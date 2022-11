«The Mean One»: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της παρωδίας τρόμου με πρωταγωνιστή τον Grinch

Μια νέα παρωδία τρόμου για τον Grinch μόλις κυκλοφόρησε το πρώτο της τρέιλερ.

Στην ταινία, σε σκηνοθεσία Στίβεν Λα Μόρτε και σενάριο των Φλιπ και Φιν Κόμπλερ, πρωταγωνιστούν οι Τσέις Μάλινς, Τζον Μπίγχαμ, Έρικ Μπέικερ, Φλιπ Κόμπλερ και Έιμι Σουμάχερ.

Η ταινία «The Mean One» έχει πρωταγωνιστή ένα τριχωτό, πρασινωπό γκρινιάρη με κοστούμι Άγιου Βασίλη, που ζει σε ένα βουνό ψηλά πάνω από την πόλη του Νιούβιλ, περιφρονώντας την περίοδο των διακοπών.

Η νεαρή Cindy You-Know-Who (Krystle Martin), της οποίας οι γονείς δολοφονήθηκαν από τον Mean One 20 Χριστούγεννα νωρίτερα, επιστρέφει στην πόλη για να κλείσει την υπόθεση. Ο Mean One ξεκινά μια νέα βασιλεία τρόμου που απειλεί να καταστρέψει τα Χριστούγεννα αλλά η Cindy έχει έναν νέο παράτολμο σκοπό: να παγιδεύει και να σκοτώνει το τέρας».

Το The Mean One θα κυκλοφορήσει στις αμερικανικές αίθουσες στις 9 Δεκεμβρίου.