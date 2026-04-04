Η Σάρον Στόουν θυμάται ποιος σταρ του Χόλιγουντ φιλούσε καλύτερα από όλους

Η ηθοποιός επιστρέφει σε μια σκηνή και μιλά για ένα φιλί που δεν ξέχασε ποτέ

Η Σάρον Στοούν / Φωτ.: EPA, αρχείου
Η Σάρον Στόουν έχει παίξει δίπλα σε μερικούς από τους μεγαλύτερους σταρ του Χόλιγουντ, αλλά όπως λέει η ίδια, ένας ήταν μακράν ο καλύτερος όταν έφτανε η στιγμή για ένα φιλί.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, δεν δίστασε να τον κατονομάσει, μιλώντας με ενθουσιασμό για τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο και τη συνεργασία τους στο Casino. Όπως είπε, «με φίλησε και με άφησε άφωνη».

Θυμήθηκε μάλιστα μια συγκεκριμένη σκηνή από τα γυρίσματα, όπου ο χαρακτήρας της ζητά περισσότερα χρήματα πριν τον φιλήσει. «Μου δίνει τα χρήματα και τον κοιτάζω σαν να του λέω “σοβαρά; Νομίζω χρειάζομαι κάτι παραπάνω από 50 δολάρια”», ανέφερε. «Βάζει το χέρι στην τσέπη, μου δίνει περισσότερα και τότε σκύβω και τον φιλάω. Και πραγματικά με άφησε άφωνη».

Η στιγμή δεν πέρασε απαρατήρητη ούτε από τον σκηνοθέτη Μάρτιν Σκορσέζε. «Ο Μάρτιν φώναξε “cut” και μας είπε “νομίζω το έχουμε, αλλά θέλετε να το ξανακάνετε;”», θυμήθηκε, προσθέτοντας ότι η ίδια και ο Ντε Νίρο απάντησαν θετικά.

Η Στόουν έχει μιλήσει πολλές φορές για τον θαυμασμό της προς τον Ντε Νίρο. Όπως έχει πει, έμαθε περισσότερα δουλεύοντας μαζί του απ’ ό,τι σε ολόκληρη την υπόλοιπη καριέρα της.

Σε άλλη της συνέντευξη είχε χαρακτηρίσει εκείνο το φιλί ως την κορυφαία εμπειρία της σε τέτοιες σκηνές, σημειώνοντας ότι δύσκολα θα μπορούσε να το συγκρίνει με οτιδήποτε άλλο.

Με πληροφορίες από People

It's Viral / Σάρον Στόουν: «Όταν βλέπω ερωτικές σκηνές στην τηλεόραση σήμερα, τις προσπερνάω»

«Έχασα την επιμέλεια του παιδιού μου, κλήθηκε να καταθέσει στο δικαστήριο και το ρώτησαν αν η μητέρα του έκανε σεξουαλικές ταινίες» αποκάλυψε, χαρακτηρίζοντας την εμπειρία της από την ταινία «Βασικό Ένστικτο» ιδιαίτερα σκληρή
TV & Media / Δικαστήριο έκρινε παράνομες τις αυξήσεις τιμών του Netflix, ανοίγοντας τον δρόμο για επιστροφές έως και 500 ευρώ

Το δικαστήριο έκρινε ότι οι αυξήσεις στις τιμές συνδρομής μεταξύ 2017 και 2024 ήταν παράνομες, γεγονός που ενδέχεται να δίνει δικαίωμα σε εκατομμύρια Ιταλούς συνδρομητές να λάβουν επιστροφές έως και 500 ευρώ. Η εταιρεία streaming δηλώνει ότι θα ασκήσει έφεση.
TV & Media / Η υπόθεση Έπσταϊν γίνεται σειρά με τη Λόρα Ντερν σε πρωταγωνιστικό ρόλο

Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή, η σειρά καταγράφει την έρευνα που αποκάλυψε τη συμφωνία που είχε συνάψει ο Έπσταϊν το 2008 με ομοσπονδιακούς εισαγγελείς, επιτρέποντάς του να αποφύγει βαρύτερες κατηγορίες
TV & Media / Το θρυλικό περιοδικό The Face κλείνει ξανά

Το βρετανικό περιοδικό The Face ανακοίνωσε ότι σταματά ξανά τη λειτουργία του, επτά χρόνια μετά το relaunch του το 2019. Το τεύχος για την άνοιξη του  2026 θα είναι το τελευταίο, κλείνοντας ένα ακόμη κεφάλαιο για έναν τίτλο που σημάδεψε τη βρετανική style και youth culture.
