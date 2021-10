Tο δεύτερο τρέιλερ της πολυαναμενόμενης ταινίας «House of Gucci» αποκάλυψε η Lady Gaga.

H βραβευμένη με Όσκαρ Lady Gaga, θα υποδυθεί την Patrizia Reggiani σε μία ιστορία για τα γεγονότα του που οδήγησαν στην δολοφονία του Maurizio Gucci.

«Δεν θεωρώ τον εαυτό μου ιδιαίτερα ηθικό άτομο», λέει η Gaga στην αρχή του τρέιλερ, «αλλά είμαι δίκαιη».

Γοητεία, σασπένς και δράμα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά που όλοι αναμένουν να δουν στην ταινία, με φόντο την ιταλική φινέτσα ενός από τους σπουδαιότερους οίκους μόδας.

Η Lady Gaga έδωσε για πρώτη φορά στους θαυμαστές της μια κλεφτή ματιά στην ταινία στις 29 Ιουλίου, όταν ανέβασε την αφίσα της ταινίας.

Το House of Gucci είναι η κινηματογραφική διασκευή από το βιβλίο της Sara Gay Forden, «The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed».

Στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης οι Jared Leto ως Paolo Gucci, Al Pacino ως Aldo Gucci, Jeremy Irons ως Rodolfo Gucci, Jack Huston ως Domenico De Sole κ.λπ.