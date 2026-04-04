Η Σάρον Στόουν θυμάται ποιος σταρ του Χόλιγουντ φιλούσε καλύτερα από όλους

Η Σάρον Στόουν έχει παίξει δίπλα σε μερικούς από τους μεγαλύτερους σταρ του Χόλιγουντ, αλλά όπως λέει η ίδια, ένας ήταν μακράν ο καλύτερος όταν έφτανε η στιγμή για ένα φιλί.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, δεν δίστασε να τον κατονομάσει, μιλώντας με ενθουσιασμό για τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο και τη συνεργασία τους στο Casino. Όπως είπε, «με φίλησε και με άφησε άφωνη».

Θυμήθηκε μάλιστα μια συγκεκριμένη σκηνή από τα γυρίσματα, όπου ο χαρακτήρας της ζητά περισσότερα χρήματα πριν τον φιλήσει. «Μου δίνει τα χρήματα και τον κοιτάζω σαν να του λέω “σοβαρά; Νομίζω χρειάζομαι κάτι παραπάνω από 50 δολάρια”», ανέφερε. «Βάζει το χέρι στην τσέπη, μου δίνει περισσότερα και τότε σκύβω και τον φιλάω. Και πραγματικά με άφησε άφωνη».

Η στιγμή δεν πέρασε απαρατήρητη ούτε από τον σκηνοθέτη Μάρτιν Σκορσέζε. «Ο Μάρτιν φώναξε “cut” και μας είπε “νομίζω το έχουμε, αλλά θέλετε να το ξανακάνετε;”», θυμήθηκε, προσθέτοντας ότι η ίδια και ο Ντε Νίρο απάντησαν θετικά.

Sharon Stone says Robert De Niro was the “best kisser” in Hollywood.



“In Casino, he kissed me out of my shoes.”



Scorsese sensed she loved kissing De Niro so much that he offered another take.



Stone said: “Yeah, I think we need one more.” pic.twitter.com/1U0vIh8uCE — Emir Han (@RealEmirHan) April 2, 2026

Η Στόουν έχει μιλήσει πολλές φορές για τον θαυμασμό της προς τον Ντε Νίρο. Όπως έχει πει, έμαθε περισσότερα δουλεύοντας μαζί του απ’ ό,τι σε ολόκληρη την υπόλοιπη καριέρα της.

Σε άλλη της συνέντευξη είχε χαρακτηρίσει εκείνο το φιλί ως την κορυφαία εμπειρία της σε τέτοιες σκηνές, σημειώνοντας ότι δύσκολα θα μπορούσε να το συγκρίνει με οτιδήποτε άλλο.

Με πληροφορίες από People