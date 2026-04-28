Κλασική μουσική στη Ζαγορά και στην Τσαγκαράδα Πηλίου

Το 26ο Διεθνές Φεστιβάλ Πηλίου / 26th International PelionFestival - IPeF, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της πιανίστριας Ζωής Σαμσαρέλου και του βιολοντσελίστα Δημήτρη Καραγιαννακίδη, επιστρέφει με ένα πυκνό πρόγραμμα δύο εβδομάδων που συνδυάζει την καλλιτεχνική συνάντηση, τη διδασκαλία και τη μουσική δημιουργία.

Από τις 18 έως 31 Ιουλίου 2026, η Ζαγορά θα φιλοξενήσει ένα πλούσιο πρόγραμμα συναυλιών, διαλέξεων και masterclasses με τη συμμετοχή διακεκριμένων μουσικών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το 2026 αποτελεί μια χρονιά-ορόσημο, καθώς, πλάι στα ήδη καθιερωμένα Φεστιβάλ Πιάνου και Φεστιβάλ Βιολοντσέλου, εγκαινιάζεται η 1η Θερινή Μουσική Ακαδημία Έδρας UNESCO για τη Μουσική και τη Ζώσα Πολιτιστική Κληρονομιά.

Συναυλιακό πρόγραμμα

Καθ’ όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ θα παρουσιάζονται συναυλίες στη Ζαγορά και στην Τσαγκαράδα, με τη συμμετοχή διεθνώς αναγνωρισμένων μουσικών, της σοπράνο Μυρτώς Παπαθανασίου στο τραγούδι, των μουσικών Christoph Heesch, Άγγελου Λιακάκη, Βασίλη Σαΐτη και Δημήτρη Καραγιαννακίδη στο βιολοντσέλο, των Noé Inui και Απόλλωνα Γραμματικόπουλου στο βιολί, των Βασίλη Βαρβαρέσου, Ζωής Σαμσαρέλου, Χρίστου Παπαγεωργίου και της Martina Jatkauskaite στο πιάνο.

Το φεστιβάλ φέτος φιλοξενεί για πρώτη φορά τις εξής σημαντικές εκδηλώσεις:

• την εμφάνιση του γνωστού, καινοτόμου ως προς τη σύνθεση των οργάνων συνόλου Oros Ensemble σε δύο συναυλίες στην Τσαγκαράδα και Ζαγορά στις 27 και 28 Ιουλίου

• αφιέρωμα στους Βολιώτες και Πηλιορείτες συνθέτες Χρήστο Χατζή, Κώστα Τσούγκρα, Χρίστο Παπαγεωργίου και Νίκο Ξανθούλη στις 26 Ιουλίου

• σειρά ρεσιτάλ και διαλέξεων από την καλλιτεχνική διευθύντρια Ζωή Σαμσαρέλου πάνω σε ζητήματα σχετικά με την αρχαία Ελλάδα, ξεκινώντας για φέτος με το θέμα «Ο Ευριπίδης, η Εκάβη και οι συνέπειες του πολέμου»

Όπως πάντα, το πρόγραμμα θα κλείσει στις 30 Ιουλίου με την Ορχήστρα βιολοντσέλων του φεστιβάλ και με σολίστ τη Μυρτώ Παπαθανασίου.

Φωτ.: Yannis Gutmann Καραγιαννακίδης - Σαμσαρέλου

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα - Ακαδημία

Πρώτη Εβδομάδα (18–25 Ιουλίου)

Μasterclasses πιάνου, βιολιού και μουσικής δωματίου

3ο Φεστιβάλ Πιάνου

Βασίλης Βαρβαρέσος, Ζωή Σαμσαρέλου

Διάρκεια: 18-24 Ιουλίου

Μasterclass Βιολιού

Noé Inui

Διάρκεια: 19-25 Ιουλίου

Εργαστήριο για τα παιδιά της Ζαγοράς

Νίκη Παπαγερούδη, σε συνεργασία με τον Σύλλογο «Γιάννης Κορδάτος»

Διάρκεια: 21-24 Ιουλίου

Δεύτερη Εβδομάδα (24 Ιουλίου-1 Αυγούστου)

Μasterclasses βιολιού, βιόλας, βιολοντσέλου, φωνητικής και μουσικής δωματίου

& 1η Θερινή Ακαδημία Έδρας UNESCO

12ο Φεστιβάλ Βιολοντσέλου

Christoph Heesch, Άγγελος Λιακάκης, Βασίλης Σαΐτης, Θεμιστοκλής Βαγενάς, Δημήτρης Καραγιαννακίδης

Διάρκεια: 24-31 Ιουλίου

Μasterclass βιολιού και βιόλας

Απόλλων Γραμματικόπουλος

Διάρκεια: 26 Ιουλίου - 1η Αυγούστου

Μυρτώ Παπαθανασίου

Coaching: Δημήτρης Βεζύρογλου

Διάρκεια: 24-31 Ιουλίου

1η Θερινή Ακαδημία Έδρας UNESCO «Η Μουσική ως ζώσα πολιτιστική κληρονομιά»

Tiago de Oliveira Pinto και Παύλος Κάβουρας, με την υποστήριξη της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Διάρκεια: 24-31 Ιουλίου

Οι περισσότεροι καθηγητές θα προσφέρουν masterclasses και στη μουσική δωματίου.

Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη. Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το φεστιβάλ εδώ.