Κλείνει το Λεξικοπωλείο μετά από 14 χρόνια

Η ανακοίνωση του βιβλιοπωλείου

Το βιβλιοπωλείο Λεξικοπωλείο κλείνει τις πόρτες του μετά από 14 χρόνια λειτουργίας.

Την είδηση έκαναν γνωστή οι άνθρωποι πίσω από το βιβλιοπωλείο στη Στασινού, μέσα από την σελίδα του Λεξικοπωλείου στο Facebook.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του Λεξικοπωλείου

Μετά από 14 χρόνια, Το Λεξικοπωλείο - To Lexikopoleio κλείνει τις πόρτες του.
Ξεκινήσαμε με τον Romain Gary στους πρώτους μας σελιδοδείκτες: «Είμαι φανατικός με τα λεξικά. Είναι το μόνο μέρος στον κόσμο όπου όλα εξηγούνται και όπου βρίσκει κανείς την ηρεμία του. Εκεί μέσα, όλα είναι σίγουρα.» Αυτό προσπαθήσαμε να είμαστε: ένας ασφαλής χώρος, ένα φιλόξενο μέρος, όπου ο καθένας είχε τη θέση του, στο Βατραχονήσι μας. Ένα βιβλιοπωλείο. Ανεξάρτητο.
Οπότε, νομίζω πως μπορώ να κλείσω τον κύκλο με τα τελευταία λόγια του… Romain Gary: «Πέρασα πολύ όμορφα. Αντίο και ευχαριστώ.» Ναι, ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλες και όλους εσάς που μας στηρίξατε με τόση αγάπη, όλα αυτά τα χρόνια ❤
Υ.Γ. Τις τελευταίες εβδομάδες κάναμε αυτό που κάναμε πάντα: βρήκαμε νέα σπίτια για χιλιάδες βιβλία.
Υ.Γ.2 Τις τελευταίες μέρες δεν θα ήμουν τίποτα χωρίς την ομάδα μου που παραμένει δίπλα μου μέχρι το τέλος, με θάρρος και γενναιοδωρία. Να είστε καλοί μαζί τους.
Υ.Γ.3 Δεν θα απαντήσω σε σχόλια. Αυτός είναι ο αποχαιρετισμός μου. 

