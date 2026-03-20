ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Η Sofia Coppola λέει ότι η νέα ταινία της με την Kirsten Dunst δεν θα γίνει τελικά

Η Sofia Coppola επιβεβαίωσε ότι η ταινία εποχής που ετοίμαζε με την Kirsten Dunst δεν προχωρά τελικά, παρότι είχε ήδη γραφτεί σενάριο και σχεδιαζόταν να γυριστεί μέσα στο 2026.

The LiFO team
The LiFO team
Η Sofia Coppola λέει ότι η νέα ταινία της με την Kirsten Dunst δεν θα γίνει τελικά Facebook Twitter
φωτογραφία: Yu Tsai/Getty Images
0

Η Sofia Coppola είπε σε νέα συνέντευξή της στο περιοδικό Elle ότι η νέα ταινία που ετοίμαζε με την Kirsten Dunst δεν θα προχωρήσει τελικά, γιατί της φάνηκε «πολύ θλιβερή» για τη σημερινή στιγμή.

Η ταινία είχε αρχίσει να συζητιέται από πέρυσι, όταν η Dunst είχε αποκαλύψει ότι η Coppola είχε γράψει νέο σενάριο για εκείνη. Οπως είχε πει τότε, επρόκειτο για ταινία εποχής στις ΗΠΑ, στην οποία θα υποδυόταν ένα πραγματικό πρόσωπο, όχι όμως κάποιο ιδιαίτερα γνωστό.

Στο Elle, η Coppola εξηγεί ότι άφησε το project στην άκρη επειδή αναζητεί αυτή την περίοδο ένα έργο που να προσφέρει ελπίδα και ομορφιά, χωρίς να χάνει το βάθος του. Οπως λέει, «θέλω να προσφέρω λίγη ελπίδα και ομορφιά στον κόσμο, αλλά χωρίς να κάνω κάτι ρηχό, γιατί μοιάζει καιρός για βαθύτερα πράγματα».

Η Coppola και η Dunst έχουν ήδη συνεργαστεί στο The Virgin Suicides, στο Marie Antoinette και στο The Beguiled, γι’ αυτό και η είδηση ότι η νέα κοινή τους ταινία δεν προχωρά αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον για όσους παρακολουθούν σταθερά τη φιλμογραφία τους.

Η σκηνοθέτρια είπε επίσης ότι δεν έχει ακόμη αποφασίσει ποιο θα είναι το επόμενο κινηματογραφικό της βήμα.

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

