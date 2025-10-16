ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Κιμ Καρντάσιαν: «Δεν είναι εύκολο» - Έχουν περάσει μήνες από τότε που ο Κάνιε Γουέστ έχει να δει τα παιδιά τους

«Τα παιδιά ζουν μαζί μου, και θέλω να έχουν μια υγιή, όμορφη σχέση με τον πατέρα τους», δήλωσε η διάσημη τηλεπερσόνα και επιχειρηματίας

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Κιμ Καρντάσιαν: «Δεν είναι εύκολο» - Έχουν περάσει μήνες από τότε που ο Κάνιε Γουέστ έχει να δει τα παιδιά τους Facebook Twitter
0

Η Κιμ Καρντάσιαν προχώρησε σε μία άκρως εξομολογητική συνέντευξη, μιλώντας στο podcast «Call Her Daddy» της Alex Cooper.

Η Κιμ Καρντάσιαν, μίλησε με πλήρη ειλικρίνεια για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στο ζήτημα της ανατροφής των παιδιών της με τον πρώην σύζυγό της, Κάνιε Γουέστ.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο podcast, η 44χρονη αποκάλυψε ότι έχουν περάσει «μερικοί μήνες» από τότε που ο ράπερ είδε και μίλησε τελευταία φορά με τα παιδιά του. Το πρώην ζευγάρι, που παντρεύτηκε τον Μάιο του 2014 και οριστικοποίησε το διαζύγιό του τον Νοέμβριο του 2022, έπειτα από αίτηση διαζυγίου της Κιμ Καρντάσιαν το 2021, έχει αποκτήσει τέσσερα παιδιά. Τη North, τον Saint, την Chicago και τον Psalm.

Αναλυτικότερα, όταν ρωτήθηκε πότε ήταν η τελευταία φορά που ο Κάνιε Γουέστ είδε τα παιδιά, απάντησε: «Eίναι μάλλον μερικοί μήνες από την τελευταία φορά που τον ακούσαμε».

Παράλληλα, σχετικά με το πώς διαχειρίζεται τυχόν απογοήτευση από την πλευρά των παιδιών, εξήγησε πως «πάντα ήξεραν ότι ο πατέρας τους είχε μια “μεγάλη” ζωή με ταξίδια, περιοδείες και ότι ζει σε διάφορες χώρες. Του αρέσει να αλλάζει μέρος συνεχώς. Οπότε, το διαχειριζόμαστε καλά».

«Αγαπούν τη ρουτίνα τους, το πρόγραμμα και την καθημερινότητά τους. Ο δικός μου ρόλος, ως μαμά, είναι να διασφαλίζω ότι διατηρούν αυτή τη ρουτίνα, είναι υγιή και χαρούμενα. Δεν είναι εύκολο. Αλλά ναι, μεγαλώνω τα παιδιά, εγώ τα φροντίζω καθημερινά. Ζουν μαζί μου, και θέλω να έχουν μια καλή, υγιή σχέση με τον πατέρα τους. Νομίζω πως και εκείνος το γνωρίζει αυτό. Το επιδιώκω συνεχώς, αλλά ταυτόχρονα τα προστατεύω όταν πρέπει. Είναι κάτι που περνά από φάσεις και απαιτεί πολλή δουλειά», συμπλήρωσε.

«Έχω τις καλύτερες αναμνήσεις από τον πατέρα μου. Παρ’ όλο που εκείνος και η μητέρα μου χώρισαν το 1991, παρέμειναν φίλοι μέχρι τον θάνατό του το 2003. Έτσι, εγώ πάντα επιδιώκω υγιείς σχέσεις. Αλλά ξαναλέω, δεν είναι εύκολο» συνέχισε, ενώ αρνήθηκε κατηγορηματικά τον ισχυρισμό ότι κρατά τα παιδιά μακριά από τον Κάνιε Γουέστ ή ότι τα «απήγαγε», απαντώντας σε παλαιότερα tweets του, που άφηναν τέτοιες εντυπώσεις.

«Δεν τα έχω κρατήσει ποτέ μακριά του. Ούτε μία φορά. Υπήρξαν μέρες που ξυπνούσα και έβλεπα tweets που έλεγαν ότι “απήγαγα τα παιδιά”. Και είμαι σε φάση: Δεν είναι απαγωγή. Είναι διαζύγιο», κατέληξε.

Με πληροφορίες από PEOPLE

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πώς ο Σάντσεθ της Ισπανίας έγινε ο πιο ασταθής φίλος του ΝΑΤΟ

Διεθνή / Πώς ο Σάντσεθ της Ισπανίας έγινε ο πιο ασταθής φίλος του ΝΑΤΟ

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί την Ισπανία για «έλλειψη σεβασμού» προς το ΝΑΤΟ, απειλώντας με δασμούς, ενώ οι χώρες της βόρειας Ευρώπης ζητούν από τον Πέδρο Σάντσεθ να «πληρώσει το δίκαιο μερίδιό του» στην άμυνα της Ευρώπης
LIFO NEWSROOM
ΓΑΛΛΙΑ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΕΣ ΟΛΙΒΙΕ ΦΟΡ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ ΛΕΚΟΡΝΙ

Διεθνή / Πολιτική κρίση στη Γαλλία: Ο «φόρος Ζούκμαν» φέρνει σε δύσκολη θέση τον Λεκορνί και δίνει πόντους στους Σοσιαλιστές

Οι Σοσιαλιστές ζητούν «φόρο Ζουκμάν» 2% στις μεγάλες περιουσίες. Ο Λεκορνί αντιμέτωπος με την πιο κρίσιμη πολιτική μάχη της πρωθυπουργίας του
LIFO NEWSROOM
Βόρεια Μακεδονία: Ξεκινά η δίκη για τη φονική φωτιά στο Κότσανι με τους 63 νεκρούς

Διεθνή / Βόρεια Μακεδονία: Ξεκινά η δίκη για τη φονική φωτιά στο Κότσανι με τους 63 νεκρούς

Στις 19 Νοεμβρίου αρχίζει η δίκη για τη φονική πυρκαγιά στο κλαμπ του Κότσανι στη Βόρεια Μακεδονία, όπου 63 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους - Συνολικά 37 άτομα κατηγορούνται, ανάμεσά τους πρώην αξιωματούχοι
LIFO NEWSROOM
ΓΥΝΑΙΚΟΚΤΟΝΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΠΟΙΟ ΗΤΑΝ ΤΟ ΘΥΜΑ

Διεθνή / Γυναικοκτονία στην Ιταλία: Οι τελευταίες στιγμές του μοντέλου και ριάλιτι σταρ - Με ποιον μιλούσε πριν δολοφονηθεί

Το παρελθόν του δράστη - Φέρεται πως είχε προσπαθήσει να την ρίξει από το μπαλκόνι στο παρελθόν - «Αν με αφήσεις, θα σε σκοτώσω και θα σκοτώσω και τη μητέρα σου»
LIFO NEWSROOM
Τι είναι οι πύραυλοι Tomahawk και γιατί η Ουκρανία τους θέλει

Διεθνή / Τι είναι οι πύραυλοι Tomahawk και γιατί η Ουκρανία τους θέλει

Ο Ντόναλντ Τραμπ συζητά την πιθανή πώληση πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία - Διαβάστε πώς θα επηρεάσουν την εμβέλεια και τους στόχους του Κιέβου, τους στρατιωτικούς περιορισμούς, τους κινδύνους κλιμάκωσης και τι σημαίνει διπλωματικά για ΗΠΑ και Ρωσία
LIFO NEWSROOM
Νόμπελ Οικονομίας 2025: Ο Peter Howitt προειδοποιεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη χρειάζεται αυστηρή ρύθμιση

Διεθνή / Νόμπελ Οικονομίας 2025: Ο Peter Howitt προειδοποιεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη χρειάζεται αυστηρή ρύθμιση

«Η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια φανταστική τεχνολογία με απίστευτες δυνατότητες. Όμως έχει επίσης τεράστια δύναμη να αντικαταστήσει ανθρώπινη εργασία, ακόμη και υψηλής εξειδίκευσης» ανέφερε μεταξύ άλλων
LIFO NEWSROOM
 
 