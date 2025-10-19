ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Κιμ Καρντάσιαν: Αγνώριστη στο Academy Museum Gala - Τολμηρή εμφάνιση με nude μάσκα στο κόκκινο χαλί

Η 44χρονη απέδειξε για ακόμη μία φορά πως δε διστάζει να πειραματίζεται με το στυλ της, εντυπωσιάζοντας με το nude look της στο κόκκινο χαλί του Μουσείου

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Κιμ Καρντάσιαν: Αγνώριστη στο Academy Museum Gala - Τολμηρή εμφάνιση με nude μάσκα στο κόκκινο χαλί Facebook Twitter
0

Η Κιμ Καρντάσιαν πραγματοποίησε μία άκρως τολμηρή εμφάνιση με μάσκα προσώπου στο χρώμα του δέρματος, στο Academy Museum Gala.

Το βράδυ του Σαββάτου η Κιμ Καρντάσιαν, εμφανίστηκε στο πέμπτο Gala του Academy Museum με μια nude μάσκα προσώπου που κάλυπτε πλήρως το πρόσωπο αλλά και τα μαλλιά της, πραγματοποιώντας μια εντυπωσιακή στιλιστική επιλογή που τράβηξε τα βλέμματα.

Η μάσκα συνδυάστηκε με ένα στράπλες κορσέ φόρεμα με ντραπέ μανίκια από τη συλλογή Maison Margiela Couture φθινόπωρο 2025, ενώ ολοκλήρωσε το look με μακριά nude νύχια στο ίδιο ύφος.

Ωστόσο, τις εντυπώσεις έκλεψε και το τσόκερ της, το οποίο ήταν διακοσμημένο με κρύσταλλα, πράσινους πολύτιμους λίθους και σταυρούς, επίσης από τη couture συλλογή του οίκου.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται με full-face κάλυψη.

Η εμφάνιση αυτή θύμισε σε πολλούς το Met Gala του 2021, όπου η 44χρονη τηλεπρρσόνα και επιχειρηματίας είχε φορέσει ένα μαύρο outfit Balenciaga που κάλυπτε ολόκληρο το σώμα και το πρόσωπό της.

Με πληροφορίες από PEOPLE

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Παρουσιάστηκε η ψηφιακή πύλη «Συλλογές Τατοΐου» – Ένα έργο που «ξεκλειδώνει» την ιστορία ενός αιώνα

Πολιτισμός / Παρουσιάστηκε η ψηφιακή πύλη «Συλλογές Τατοΐου» – Ένα έργο που «ξεκλειδώνει» την ιστορία ενός αιώνα

Η υπουργός, Λίνα Μενδώνη, υπενθύμισε ότι το κτήμα του Τατοΐου, αν και είχε «σημαντική ιστορική και περιβαλλοντική αξία», παρέμενε για δεκαετίες αναξιοποίητο
LIFO NEWSROOM
Victoria’s Secret Fashion Show 2025: Ο λόγος που η Κένταλ Τζένερ δεν περπάτησε στο φετινό σόου

Πολιτισμός / Victoria’s Secret Fashion Show 2025: Ο λόγος που η Κένταλ Τζένερ δεν περπάτησε στο φετινό σόου

Το θρυλικό σόου επέστρεψε στη Νέα Υόρκη, σηματοδοτώντας τη δεύτερη χρονιά του μεγάλου comeback του μετά την εξαετή παύση και την επανεκκίνηση του 2024, με μία ηχηρή ωστόσο απουσία
LIFO NEWSROOM
Baby Reindeer: Ο Μάκης Παπαδημητρίου σκηνοθετεί την επιτυχία του Netflix στο Θέατρο Ιλίσια-Βολανάκης

Πολιτισμός / Baby Reindeer: Ο Μάκης Παπαδημητρίου σκηνοθετεί την επιτυχία του Netflix στο Θέατρο Ιλίσια-Βολανάκης

Το «Baby Reindeer» είναι μια δραματική μαύρη κωμωδία, βασισμένη στην αληθινή ιστορία του Βρετανού κωμικού Ρίτσαρντ Γκαντ, ο οποίος υπήρξε θύμα εμμονικής παρακολούθησης από μια γυναίκα
LIFO NEWSROOM
Στο μυαλό του Τζον Λε Καρέ

Πολιτισμός / Ένα βότσαλο με την ένδειξη «to fix» και άλλες 1200 κούτες είναι το αρχείο του Τζον Λε Καρέ

Μια νέα έκθεση ανοίγει το δαιδαλώδες αρχείο του πιο διάσημου συγγραφέα κατασκοπείας, φωτίζοντας τη συναρπαστική, συχνά ιδιόμορφη δημιουργική διαδικασία που έκρυβαν τα μυθιστορήματά του.
LIFO NEWSROOM
 
 