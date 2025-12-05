ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Κακοκαιρία Byron: Αναβάλλεται η σημερινή προβολή της ταινίας με τη Μόνικα Μπελούτσι - Η νέα ημερομηνία

Τι ισχύει για τα ηλεκτρονικά εισιτήρια που είχαν αγοράσει για σήμερα οι θεατές

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΜΠΕΛΟΥΤΣΙ ΤΑΙΝΙΑ ΚΑΛΛΑΣ ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ BYRON Facebook Twitter
0

Η κακοκαιρία Byron επηρέασε και την προβολή της ταινίας «Maria Callas Monica Bellucci: An Encounter / Μαρία Κάλλας - Μόνικα Μπελούτσι: Μια συνάντηση», στο Θέατρο Παλλάς.

Ο πολιτιστικός οργανισμός Λυκόφως ενημέρωσε το κοινό ότι λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και για την ασφάλεια των θεατών, αναβάλλεται η σημερινή προβολή της ταινίας «Maria Callas Monica Bellucci: An Encounter / Μαρία Κάλλας - Μόνικα Μπελούτσι: Μια συνάντηση», παρουσία της Μόνικα Μπελούτσι στο Θέατρο Παλλάς.

Η νέα ημερομηνία για την ταινία με τη Μόνικα Μπελούτσι

Η νέα ημερομηνία που δόθηκε, είναι για τις 14 Ιανουαρίου 2026.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, οι θεατές που έχουν αγοράσει ηλεκτρονικά εισιτήρια για την αναβληθείσα εκδήλωση, θα λάβουν email με πληροφορίες σχετικά με την διαχείριση των αγορασμένων εισιτηρίων (διατήρηση στη νέα ημερομηνία ή ακύρωση και επιστροφή του αντιτίμου).

ΜΠΕΛΟΥΤΣΙ ΤΑΙΝΙΑ ΚΑΛΛΑΣ ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ BYRON Facebook Twitter

H ταινία «Μαρία Κάλλας - Μόνικα Μπελούτσι: Μια Συνάντηση»

Σχετικό δελτίο Τύπου για την ταινία με τη Μόνικα Μπελούτσι αναφέρει πως «με αφορμή την προβολή της διεθνούς παραγωγής ''Μαρία Κάλλας - Μόνικα Μπελούτσι: Μια Συνάντηση'', η εκθαμβωτική σταρ επιστρέφει στη χώρα μας, καλεσμένη του πολιτιστικού οργανισμού ''Λυκόφως'' του Γιώργου Λυκιαρδόπουλου.

Το υβριδικό ντοκιμαντέρ του Γιάννη Δημολίτσα και του Τομ Βολφ δημιουργήθηκε μέσα από το χρονικό της παγκόσμιας περιοδείας του θεατρικού έργου Maria Callas - Letters and Memoirs, η οποία διήρκεσε από τον Νοέμβριο του 2019 έως τον Ιανουάριο του 2023. Παρακολουθούμε και συγκρίνουμε δύο διαφορετικές εποχές, τη σημερινή και εκείνη κατά την οποία η Κάλλας έφθασε στο απόγειο της δόξας της, ενώ ταυτόχρονα συμμετέχουμε και γινόμαστε μάρτυρες ενός ουσιαστικού διαλόγου ανάμεσα στη σπουδαία σύγχρονη Ιταλίδα ηθοποιό και τη φωνή που σημάδεψε τον 20ό αιώνα: δύο γυναίκες που, παρά το διαφορετικό τους υπόβαθρο, συναντιούνται εκ των υστέρων χάρη στην αγάπη τους για την τέχνη.

ΜΠΕΛΟΥΤΣΙ ΤΑΙΝΙΑ ΚΑΛΛΑΣ ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ BYRON Facebook Twitter

Αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές και ταξιδεύοντας στα σημαντικότερα φεστιβάλ της Ευρώπης και της Αμερικής (Festival del Cinema di Roma, October 2023, 46o Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, Οκτώβριος 2023. MoMA, New York, June 2024, San Sebastián International Film Festival, September 2024, Lyon Lumière Festival 2024 , Festival international du film de Marrakech 2024) η ταινία που εξερευνά σε βάθος τη ζωή της θρυλικής σοπράνο, με πρωταγωνίστρια την Μόνικα Μπελούτσι, αποτελεί μια διεθνή συμπαραγωγή Γαλλίας, Ιταλίας και Ελλάδας.

Μια ιδέα που ξεκίνησε από το ντοκουμέντο του ταλαντούχου Έλληνα κινηματογραφιστή Γιάννη Δημολίτσα στο Ηρώδειο το 2021, επιστρέφει στην Αθήνα τέσσερα χρόνια μετά, για να ολοκληρώσει θριαμβευτικά τον κύκλο της διεθνούς επιτυχίας αυτής της μεγάλης ταινίας. Ένα ντοκουμέντο που είχε ως αφετηρία την παράσταση ''Μαρία Κάλλας: επιστολές και αναμνήσεις'' σε παραγωγή του πολιτιστικού οργανισμού «Λυκόφως», με την οποία η Μόνικα Μπελούτσι ανέβηκε για πρώτη φορά στη σκηνή του θεάτρου, χαρίζοντας τρεις ανεπανάληπτες ιστορικές βραδιές στο Ηρώδειο το 2021, με την πρωτοφανή ζήτηση των Ελλήνων θεατών να ξεπερνά ότι γνωρίζαμε μέχρι τότε για τα sold out θεάματα.

Η ταινία θα προβληθεί στην Αθήνα για πρώτη φορά, την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου στις 8μμ στο Θέατρο Παλλάς, παρουσία της Ιταλίδας σταρ. Μετά την προβολή θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση του κοινού με τη Μόνικα Μπελούτσι την οποία θα συντονίσει ο Ορέστης Ανδρεαδάκης».

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πολιτισμός / Μενδώνη από Ουάσινγκτον: «Ο Πολιτισμός αποτελεί συνδετική και ενοποιητική δύναμη ανάμεσα στις δύο χώρες»

Η Λίνα Μενδώνη είχε για δεύτερη φορά συνάντηση εργασίας με τον ανώτερο αξιωματούχο του αμερικάνικου υπουργείου Εξωτερικών για θέματα Πολιτισμού και Εκπαίδευσης Δρ Darren Beattie
LIFO NEWSROOM
Η Chanel μεταμόρφωσε έναν εγκαταλελειμμένο σταθμό του μετρό σε πασαρέλα στη Νέα Υόρκη

Πολιτισμός / Η Chanel μεταμόρφωσε έναν εγκαταλελειμμένο σταθμό του μετρό σε πασαρέλα στη Νέα Υόρκη

Η επίδειξη Métiers d’Art, που η Chanel παρουσιάζει κάθε Δεκέμβριο σε κάποιον εντυπωσιακό προορισμό, από την Ιαπωνία μέχρι τη Σενεγάλη, είναι αφιερωμένη στα ιστορικά ατελιέ που έχει εντάξει στο δυναμικό της για να διατηρήσει ζωντανή την παραδοσιακή τεχνική
LIFO NEWSROOM
Είδαμε την έκθεση με τα 83 αριστουργήματα στο Μουσείο Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή

Πολιτισμός / Είδαμε την έκθεση με τα 83 αριστουργήματα στο Μουσείο Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή

Η εξέλιξη της τέχνης από τον ιμπρεσιονισμό έως την ποπ αρτ ξεδιπλώνεται μέσα από έργα 45 κορυφαίων δημιουργών της νεότερης και σύγχρονης τέχνης, συνθέτοντας ένα μοναδικό και συναρπαστικό εικαστικό πανόραμα.
ΑΡΓΥΡΩ ΜΠΟΖΩΝΗ
Ανδρέας Μαλλουρής: An Evening Botanist

Πολιτισμός / An Evening Botanist: Θεραπεία, επιθυμία και απόλαυση σε μια έκθεση

Στην έκθεση An Evening Botanist ο Ανδρέας Μαλλουρής εξετάζει πώς διαφορετικές πρακτικές που συνδέονται με τη θεραπεία, τη σωματική επιθυμία και την απόλαυση, ενεργοποιούν υλικότητες και μέσω αυτών, το κοινωνικό σώμα. Η έκθεση αναπτύσσεται στο όριο ανάμεσα στο χειρουργικό και το ερωτικό, μεταφέροντας κλινικές διαδικασίες σε ένα γλυπτικό λεξιλόγιο.
LIFO NEWSROOM
Ελληνικός …Ντίκενς, Μάικλ Κέιν και μια ταινία-σοκ από αύριο στους κινηματογράφους

Πολιτισμός / Ελληνικός …Ντίκενς, Μάικλ Κέιν και μια ταινία-σοκ από αύριο στους κινηματογράφους

Η «Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ» που αφήνει τους θεατές συγκλονισμένους, η τελευταία παράσταση του Μάικλ Κέιν και της Γκλέντα Τζάκσον, μια ελληνική διασκευή της «Χριστουγεννιάτικης Ιστορίας» και μια ιρλανδική ιστορία ενηλικίωσης, υποψήφια για βραβείο LUX, στο κινηματογραφικό πρόγραμμα αυτής της εβδομάδας.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Σταύρος Ξαρχάκος: Η δήλωσή του υπέρ του Γιώργου Χατζιδάκι αναφορικά με την περιοδεία αφιέρωμα στον Μάνο Χατζιδάκι

Πολιτισμός / Σταύρος Ξαρχάκος: «Η συζήτηση για τις συναυλίες πρέπει να τελειώνει εδώ - Τα υπόλοιπα είναι απλώς κουτσομπολιό»

Η δήλωση του Σταύρου Ξαρχάκου υπέρ του Γιώργου Χατζιδάκι, ο οποίος αντιδρά νομικά στην περιοδεία-αφιέρωμα στον πατέρα του, χωρίς την άδειά του
LIFO NEWSROOM
 
 