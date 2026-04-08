Η ταινία για τη ζωή της Μαντόνα που δεν έγινε ποτέ επιστρέφει μέσα από το «The Studio»

Το σχέδιο για τη βιογραφική ταινία της Μαντόνα μπορεί να μην προχώρησε ποτέ, όμως επιστρέφει έμμεσα στην οθόνη, αυτή τη φορά μέσα από τη σειρά του Σεθ Ρόγκεν για το Χόλιγουντ

φωτογραφία:Getty images
Η Μαντόνα και η Τζούλια Γκάρνερ θα εμφανιστούν στη δεύτερη σεζόν του «The Studio», σε μια ιστορία που δανείζεται στοιχεία από την ακυρωμένη ταινία για τη ζωή της τραγουδίστριας.

Η ταινία για τη ζωή της Μαντόνα που έμεινε στα χαρτιά επιστρέφει με έναν απρόσμενο τρόπο. Σύμφωνα με τo Variety, η Μαντόνα θα εμφανιστεί στη δεύτερη σεζόν του «The Studio» μαζί με την Τζούλια Γκάρνερ, σε επεισόδια που πατούν πάνω στην ιστορία της ακυρωμένης ταινίας για τη ζωή της.

Η Γκάρνερ ήταν η ηθοποιός που είχε επιλεγεί για να την υποδυθεί όταν η Universal ετοίμαζε την ταινία, ένα σχέδιο που ανακοινώθηκε το 2021 και εγκαταλείφθηκε το 2023.

Τώρα, η ιστορία εκείνης της ταινίας περνά στη μυθοπλασία του «The Studio». Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η υπόθεση μεταφέρεται στη Βενετία, όπου η Μαντόνα και η Γκάρνερ εμφανίζονται γύρω από την παρουσίαση της ταινίας που δεν έγινε ποτέ.

Οι πρώτες φωτογραφίες από τα γυρίσματα στην Ιταλία είχαν ήδη τραβήξει την προσοχή. Οι δυο τους φωτογραφήθηκαν σε γόνδολα στη Βενετία, σε εικόνες που θύμισαν σε πολλούς το «Like a Virgin».

Η Μαντόνα και η Τζούλια Γκάρνερ στα γυρίσματα της δεύτερης σεζόν του «The Studio» στη Βενετία.

Η εμφάνιση αυτή έχει ιδιαίτερο βάρος και για έναν ακόμη λόγο. Το Variety σημειώνει ότι η Μαντόνα δεν έχει εμφανιστεί ως ηθοποιός στην οθόνη εδώ και περίπου 23 χρόνια, αφού η τελευταία κινηματογραφική της παρουσία ήταν στο «Swept Away» και η τελευταία τηλεοπτική της εμφάνιση στο «Will & Grace».

Παράλληλα, η ιστορία της ζωής της συνεχίζει να απασχολεί το Χόλιγουντ. Το Deadline είχε αναφέρει το 2025 ότι το Netflix ετοιμάζει νέα σειρά για τη Μαντόνα με τον Σον Λέβι, σε ξεχωριστό σχέδιο από την παλιά ταινία της Universal.

Έτσι, η ταινία που δεν έγινε ποτέ δεν επιστρέφει ως κανονική κινηματογραφική παραγωγή, αλλά περνά στη μυθοπλασία μιας σειράς που αντλεί υλικό από τις αποτυχίες και τα σχέδια που έμειναν στη μέση στο Χόλιγουντ.

