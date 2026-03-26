Η Κλοέ Σεβινί, η Σελένα Γκομέζ και η Γκουίνθε Πάλτρου σε ένα νέο photobook

Η Chloë Sevigny με αστακό αντί για εσώρουχα, η Pamela Anderson, η Bella Hadid, η Gwyneth Paltrow, η Miley Cyrus και η Selena Gomez συναντιούνται στις σελίδες του Womanizer, του νέου βιβλίου της φωτογράφου Brianna Capozzi που κυκλοφορεί από τη Rizzoli. Με πρόλογο της Sevigny, το λεύκωμα συγκεντρώνει 15 χρόνια δουλειάς και στήνει ένα σύμπαν γυναικών που δεν φωτογραφίζονται για να γίνουν πιο «ήπιες» ή πιο αποδεκτές, αλλά για να μείνουν glamorous, ερωτικές, αστείες και απρόβλεπτες.

Η Capozzi μπορεί να μην είναι ιδιαίτερα γνωστή στην Ελλάδα, αλλά έχει ήδη φωτογραφίσει μερικές από τις πιο αναγνωρίσιμες γυναίκες της pop κουλτούρας.. Στο Womanizer εμφανίζονται ακόμη η Laverne Cox, η Kim Kardashian, η Addison Rae και η Dua Lipa, όμως το βιβλίο δεν λειτουργεί σαν ένα απλό λεύκωμα διασημοτήτων. Αυτό που ενώνει όλες αυτές τις παρουσίες είναι μια πολύ συγκεκριμένη ενέργεια: γυναίκες που μπροστά στον φακό μοιάζουν να ανήκουν πρώτα στον εαυτό τους.

Κεντρική φιγούρα του βιβλίου είναι η Chloë Sevigny, που υπογράφει και τον πρόλογο. Η σχέση της με την Capozzi μετρά πάνω από δέκα χρόνια, και αυτό φαίνεται στις εικόνες: δεν υπάρχει απλώς styling ή πρόκληση, αλλά εμπιστοσύνη. Η ίδια η Capozzi έχει πει ότι η Sevigny είναι από τους σπάνιους ανθρώπους που θα δοκιμάσουν, θα γίνουν αλλόκοτοι, θα ρισκάρουν μπροστά στον φακό χωρίς φόβο μήπως εκτεθούν. Κάπως έτσι λειτουργεί συνολικά και το Womanizer. Η γυμνότητα εδώ δεν είναι το θέμα. Το θέμα είναι ποιος κρατά τον έλεγχο της εικόνας.

Στις σελίδες του βιβλίου, η Miley Cyrus κρέμεται από μπάρα, η Gwyneth Paltrow φωτογραφίζεται στη Νέα Υόρκη, η Selena Gomez ποζάρει με γάντια του Mickey Mouse, ενώ το εξώφυλλο ανήκει στη Fanny François. Η Capozzi διαλέγει γυναίκες με διαφορετικές δημόσιες περσόνες, αλλά τις φέρνει όλες στο ίδιο πεδίο: ένα μείγμα από ερωτισμό, camp, χιούμορ, αταξία και αυτονομία.

Selena Gomez με γάντια του Mickey Mouse, Λος Άντζελες, 2019. Φωτογραφία: Brianna Capozzi. Fanny François, Μαρμπέγια, Ισπανία, 2016. Φωτογραφία: Brianna Capozzi. Η Miley Cyrus στη φωτογράφιση για το άλμπουμ Flowers, Τσάτσγουορθ, Καλιφόρνια, 2022.

Αυτό είναι και το στοιχείο που ξεχωρίζει στη δουλειά της. Ακόμη και στις πιο γυαλιστερές εικόνες της, υπάρχει πάντα κάτι ακατέργαστο, ένας αυτοσχεδιασμός που σώζει τη φωτογραφία από την αποστειρωμένη τελειότητα. Στο Womanizer αυτό γίνεται πιο καθαρό από ποτέ, με αντικείμενα, πόζες και σώματα που δεν ζητούν να γίνουν «σωστά», αλλά αξέχαστα.

Και ίσως γι’ αυτό το βιβλίο αποκτά τόσο καθαρό βάρος στο σήμερα. Σε μια Αμερική μετά το Roe v. Wade, η ίδια η Capozzi μιλά για την ανάγκη να φτιάχνεις εικόνες γυναικών που νιώθουν άνετες, δυνατές και ελεύθερες μέσα στο σώμα τους. Το Womanizer δεν προσπαθεί να γίνει μανιφέστο. Απαντά πιο απλά: με γυναίκες που μοιάζουν αποφασισμένες να κρατήσουν τη χαρά, τον ερωτισμό και την αυτοδιάθεσή τους για λογαριασμό τους