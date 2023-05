Σούζαν Σαράντον: Συνελήφθη σε διαμαρτυρία για αύξηση του κατώτατου μισθού

Συνελήφθη κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας στο Καπιτώλιο της πολιτείας της Νέας Υόρκης η Αμερικανίδα ηθοποιός Σούζαν Σαράντον.

Η διαμαρτυρία αφορούσε την υποστήριξη των εργαζομένων σε εστιατόρια που αγωνίζονται για αύξηση στον κατώτατο μισθό.

Συγκεκριμένα, το Spectrum News 1 Albany ανέφερε ότι η Σούζαν Σαράντον συνελήφθη μαζί με οκτώ άλλους συμμετέχοντες στη διαμαρτυρία, μεταξύ των οποίων και η υποψήφια αντικυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Άννα Μαρία Αρτσίλα.

Οι διαδηλωτές που συνελήφθησαν κρατήθηκαν και αφέθηκαν ελεύθεροι με την υποχρέωση να εμφανιστούν στο δικαστήριο σε μελλοντική ημερομηνία.

.⁦@OneFairWageNY⁩ activists, inclu. ⁦@SusanSarandon⁩ is fighting for the end of the subminimum wage for tipped workers. They’re trying their hardest to get arrested at security at the Concourse after holding a rally in the Capitol. pic.twitter.com/QY9KW7foM8