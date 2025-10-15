ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Τα νέα «τριχωτά» εσώρουχα που λανσάρει η Κιμ Καρντάσιαν κάνουν τη Skims viral ξανά

Η εταιρεία παρουσιάζει το προϊόν ως «το πιο τολμηρό εσώρουχο μέχρι σήμερα»

Η νέα συλλογή της Κιμ Καρντάσιαν με τα εσώρουχα από τρίχες, έγινε viral / Φωτ.: EPA / Outlander Magazine
Η Skims της Κιμ Καρντάσιαν μπήκε και επίσημα στην αγορά των merkin, με το λανσάρισμα μιας νέας σειράς εσωρούχων που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ψεύτικη τρίχα.

Το προϊόν, με την ονομασία «SKIMS: The Ultimate Bush», ανήκει στη νέα συλλογή της Καρντάσιαν «Faux Hair Panty» και αποτελεί μέρος της σειράς μικροσκοπικών string που λανσάρει φέτος η εταιρεία.

Πρόκειται για τη συνέχεια μιας σειράς εκκεντρικών δημιουργιών από τη Skims, καθώς δύο χρόνια νωρίτερα η εταιρεία είχε παρουσιάσει τα σουτιέν με ψεύτικες θηλές, τα οποία είχαν επίσης viral αποσπώντας εξίσου πλήθος σχολίων στα social media.

Για την προώθηση της νέας συλλογής, η Skims δημοσίευσε στο Instagram ένα βίντεο εμπνευσμένο από τα ’70s, με αισθητική τηλεπαιχνιδιού εποχής που έγινε αμέσως viral. Η εταιρεία παρουσιάζει το προϊόν -το οποίο κοστίζει 32 δολάρια- ως «το πιο τολμηρό εσώρουχο μέχρι σήμερα».

Τα νέα εσώρουχα δεν πέρασαν απαρατήρητα από τον διεθνή Τύπο, που αναδημοσίευσε μερικές από τις πιο viral αντιδράσεις στα social media, καταγράφοντας τη «θύελλα» σχολίων από το κοινό της Skims και όχι μόνο.

Μεταξύ των πιο δημοφιλών αντιδράσεων ήταν σχόλια όπως το «Ποιος το ζήτησε αυτό;», το «Είναι όλα εντάξει;», ή το «Θα καλέσω το 100!». Η Καρντάσιαν φέρνει τη Skims ξανά στο προσκήνιο με το πιο πολυσυζητημένο fashion λανσαρίσματα των ημερών.

