Κιμ Καρντάσιαν: Αγνώριστη στο Academy Museum Gala - Τολμηρή εμφάνιση με nude μάσκα στο κόκκινο χαλί

Η Κιμ Καρντάσιαν πραγματοποίησε μία άκρως τολμηρή εμφάνιση με μάσκα προσώπου στο χρώμα του δέρματος, στο Academy Museum Gala.

Το βράδυ του Σαββάτου η Κιμ Καρντάσιαν, εμφανίστηκε στο πέμπτο Gala του Academy Museum με μια nude μάσκα προσώπου που κάλυπτε πλήρως το πρόσωπο αλλά και τα μαλλιά της, πραγματοποιώντας μια εντυπωσιακή στιλιστική επιλογή που τράβηξε τα βλέμματα.

Η μάσκα συνδυάστηκε με ένα στράπλες κορσέ φόρεμα με ντραπέ μανίκια από τη συλλογή Maison Margiela Couture φθινόπωρο 2025, ενώ ολοκλήρωσε το look με μακριά nude νύχια στο ίδιο ύφος.

Kim Kardashian at the Academy Museum Gala. pic.twitter.com/SjZSTVZi1t — EM (@EXECUTIVEXMEDIA) October 19, 2025

Ωστόσο, τις εντυπώσεις έκλεψε και το τσόκερ της, το οποίο ήταν διακοσμημένο με κρύσταλλα, πράσινους πολύτιμους λίθους και σταυρούς, επίσης από τη couture συλλογή του οίκου.

Kim Kardashian covers her face with bizarre mask on the red carpet at the Academy Museum Gala. pic.twitter.com/ibEaY70bUd — Oli London (@OliLondonTV) October 19, 2025

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται με full-face κάλυψη.

Η εμφάνιση αυτή θύμισε σε πολλούς το Met Gala του 2021, όπου η 44χρονη τηλεπρρσόνα και επιχειρηματίας είχε φορέσει ένα μαύρο outfit Balenciaga που κάλυπτε ολόκληρο το σώμα και το πρόσωπό της.

Με πληροφορίες από PEOPLE