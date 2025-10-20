Limp Bizkit: Πέθανε σε ηλικία 48 ετών ο μπασίστας Σαμ Ρίβερς - Άγνωστη η αιτία του θανάτου του

Υπήρξε ιδρυτικό μέλος και μπασίστας της μπάντας - «Είμαστε σε σοκ» λένε οι Limp Bizkit

Πέθανε σε ηλικία 48 ετών ο Σαμ Ρίβερς των Limp Bizkit / Φωτ.: Instagram

Ο Σαμ Ρίβερς, μπασίστας και ιδρυτικό μέλος των Limp Bizkit, πέθανε σε ηλικία 48 ετών.

Το συγκρότημα ανακοίνωσε την είδηση με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιγράφοντάς τον όχι απλώς ως «τον μπασίστα μας», αλλά ως «την ψυχή του ήχου μας».

«Από την πρώτη νότα που παίξαμε μαζί, ο Σαμ έφερε ένα φως και έναν ρυθμό που δεν θα μπορούσαν ποτέ να αντικατασταθούν. Το ταλέντο του ήταν αβίαστο, η παρουσία του αξέχαστη, η καρδιά του τεράστια», έγραψαν τα μέλη του συγκροτήματος.

Η αιτία θανάτου του Ρίβερς, δεν έχει γίνει γνωστή.

Οι Limp Bizkit ή αλλιώς οι Φρεντ Ντερστ, Τζον Ότο, DJ Lethal, Γουές Μπόρλαντ και Σαμ Ρίβερς, σχηματίστηκαν το 1994 για να αποτελέσουν ένα από τα πιο εμβληματικά nu-metal συγκροτήματα της δεκαετίας του ’90.

Μεταξύ των επιτυχημένων τους άλμπουμ είναι τα Significant Other και Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water, ενώ γνώρισαν επιτυχία και με singles όπως το Take a Look Around και το νούμερο ένα hit Rollin’ (Air Raid Vehicle).

Limp Bizkit για τον θάνατο του Ρίβερς: «Είμαστε σε σοκ»

«Μοιραστήκαμε τόσες στιγμές -άγριες, ήσυχες, όμορφες- και καθεμία από αυτές σήμαινε περισσότερα επειδή ο Σαμ ήταν εκεί», πρόσθεσε το συγκρότημα.

«Είμαστε σε σοκ», έγραψε ο DJ Lethal (πραγματικό όνομα Λεόρ Ντιμάντ) κάτω από την ανακοίνωση στο Instagram, ζητώντας παράλληλα από τους θαυμαστές να σεβαστούν την ιδιωτικότητα της οικογένειας του Ρίβερς.

Εκτός από το μουσικό του ταλέντο -είχε κερδίσει το βραβείο Gibson για τον «Καλύτερο Μπασίστα» το 2000 - το συγκρότημα ανέδειξε και το φιλανθρωπικό του έργο στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του.

«Θα ζεις μέσα από τη μουσική σου και τις ζωές που βοήθησες να σωθούν με τη μουσική σου, τη φιλανθρωπία και τις φιλίες σου», έγραψε ο DJ Lethal.

Το συγκρότημα κυκλοφόρησε νέο single με τίτλο Making Love to Morgan Wallen τον Σεπτέμβριο και εμφανίστηκε στο Reading Festival τον Αύγουστο.

Έχουν περάσει τέσσερα χρόνια από το τελευταίο τους άλμπουμ, Still Suck.

Ο Ρίβερς είχε αποχωρήσει προσωρινά από τους Limp Bizkit το 2015, λόγω ηπατικής νόσου που, όπως είχε δηλώσει στον συγγραφέα Τζον Γουίντερχορν για το βιβλίο Raising Hell, προήλθε από «υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ».

«Σταμάτησα να πίνω και έκανα ό,τι μου είπαν οι γιατροί», είχε πει, σύμφωνα με το Loudwire. «Έκανα θεραπεία για τον αλκοολισμό και υποβλήθηκα σε μεταμόσχευση ήπατος, η οποία ήταν απόλυτα συμβατή».

Με πληροφορίες από BBC