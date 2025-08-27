Κόλμαν, Καρχαρίες και Κιαροστάμι από αύριο στους κινηματογράφους

Νέα κινηματογραφική εβδομάδα με όχι ένα αλλά δύο ριμέικ στο πρόγραμμα.

Στο Roses ο Τζέι Ρόουτς και ο σεναριογράφος των The Favorite και Poor Things Τόνι ΜακΝαμάρα διασκευάζουν τον βιτριολικό Πόλεμο των Ρόουζ του Ντάνι Ντε Βίτο, σε μια λιγότερο δηκτική, πιο ελαφριά κωμική εκδοχή, που έχει τις στιγμές της, καθώς κι ένα χαρισματικό δίδυμο ερμηνευτών, τους Ολίβια Κόλμαν και Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, στους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Στο Toxic Avenger επιχειρείται μια διασκευή του cult τίτλου της Troma που ενδείκνυται μεν για μεταμεσονύχτια προβολή, αναρωτιέσαι, όμως, πόσο νόημα έχει να προσποιείται το φθηνό z-movie μια ταινία με σαφώς μεγαλύτερο προϋπολογισμό και γνωστούς σταρ.

Πλάι τους το Afterburn με τους Ντέιβ Μπαουτίστα και Σάμιουελ Τζάκσον φιλοδοξεί να γεννήσει νέο action franchise, αλλά δεν πραγματοποίησε δημοσιογραφική προβολή – κι αυτό συχνά συνιστά red flag. Το Marco: An Invented Truth είναι μια πραγματικά ενδιαφέρουσα ταινία που αφηγείται την αληθινή ιστορία ενός ανθρώπου που ισχυριζόταν ψευδώς επί χρόνια ότι είναι επιζήσας του Ολοκαυτώματος, φτάνοντας να γίνει και πρόεδρος της σχετικής ισπανικής ένωσης.

Eπιστρέφει στις αίθουσες το Jaws του Στιβεν Σπίλμπεργκ.

Με αφορμή την συμπλήρωση 50 ετών από την κυκλοφορία του, επιστρέφει στις αίθουσες και το Jaws του Στιβεν Σπίλμπεργκ. Οι αρχικές, αόρατες επιθέσεις του καρχαρία. Η πρώτη, απρόσμενη εμφάνισή του. Το dolly shot στον Ρόι Σάιντερ. Η ειρωνική ονομασία της πόλης (Amity). Η αδιαφορία και η αναλγησία των Αρχών. Ο γοερός θρήνος μιας φάλαινας, η μαυρόψυχη ιστορία του Κουίντ και η εκδίκηση της φύσης για το έγκλημα στο οποίο υπήρξε συνεργός. Τρεις άντρες σε μια βάρκα, αντιμέτωποι με τους φόβους και τον μύθο τους. Α, και με έναν καρχαρία. (Ξανα) δείτε το οπωσδήποτε στη μεγάλη οθόνη.

Μαζί του, κυκλοφορεί σε επανέκδοση και το Taste of Cherry, ένα γνήσιο τέκνο κινηματογραφικού υπαρξισμού από τον Αμπάς Κιαροστάμι, πρόσφορο (κα) για ένα νεαρότερο σινεφίλ κοινό που μοιάζει πρόθυμο να ανακαλύψει στο σινεμά τις ταινίες του Ιρανού δημιουργού.