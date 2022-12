Η Σάλι Φιλντ αποκάλυψε ότι το χειρότερο κινηματογραφικό της φιλί ήταν με τον Μπαρτ Ρέινολντς- «Πολύ σάλιο»

Η Σάλι Φιλντ αποκάλυψε ποιο ήταν το χειρότερο κινηματογραφικό της φιλί.

Σε συνέντευξή της στο Watch What Happens Live με τον Andy Cohen το βράδυ της Πέμπτης, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός απάντησε στη ερώτηση θεατή για το χειρότερο φιλί που χρειάστηκε να δώσει για έναν ρόλο.

«Ω, θα βγάλω πραγματικά ονόματα εδώ;» αναρωτήθηκε η ηθοποιός. «Εντάξει, αυτό θα είναι σοκαριστικό, κρατηθείτε παιδιά», είπε, προτού αποκαλύψει το όνομα, «Μπαρτ Ρέινολντς».

Καθώς το κοινό άρχισε να γελά, η Φιλντ ξεκίνησε να αποκαλύπτει το παρασκήνιο της σκηνής με τον αείμνηστο ηθοποιό, με τον οποίο πρωταγωνίστησε για πρώτη φορά στο Smokey and the Bandit το 1977.

«Ήταν πραγματικά κάτι που δεν έκανε πολύ καλά», είπε γελώντας. «Θα μπορούσα να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά δεν θέλετε να τις ακούσετε».

Όταν ο παρουσιαστής ζήτησε περισσότερες λεπτομέρειες εκείνη απάντησε «Όχι... απλώς υπήρχε πολύ σάλιο».

Η Φιλντ και ο Ρέινολντς είχαν μία ταραχώδη σχέση για πέντε χρόνια στα τέλη της δεκαετίας του '70 και στις αρχές της δεκαετίας του '80, μετά τη γνωριμία τους στην ταινία, Smokey and the Bandit, όπως εξήγησε η ίδια στα απομνημονεύματά της In Pieces το 2018, τα οποία κυκλοφόρησαν μετά τον θάνατο του ηθοποιού.

Σε μια συνέντευξη με την Diane Sawyer στο Good Morning America λίγο μετά τον θάνατο του Ρέινολντς, η ηθοποιός αποκάλυψε πώς ήταν πραγματικά «ένας περίπλοκος άνθρωπος».

Με πληροφoρίες του People