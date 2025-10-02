ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ιταλία: Κατάσχεση 21 πλαστών έργων Νταλί σε μεγάλη έκθεση στην Πάρμα

Η ιταλική αστυνομία κατέσχεσε 21 έργα που αποδίδονταν στον Σαλβαδόρ Νταλί από έκθεση στην Πάρμα, μετά από υποψίες πλαστογράφησης. Το Ίδρυμα Dalí δεν είχε δώσει άδεια.

LifO Newsroom
φωτ.: Agenzia Nova
Η ιταλική αστυνομία τέχνης προχώρησε σε κατάσχεση 21 έργων που παρουσιάζονταν ως δημιουργίες του Σαλβαδόρ Νταλί σε μεγάλη έκθεση στην Πάρμα. Τα έργα, μεταξύ των οποίων σχέδια, ταπισερί και χαρακτικά, κρίθηκαν ύποπτα ως πλαστά.

Η έκθεση «Dalí, Between Art and Myth» είχε ανοίξει στο Palazzo Tarasconi, ωστόσο οι αρχές παρενέβησαν μόλις λίγες ημέρες μετά τα εγκαίνια. Οι πρώτες αμφιβολίες εκφράστηκαν τον Ιανουάριο, όταν η ομάδα των καραμπινιέρων στη Ρώμη εντόπισε ασυνήθιστη απουσία σημαντικών έργων του Ισπανού καλλιτέχνη.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της έρευνας, Ντιέγκο Πόλιο, το γεγονός ότι εκτίθεντο μόνο λιθογραφίες και αφίσες ήταν το πρώτο «καμπανάκι». Επιπλέον, το Ίδρυμα Gala-Salvador Dalí στη Φιγκέρες, που διαχειρίζεται την κληρονομιά του καλλιτέχνη, δεν είχε δώσει άδεια ούτε είχε ενημερωθεί για τη διοργάνωση.

Η υπόθεση με τους πλαστούς Νταλί στα χέρια των ειδικών

Μετά την αποστολή φωτογραφιών των έργων στο ίδρυμα, οι ειδικοί εξέφρασαν επίσης αμφιβολίες για τη γνησιότητά τους. Έτσι, οι εισαγγελείς της Ρώμης έδωσαν εντολή για την κατάσχεση και την περαιτέρω επιστημονική διερεύνηση. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει ασκηθεί καμία δίωξη.

Η υπόθεση έρχεται σε μια περίοδο που οι ιταλικές αρχές εντείνουν τους ελέγχους για πλαστά έργα τέχνης. Τον περασμένο Φεβρουάριο, ανακαλύφθηκε μυστικό εργαστήριο στη Ρώμη όπου κατασκευάζονταν ψεύτικοι πίνακες Πικάσο και Ρέμπραντ, ενώ πέρυσι είχε εξαρθρωθεί πανευρωπαϊκό δίκτυο πλαστογράφων με έργα Μπάνκσι, Γουόρχολ και Κλιμτ.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι το φαινόμενο της πλαστογράφησης στη σύγχρονη τέχνη είναι διεθνές και απαιτεί αυστηρούς ελέγχους πριν από κάθε μεγάλη έκθεση.

Με πληροφορίες από Guardian

