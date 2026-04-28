Η Tate ξανακοιτάζει τα 90s: Κέιτ Μος, ΜακΚουίν και η άλλη πλευρά της Cool Britannia

Η μεγάλη έκθεση The 90s: Art and Fashion στην Tate Britain, σε επιμέλεια του πρώην αρχισυντάκτη της βρετανικής Vogue, Έντουαρντ Ένινφουλ, φέρνει στο ίδιο πεδίο την τέχνη, τη μόδα και την κουλτούρα των κλαμπ, επιχειρώντας μια νέα ανάγνωση της δεκαετίας πέρα από το απλουστευτικό αφήγημα της Cool Britannia.

The LiFO team
The LiFO team
Η Tate ξανακοιτάζει τα 90s: Κέιτ Μος, ΜακΚουίν και η άλλη πλευρά της Cool Britannia Facebook Twitter
Η φωτογραφία England’s Dreaming της Corinne Day για το The Face, Αύγουστος 1993, από τις εικόνες που όρισαν την ακατέργαστη, αντι-γυαλισμένη αισθητική των βρετανικών 90s.
Υπάρχει μια φωτογραφία της Κέιτ Μος με ροζ μαλλιά, ξαπλωμένη στο κρεβάτι, η οποία μοιάζει να συμπυκνώνει ολόκληρη τη βρετανική δεκαετία του ’90: ομορφιά χωρίς επιτήδευση, μόδα που αρνείται τον εαυτό της και μια αίσθηση ότι κάτι πρόχειρο, νεανικό και επικίνδυνα ζωντανό μεταφέρεται ξαφνικά στο επίκεντρο της κουλτούρας.

Αυτή ακριβώς τη δεκαετία επιχειρεί να «ξαναδιαβάσει» η Tate Britain με τη μεγάλη έκθεση «The 90s: Art and Fashion», που θα εγκαινιαστεί στις 8 Οκτωβρίου 2026 και θα διαρκέσει έως τις 14 Φεβρουαρίου 2027. Την επιμέλεια υπογράφει ο Έντουαρντ Ένινφουλ (Edward Enninful), ο οποίος ως πρώην αρχισυντάκτης της βρετανικής Vogue υπήρξε ένας από τους πρωταγωνιστές που βίωσαν εκ των έσω τη μεταμόρφωση της βρετανικής αισθητικής εκείνης της περιόδου.

Η έκθεση συγκεντρώνει περισσότερα από 100 έργα από 70 και πλέον καλλιτέχνες, φωτογράφους και σχεδιαστές: από τους Young British Artists (YBAs) και τον Ντέιμιεν Χερστ, μέχρι τον Αλεξάντερ ΜακΚουίν, την Τρέισι Έμιν, τη Σάρα Λούκας, τον Στιβ ΜακΚουίν, την Κορίν Ντέι και τον Γιούργκεν Τέλερ, πλαισιωμένα από σπάνιο υλικό από τα θρυλικά κλαμπ Haçienda και Bagley’s.

Η Tate ξανακοιτάζει τα 90s: Κέιτ Μος, ΜακΚουίν και η άλλη πλευρά της Cool Britannia Facebook Twitter
Η Κέιτ Μος με ροζ μαλλιά, στο Young Pink Kate, London του Juergen Teller, 1998: η γνωστή εικόνα της δεκαετίας, τώρα όχι ως νοσταλγία, αλλά ως κομμάτι μιας πιο ταραγμένης ιστορίας.

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, δεν εντοπίζεται μόνο στα ονόματα, αλλά στον τρόπο με τον οποίο η Tate επιχειρεί να απογυμνώσει τα 90s από το στερεότυπο, «γυαλισμένο» πακέτο της Cool Britannia.

Γιατί τα βρετανικά 90s έχουν πλέον αποκρυσταλλωθεί σε μια σειρά εύκολων εικόνων: Britpop, η άνοδος των Εργατικών, lifestyle περιοδικά, supermodels, rave πάρτι, ειρωνεία και νεανική αυτοπεποίθηση. Η έκθεση έρχεται να υπενθυμίσει ότι αυτή είναι μόνο η μισή ιστορία. Δίπλα στη λάμψη υπήρχαν τα ζητήματα της φυλής και της τάξης, η κρίση του AIDS, η αστυνομική βία, οι queer κοινότητες και η οικονομική επισφάλεια , φωνές και σώματα που δεν χωρούσαν πάντα στο επίσημο αφήγημα της βρετανικής αισιοδοξίας.

Δεν είναι τυχαίο ότι η παρουσίαση της έκθεσης έγινε στο Groucho Club, το ιστορικό στέκι του Σόχο που ταυτίστηκε με τη μυθολογία της εποχής. Εκεί, ο Ένινφουλ μίλησε για τα 90s όχι ως ένα ενιαίο ρεύμα, αλλά ως μια «ενέργεια»: μια άρνηση της ιεραρχίας και μια βαθιά πίστη ότι νέες, αντισυμβατικές φωνές έπρεπε να ακουστούν στην τέχνη και τη μόδα.

Η Tate ξανακοιτάζει τα 90s: Κέιτ Μος, ΜακΚουίν και η άλλη πλευρά της Cool Britannia Facebook Twitter
Το Chicken Knickers της Sarah Lucas, 1997, από τα έργα που δείχνουν πώς τα βρετανικά 90s χρησιμοποίησαν το σώμα, το χιούμορ και την πρόκληση ως υλικά τέχνης.

Αυτό είναι και το κλειδί της έκθεσης: δεν αντιμετωπίζει τη μόδα ως «διακόσμηση» της τέχνης, ούτε την τέχνη ως τον «σοβαρό αδελφό» της μόδας. Τις αντιμετωπίζει ως συγκοινωνούντα δοχεία, ακριβώς όπως κυκλοφορούσαν τότε: μαζί, μέσα στις σελίδες των περιοδικών, στα dancefloors, στις γκαλερί και στις πασαρέλες.

Τα 90s ήταν η στιγμή που μια φωτογραφία μόδας μπορούσε να λειτουργήσει ως κοινωνικό ντοκουμέντο και ένα έργο τέχνης να καταναλωθεί ως ποπ γεγονός.

Η διαδρομή ξεκινά από τη DIY και anti-fashion αισθητική, με τις φωτογραφίες των Κορίν Ντέι, Νάιτζελ Σάφραν και Γιούργκεν Τέλερ για περιοδικά όπως το i-D και το Dazed & Confused. Εκεί γεννήθηκε μια εικόνα εσκεμμένα ακατέργαστη (το λεγόμενο grunge) που έμοιαζε να αποτυπώνει το «πριν» ή το «μετά» μιας έντονης νύχτας. Δεν ήταν απλώς στυλ, ήταν μια αντίδραση στην πολιτική σκληρότητα και την ταξική ένταση της προηγούμενης δεκαετίας.

Η Tate ξανακοιτάζει τα 90s: Κέιτ Μος, ΜακΚουίν και η άλλη πλευρά της Cool Britannia Facebook Twitter
ο David Toole του Nick Knight, 1998, printed 2016, μία από τις εικόνες που δείχνουν πώς τα βρετανικά 90s άνοιξαν τη μόδα και την τέχνη σε διαφορετικά σώματα, κινήσεις και μορφές παρουσίας.

Παράλληλα, καλλιτέχνιδες όπως η Τζένι Σαβίλ, η Γκίλιαν Γουέρινγκ, η Μπάρμπαρα Γουόκερ και η Σαμ Τέιλορ-Τζόνσον χρησιμοποίησαν το σώμα, την ταξική γλώσσα και τη δημόσια έκθεση ως υλικά μιας νέας βρετανικής τέχνης που αρνούνταν πια να είναι «ευγενική».

Η νυχτερινή ζωή κατέχει κεντρική θέση στην αφήγηση. Το φιλμ Fiorucci Made Me Hardcore του Μαρκ Λέκι, οι εικόνες από τη Haçienda στο Μάντσεστερ και τα queer club nights, θυμίζουν ότι η ιστορία της δεκαετίας γράφτηκε εξίσου στα ιδρωμένα dancefloors όσο και στις γκαλερί. Τα ρούχα τότε δεν ήταν απλώς ενδύματα, αλλά η «στολή» μικρών κοινοτήτων που διεκδικούσαν τον δικό τους χώρο.

Το πολιτικό βάθος της έκθεσης αναδεικνύεται μέσα από έργα που αμφισβητούν την ιδέα μιας ανέμελης Βρετανίας. Το Bear του Στιβ ΜακΚουίν φέρνει στο προσκήνιο μια φορτισμένη αναμέτρηση γύρω από τη φυλή και τη σεξουαλικότητα. Το βραβευμένο με Turner Prize έργο του Κρις Οφίλι, No Woman, No Cry, είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Στίβεν Λόρενς, που δολοφονήθηκε σε ρατσιστική επίθεση το 1993, ενώ ο Χαμάντ Μπατ δίνει φωνή στην οδύνη της κρίσης του AIDS.

Αυτά τα στοιχεία καθιστούν την έκθεση κάτι πολύ παραπάνω από μια νοσταλγική αναδρομή. Η Tate αναδεικνύει τα 90s ως μια εποχή σύγκρουσης: ποιος είχε δικαίωμα στην ορατότητα και ποιος έμενε στο περιθώριο της εθνικής εικόνας;

Στη μόδα, αυτή η ρήξη παίρνει θεαματικές διαστάσεις. Ο Αλεξάντερ ΜακΚουίν μετέτρεψε την πασαρέλα σε θέατρο βίας και ιστορίας, ο Χουσεΐν Τσαλαγιάν ενσωμάτωσε την αρχιτεκτονική στο ένδυμα, ενώ σχεδιαστές όπως ο Όζγουαλντ Μπόατενγκ και ο Τζο Κέισλι-Χέιφορντ άνοιξαν τον δρόμο για τη μαύρη βρετανική δημιουργία. Η Βίβιεν Γουέστγουντ και ο Τζον Γκαλιάνο, από την άλλη, αναδόμησαν το βρετανικό παρελθόν μέσα από την υπερβολή.

Η Tate ξανακοιτάζει τα 90s: Κέιτ Μος, ΜακΚουίν και η άλλη πλευρά της Cool Britannia Facebook Twitter
Στιγμιότυπο από το Flesh στη Haçienda, μία από τις εικόνες που θυμίζουν ότι η ιστορία των βρετανικών 90s γράφτηκε και στα dancefloors

Η έκθεση κλείνει με καλλιτέχνες όπως ο Γίνκα Σονιμπάρε και η Μοντ Σάλτερ, οι οποίοι μετατρέπουν τα 90s σε ένα πεδίο ερωτημάτων για την τάξη, τη φυλή και την πρόσβαση στην εξουσία.

Ίσως αυτό εξηγεί γιατί η δεκαετία αυτή επιστρέφει διαρκώς σήμερα, στο TikTok, στο styling και στη νοσταλγία των νεότερων γενεών. Η Tate Britain δείχνει ότι τα 90s δεν ήταν απλώς ένα «look». Ηταν η στιγμή που τα σύνορα ανάμεσα στο υψηλό και το χαμηλό, το μουσείο και τον δρόμο, κατέρρευσαν οριστικά.

Πίσω από την Κέιτ Μος και τα πάρτι, υπήρχε μια χώρα που προσπαθούσε να επαναπροσδιορίσει τον εαυτό της. Και όπως φαίνεται, τριάντα χρόνια μετά, αυτή η διαδικασία παραμένει ακόμα ανοιχτή.

Με στοιχεία από: Guardian, The Art Newspaper, Dazed

Tι σκότωσε το αθηναϊκό clubbing;

Διάφορα / Tι σκότωσε το αθηναϊκό clubbing;

Τα μεγάλα κλαμπ που επηρέαζαν τις νεανικές κουλτούρες, γεννούσαν τις νέες τάσεις και ήταν ο χώρος συναναστροφής όλων των weird και μοναχικών της πόλης έχουν αρχίσει να εξαφανίζονται από παντού. Στην Αθήνα έχουν εξαφανιστεί εδώ και καιρό εντελώς. Τι είναι αυτό, όμως, που οδήγησε στον θάνατό τους;
M. HULOT
Θυμάσαι το +SODA; Ο Μπάμπης Μουζάκης ανοίγει το αρχείο του και μιλάει για το θρυλικό stage που άλλαξε την αθηναϊκή νύχτα

Μουσική / Θυμάσαι το +SODA; Ο Μπάμπης Μουζάκης ανοίγει το αρχείο του και μιλάει για το θρυλικό stage που άλλαξε την αθηναϊκή νύχτα

Ο Μπάμπης Μουζάκης, 20 χρόνια μετά, από το σπίτι του στα Βόρεια Προάστια, μοιράζεται με το LIFO.gr την τρέλα και την έκσταση εκείνης της φάσης. Και για πρώτη φορά ανοίγει τα αρχεία ενός κλαμπ που έγραψε ιστορία.
ΘΑΝΑΣΗΣ ΧΑΡΑΜΗΣ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο Yung Lean στοιχειώνει ένα σχολείο του 2034 στο νέο φιλμ του Ρομέν Γαβρά

Πολιτισμός / Ο Yung Lean στοιχειώνει ένα σχολείο του 2034 στο νέο φιλμ του Ρομέν Γαβρά

Το "STORM I & II", η νέα συνεργασία του Yung Lean με το GENER8ION, είναι ένα επτάλεπτο μουσικό φιλμ του Ρομέν Γαβρά, σε ένα δυστοπικό σχολείο του 2034, όπου η αγορίστικη βία, η χορογραφία και η κινηματογραφική ένταση γίνονται ένα.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Η Μαντόνα και η Sabrina Carpenter κυκλοφορούν το ντουέτο τους μετά το Coachella

Πολιτισμός / Η Μαντόνα και η Sabrina Carpenter κυκλοφορούν το ντουέτο τους μετά το Coachella

Με κοινή ανάρτηση στο Instagram, η Μαντόνα και η Sabrina Carpenter ανακοίνωσαν ότι το «Bring Your Love» θα κυκλοφορήσει στις 30 Απριλίου, λίγες ημέρες μετά την κοινή τους εμφάνιση στο Coachella και ενόψει του νέου άλμπουμ της Μαντόνα, Confessions II.
THE LIFO TEAM
Ο Τζορτζ Κλούνεϊ υπερασπίζεται τον Τζίμι Κίμελ μετά την επίθεση του Τραμπ: «Τα αστεία είναι αστεία»

Πολιτισμός / Ο Τζορτζ Κλούνεϊ υπερασπίζεται τον Τζίμι Κίμελ μετά την επίθεση του Τραμπ

Τιμώμενος στο 51ο Chaplin Award Gala στη Νέα Υόρκη, ο Τζορτζ Κλούνεϊ καταδίκασε την πολιτική βία μετά την επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, αλλά υπερασπίστηκε τον Τζίμι Κίμελ απέναντι στην απαίτηση του Ντόναλντ Τραμπ να απολυθεί από το ABC.
THE LIFO TEAM
Η Αν Χάθαγουεϊ απαντά για τους σωματότυπους στο Ο Διάβολος Φοράει Prada 2

Πολιτισμός / Η Αν Χάθαγουεϊ απαντά για τους σωματότυπους στο Ο Διάβολος Φοράει Prada 2

Η Αν Χάθαγουεϊ διαψεύδει ότι μοντέλα απολύθηκαν από το Ο Διάβολος Φοράει Prada 2 λόγω σωματότυπου και εξηγεί γιατί ζήτησε από την παραγωγή μια πιο ανοιχτή εικόνα της μόδας. «Κανείς δεν έχασε τη δουλειά του. Στην πραγματικότητα, δημιουργήθηκαν περισσότερες δουλειές», είπε.
THE LIFO TEAM
Από την Αθήνα στον Αργυρό Λέοντα: Ο Μάριο Μπανούσι και το θέατρο χωρίς λόγια που συγκινεί την Ευρώπη

Πολιτισμός / Ο Μάριο Μπανούσι έγινε το νέο όνομα του ευρωπαϊκού θεάτρου

Λίγο πριν παραλάβει τον Αργυρό Λέοντα Θεάτρου της Μπιενάλε της Βενετίας, ο Μάριο Μπανούσι γίνεται θέμα στην El País και στη Libération. Μέσα σε τέσσερα χρόνια, ο ελληνοαλβανός δημιουργός πέρασε από την Αθήνα στα μεγάλα ευρωπαϊκά θέατρα με ένα έργο χωρίς λόγια, φτιαγμένο από πένθος, μητέρες, μετανάστευση και οικογενειακή μνήμη.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
«Η μόνη αληθινή διαμαρτυρία είναι η ομορφιά»: Ο Ντρις βαν Νότεν ανοίγει ένα παλάτσο στη Βενετία

Πολιτισμός / «Η μόνη αληθινή διαμαρτυρία είναι η ομορφιά»: Ο Ντρις βαν Νότεν ανοίγει ένα παλάτσο στη Βενετία

Στο Palazzo Pisani Moretta, ο Ντρις βαν Νότεν εγκαινιάζει τη νέα του Fondazione με περισσότερα από 200 έργα μόδας, τέχνης, craft και design. Η έκθεση The Only True Protest Is Beauty δεν αντιμετωπίζει την ομορφιά ως φυγή από τον κόσμο, αλλά ως έναν τρόπο να μείνεις μέσα του χωρίς να παραδοθείς στην ασχήμια του.
THE LIFO TEAM
Οι Αυτοδίδακτοι: Από τον Θεόφιλο στις μέρες μας

Πολιτισμός / Από τον Θεόφιλο στη Niki de Saint Phalle: Μια έκθεση για τους αυτοδίδακτους της ζωγραφικής

Μια γέφυρα ανάμεσα σε διαφορετικές εποχές, όπου η ανάγκη για έκφραση υπερβαίνει τα όρια της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και αναδεικνύει την προσωπική διαδρομή μάθησης και δημιουργίας.
THE LIFO TEAM
Το Michael έγινε παγκόσμια επιτυχία, αλλά η πιο δύσκολη ιστορία του έμεινε για το sequel

Πολιτισμός / Το Michael έγινε παγκόσμια επιτυχία, αλλά η πιο δύσκολη ιστορία του έμεινε για το σίκουελ

Μετά το άνοιγμα των 217,4 εκατ. δολαρίων παγκοσμίως, ο σκηνοθέτης του Michael, Αντουάν Φουκουά, μίλησε στο Deadline για τα επαναληπτικά γυρίσματα των 50 εκατ. δολαρίων, τις σκηνές γύρω από τις κατηγορίες εναντίον του Μάικλ Τζάκσον που τελικά δεν χρησιμοποιήθηκαν και το υλικό που υπάρχει ήδη για μια πιθανή συνέχεια.
THE LIFO TEAM
Ιωάννα Καρυστιάνη: «Ακουγόντουσαν συνεχώς βογγητά, ο πόνος ήταν πολλαπλάσιος, ήξερες ότι βασανίζονται και οι σύντροφοί σου»

Πολιτισμός / Ιωάννα Καρυστιάνη: «Ακούγονταν συνεχώς βογγητά, ήξερες ότι βασανίζονται και οι σύντροφοί σου - Αυτό δεν φεύγει ποτέ από μέσα σου»

Η σημαντική Ελληνίδα συγγραφέας σε μια σπάνια μαρτυρία στο Ιστορικό Αρχείο Πανεπιστημίου Αθηνών, για την περίοδο της Δικτατορίας και των βασανιστηρίων στα κρατητήρια της ΕΑΤ-ΕΣΑ
THE LIFO TEAM
Στην Πομπηία, ένας κόκκινος τοίχος ξαναφέρνει στο φως τα μυστήρια του Διονύσου

Πολιτισμός / Στην Πομπηία, ένας κόκκινος τοίχος ξαναφέρνει στο φως τα μυστήρια του Διονύσου

Ένας εντυπωσιακός κύκλος διονυσιακών τοιχογραφιών σε αίθουσα συμποσίων της Πομπηίας φωτίζει τη σχέση ανάμεσα στο κρασί, την έκσταση, τη μύηση και την κοινωνική ζωή της ρωμαϊκής πόλης.
THE LIFO TEAM
 
 