Lana Del Rey: Κυκλοφόρησε το νέο της τραγούδι – Το έγραψε μαζί με τον σύζυγό της

«Το ευφάνταστο κομμάτι βρίσκει την τραγουδίστρια να εκφράζει με έναν ελαφρώς απόκοσμο τρόπο την αγάπη και την αφοσίωσή της για τον σύντροφό της», σχολιάζει το Billboard

Η Lana Del Rey κυκλοφόρησε νέο τραγούδι, το οποίο έγραψε με τον σύζυγό της / Φωτ.: Instagram @honeymoon / Lana Del Rey
Η Lana Del Rey έδωσε στους εκατομμύρια θαυμαστές της μια πρώτη γεύση από το νέο άλμπουμ που ετοιμάζει, παρουσιάζοντας το single «White Feather Hawk Tail Deer Hunter».

Το τραγούδι γράφτηκε σε συνεργασία με τον σύζυγό της, Jeremy Dufrene, τον οποίο παντρεύτηκε τον Σεπτέμβριο του 2024. Όπως σχολιάζει το Billboard, «το ευφάνταστο κομμάτι βρίσκει την τραγουδίστρια να εκφράζει με έναν ελαφρώς απόκοσμο τρόπο την αγάπη και την αφοσίωσή της για τον σύντροφό της».

«Ξέρω ότι θα ήθελες να είχες έναν άντρα σαν αυτόν, είναι τόσο κρίμα/ Όταν τον γνώρισα, ήταν σαν βέλος, σαν πουλί στην καρδιά, σαν σπουργίτι», τραγουδά, μεταξύ άλλων, η Lana Del Rey ακολουθώντας ο γνώριμο ατμοσφαιρικό ύφος της μουσικής της.

Σε έναν ακόμη στίχο τραγουδά: «Θετικά βουντού, ό,τι κάνεις/ Ξέρεις ακριβώς πόσο μαγικός είσαι;».

Η δημιουργία του «White Feather Hawk Tail Deer Hunter» εξελίχθηκε σε οικογενειακή υπόθεση, σύμφωνα με το Billboard, καθώς η σταρ συνεργάστηκε και με την αδελφή της, Chuck Grant, αλλά και με τον κουνιάδο της, Jason Pickens, στη συγγραφή των στίχων.

Την παραγωγή ανέλαβε ο στενός της συνεργάτης Jack Antonoff, ο οποίος συνέβαλε και στη σύνθεση του κομματιού.

Όταν ανακοίνωσε για πρώτη φορά ότι θα κυκλοφορήσει το τραγούδι στις αρχές Φεβρουαρίου, η Del Rey το χαρακτήρισε ως το «αγαπημένο» της τραγούδι από το Stove. «Αυτό είναι το τραγούδι που περίμενα», πρόσθεσε τότε, σημειώνοντας ότι πιστεύει ότι το πολυαναμενόμενο άλμπουμ θα είναι έτοιμο να κυκλοφορήσει σε μερικούς μήνες.

 


 

