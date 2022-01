Θοδωρής Αντωνόπουλος

13.1.2022

Η εικονοκλαστική, άγρια τρυφερή queer παράσταση «We are in the army now» που σκηνοθετεί ο Ηλίας Αδάμ ετοιμάζεται για την πρώτη της «επίσημη» τέλος του μήνα στη Μαδρίτη. Ιδού οι εντυπώσεις από την παρακολούθηση μίας από τις τελευταίες πρόβες της στη Στέγη.

ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ