να χαρακτηρίζεται ‘ιστορικό μνημείο’».

Τα σπίτια διασήμων αποτελούν σημαντικό τουριστικό αξιοθέατο στην πόλη, με λεωφορεία με τουρίστες που γεμίζουν τους δρόμους από το Χόλιγουντ ως τις ακτές του Ειρηνικού, να επισκέπτονται τις κατοικίες διασήμων όπως του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, της Καμάλα Χάρις και του Χάρισον Φορντ.

Ωστόσο, λίγοι αστέρες διαθέτουν την γοητεία και τη θλιβερή ιστορία της Μέριλιν Μονρόε. Οι τωρινοί ιδιοκτήτες θεωρούν πως η ιστορική αξία του σπιτιού της είναι ασήμαντη, καθώς «δεν υπάρχει κανένα φυσικό στοιχείο που να αποδεικνύει ότι η ηθοποιός έζησε εκεί, ούτε έπιπλο, ούτε χρώμα, ούτε χαλί», αναφέρεται στη μήνυση που κατατέθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λος Άντζελες.

Η πόλη αντεπιτίθεται ισχυριζόμενη πως ακολούθησε τις νόμιμες διαδικασίες, συγκεντρώνοντας αποδείξεις για τη σημασία του σπιτιού στη ζωή μιας εμβληματικής προσωπικότητας.

Η ιστορία του σπιτιού της Μονρόε

Η Μονρόε αγόρασε το σπίτι έναντι 75.000 δολαρίων έξι μήνες προτού πεθάνει, μετά τα διαζύγιά της από τον μπέιζμπολ σταρ Τζο ΝτιΜάτζιο και τον θεατρικό συγγραφέα Άρθουρ Μίλερ. Κάτω από την είσοδο υπάρχει μια επιγραφή με λατινικά: Cursum Perficio, που σημαίνει «Εδώ ολοκληρώνεται το ταξίδι». Η επιγραφή πιθανώς προϋπήρχε, ωστόσο συμβολίζει με συγκίνηση το τέλος της ζωής της 36χρονης σταρ.

Η μονοκατοικία χτίστηκε το 1929 και διαθέτει δύο υπνοδωμάτια και δύο μπάνια. Από το θάνατο της Μονρόε έχει αλλάξει 14 φορές ιδιοκτήτη και υποβλήθηκε σε ανακαινίσεις, περιλαμβανομένων ενός ξεχωριστού χώρου αναψυχής και στούντιο.

Η κατοικία βρίσκεται σε ήσυχο αδιέξοδο, περικλεισμένη από τοίχο και πυκνή βλάστηση, και δεν είναι προσβάσιμη στο κοινό, εκτός αν παραβιαστεί.

Ο διευθυντής του Los Angeles Conservancy, Άντριου Σάλιμιαν, επισήμανε σε δήλωσή του: «Αυτό το σπίτι είναι μοναδικό στην ιστορία της Monroe ως καλλιτέχνη, διασημότητας και εμβληματικής φιγούρας του Χόλιγουντ. Είναι το μόνο που αγόρασε μόνη της, ως ανύπαντρη γυναίκα».

Οι τωρινοί ιδιοκτήτες έχουν προτείνει να μεταφερθεί το σπίτι σε δημόσιο χώρο, ώστε οι θαυμαστές της Monroe να μπορούν να το επισκέπτονται. Η παρουσία των επισκεπτών στην ήσυχη γειτονιά τους έχει προκαλέσει δυσκολίες, με περιστατικά όπως drone που πετούν χαμηλά πάνω από τον κήπο ενώ τα παιδιά παίζουν.

Η σύντομη περίοδος που έζησε η Μονρόε εκεί τεκμηριώνεται σχεδόν καθημερινά μέσω επιστολών, τραπεζικών αποδείξεων και άλλων εγγράφων.

Η Μέριλιν Μονρόε ανέδειξε το σπίτι με συνέντευξη στο περιοδικό Life τον Ιούλιο του 1962, πριν από τον θάνατό της, περιγράφοντας με συγκίνηση τα μελλοντικά της σχέδια, παρά το γεγονός ότι απέφυγε να επιτρέψει φωτογράφιση του εσωτερικού, θέλοντας να προστατεύσει την ιδιωτικότητά της.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Η Μέριλιν πέθανε»: Όταν τα πρωτοσέλιδα πάγωσαν τον κόσμο με τον θάνατο της Μονρόε

Διεθνή / «Η Μέριλιν πέθανε»: Όταν τα πρωτοσέλιδα πάγωσαν τον κόσμο με τον θάνατο της Μονρόε

Σαν σήμερα, 5 Αυγούστου 1962, η Μέριλιν Μονρόε βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Λος Άντζελες. Τα πρωτοσέλιδα της επομένης αποτύπωσαν την απώλεια ενός ειδώλου, αλλά και την αρχή ενός διαρκούς μύθου
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Αναβρασμός στο Σικάγο: Ο Τραμπ σχεδιάζει χρήση ναυτικής βάσης από την ICE κατά μεταναστών

Διεθνή / Αναβρασμός στο Σικάγο: Ο Τραμπ σχεδιάζει χρήση ναυτικής βάσης από την ICE κατά μεταναστών

Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει τη χρήση της ναυτικής βάσης Great Lakes για επιχειρήσεις της ICE και πιθανή αποστολή χιλιάδων στρατιωτών στο Σικάγο, προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις από τον κυβερνήτη του Ιλινόις.
LIFO NEWSROOM
Οι σομελιέ του νερού πιστεύουν ότι μπορεί να ανταγωνιστεί το κρασί στα εστιατόρια, αλλά ποιος πληρώνει 19 λίρες για ένα μπουκάλι;

Διεθνή / Οι σομελιέ του νερού πιστεύουν ότι μπορεί να ανταγωνιστεί το κρασί, αλλά ποιος πληρώνει 19 λίρες για ένα μπουκάλι;

Τα εστιατόρια προτείνουν μοναδικούς συνδυασμούς φαγητών και νερών, όπως με τα κρασιά - Τι καθορίζει σύμφωνα με τους ειδικούς την γεύση του νερού
LIFO NEWSROOM
Συναγερμός στη Λατινική Αμερική: Οι ΗΠΑ στέλνουν οκτώ πολεμικά πλοία - Ο Μαδούρο κινητοποιεί στρατό

Διεθνή / Συναγερμός στη Λατινική Αμερική: Οι ΗΠΑ στέλνουν οκτώ πολεμικά πλοία - Ο Μαδούρο κινητοποιεί στρατό

Ο αμερικανικός στόλος ενισχύει την παρουσία του στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό με 8 πολεμικά πλοία για «αντιναρκωτικές επιχειρήσεις», ενώ ο Νικολάς Μαδούρο κινητοποιεί στρατό και πολιτοφυλακές
LIFO NEWSROOM
Οργισμένοι διαδηλωτές πετούν πέτρες στον Χαβιέρ Μιλέι – Σκάνδαλο διαφθοράς «φουντώνει» την κρίση

Διεθνή / Οργισμένοι διαδηλωτές πετούν πέτρες στον Χαβιέρ Μιλέι – Σκάνδαλο διαφθοράς «φουντώνει» την κρίση

Ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, δέχθηκε επίθεση με πέτρες και μπουκάλια από διαδηλωτές στο Λόμας ντε Ζαμόρα, εν μέσω σκανδάλου διαφθοράς που εμπλέκει την αδελφή του
LIFO NEWSROOM
Αν πετύχει το πραξικόπημα με τη Λίσα Κουκ οι διορισμένοι του Τραμπ θα μπορούσαν ελέγχουν τη Fed για δεκαετίες

Διεθνή / Αν πετύχει το πραξικόπημα με τη Λίσα Κουκ οι διορισμένοι του Τραμπ θα μπορούσαν ελέγχουν τη Fed για δεκαετίες

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να απομακρύνει μέλη της Fed και να τοποθετήσει πιστούς συνεργάτες - Τι σημαίνει η κίνηση αυτή για την ανεξαρτησία της Κεντρικής Τράπεζας και τα επιτόκια
LIFO NEWSROOM
Η βίλα των διαβόητων πάρτι «μπουνγκα μπουνγκα» του Μπερλουσκόνι βγαίνει προς πώληση

Διεθνή / Η βίλα των διαβόητων πάρτι «μπούνγκα μπούνγκα» του Σίλβιο Μπερλουσκόνι βγαίνει προς πώληση

Η αξία του ακινήτου εκτιμάται γύρω στα 500 εκατ. ευρώ και αν επιτευχθεί πώληση σε αυτή την τιμή, θα συγκαταλέγεται ανάμεσα στις ακριβότερες ιδιωτικές κατοικίες παγκοσμίως
LIFO NEWSROOM
Ζοχράν Μαμντάνι: Ο «αυτοαπασχολούμενος ράπερ» που διεκδικεί τη δημαρχία της Νέας Υόρκης

Διεθνή / Μαμντάνι ή «αυτοαπασχολούμενος ράπερ»: Η καλλιτεχνική ταυτότητα του μεγάλου φαβορί για τη δημαρχία στη Νέα Υόρκη

Ο πιθανός επόμενος δήμαρχος της Νέας Υόρκης που κάποτε ράπαρε για την κοινή του καταγωγή «με ένα τσαπάτι» - Η σχέση του με την Τέχνη και οι συνεργασίες του
LIFO NEWSROOM
Μητρότητα στο μέτωπο: Ουκρανές έγκυες που πολεμούν για τη χώρα και τα παιδιά τους

Διεθνή / Μητρότητα στο μέτωπο: Ουκρανές έγκυες που πολεμούν για τη χώρα και τα παιδιά τους

Στον πόλεμο στην Ουκρανία, γυναίκες στρατιώτες συνεχίζουν να υπηρετούν ακόμη και κατά την εγκυμοσύνη τους, αντιμετωπίζοντας κινδύνους, έλλειψη υποστήριξης και σεξισμό, για το μέλλον της χώρας και των παιδιών τους
LIFO NEWSROOM
 
 