«Marc by Sofia»: Το πρώτο ντοκιμαντέρ της Σοφία Κόπολα έχει θέμα τη ζωή του Μαρκ Τζέικομπς

Η Σοφία Κόπολα, για πρώτη φορά στην καριέρα της, θα σκηνοθετήσει ντοκιμαντέρ, καταγράφοντας τη ζωή και την καριέρα του σχεδιαστή Μαρκ Τζέικομπς.

Μπορεί στο παρελθόν να έχει σκηνοθετήσει βιογραφικές ταινίες – όπως τη «Μαρία Αντουανέτα» με την Κίρστεν Ντανστ και την «Πρισίλα» (2023), για τη σύζυγο του Έλβις Πρίσλεϊ – ωστόσο, πάντα προσέγγιζε τις αληθινές ιστορίες μέσα από τη μυθοπλασία. Αυτή τη φορά, αλλάζει πλεύση.

Το ντοκιμαντέρ θα έχει τίτλο «Marc by Sofia» και θα φωτίσει τη διαδρομή του επί σειρά ετών καλλιτεχνικού διευθυντή του οίκου Louis Vuitton, καθώς και του δικού του brand.

"Marc by Sofia," a documentary on Marc Jacobs by Sofia Coppola, will premiere out of competition at #VeniceFilmFestival . https://t.co/MXZfDXjkuQ pic.twitter.com/TnQgqCXtAB

Η σχέση της Κόπολα με τον Τζέικομπς κρατά δεκαετίες. Γνωρίστηκαν στις αρχές της δεκαετίας του ’90, λίγο μετά την πολυσυζητημένη συλλογή Grunge του σχεδιαστή για τον Perry Ellis.

Ο ίδιος έχει δηλώσει: «Η Σοφία ήταν από τους ελάχιστους που κατάλαβαν κάτι ιδιαίτερο σε αυτό που έκανα τότε. Ήθελε να με γνωρίσει και, όταν συναντηθήκαμε, για μένα ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά! Δεν με κέρδισε μόνο η εμφάνισή της ή το στυλ της. Ήταν ο τρόπος της, η ενέργειά της, οι φιλοδοξίες και η δημιουργικότητά της. Αντιπροσώπευε όσα με ελκύουν: ταλέντο, αισθητική, προσωπικό όραμα και φωνή».

Με τα χρόνια, η Κόπολα έγινε μούσα του σχεδιαστή. Έχει πρωταγωνιστήσει σε καμπάνιες για τα ρούχα και τα αρώματά του, ενώ έχει σκηνοθετήσει και διαφημιστικό για άρωμά του. Έχουν επίσης συνεργαστεί σε συλλογές τσαντών.

Προς το παρόν, δεν έχει γίνει γνωστό ποιες πλευρές της ζωής ή της δουλειάς του Τζέικομπς θα παρουσιάσει το ντοκιμαντέρ.

Η ταινία έχει προγραμματιστεί να κάνει την πρεμιέρα της εκτός διαγωνιστικού προγράμματος στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 27 Αυγούστου έως τις 9 Σεπτεμβρίου 2025.

Sofia Coppola's documentary 'Marc By Sofia' featuring Marc Jacobs will debut Out Of Competition at the 82nd #VeniceFilmFestival



See the full lineup here: https://t.co/cND0b390EB pic.twitter.com/iDkpMv8rQ1