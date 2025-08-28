ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Η Αριάνα Γκράντε ανακοίνωσε περιοδεία μετά από 7 χρόνια απουσίας

Η ανάρτησή της δημοφιλούς καλλιτέχνιδας στα social media

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ.: Instagram / @arianagrande
Η Αριάνα Γκράντε ανακοίνωσε την πρώτη της περιοδεία μετά από 7 χρόνια.

Μέσω Instagram, η ποπ σταρ ανακοίνωσε τις αρχικές ημερομηνίες του tour, που περιλαμβάνουν εννέα μεγάλες πόλεις της Βόρειας Αμερικής και μια πενθήμερη περιοδεία στο Λονδίνο. Σύμφωνα με το Variety, «είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα προστεθούν και άλλες».

Η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια ανακοίνωσε την πολυαναμενόμενη περιοδεία της Eternal Sunshine Tour, η οποία θα ξεκινήσει τον Ιούνιο του 2026 και θα διαρκέσει μέχρι τον Αύγουστο.

Το tour θα ξεκινήσει από το Όκλαντ της Καλιφόρνια και θα περιλαμβάνει τέσσερις βραδιές στο Λος Άντζελες και το Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης. Θα ολοκληρώσει την περιοδεία της με πέντε βραδιές στο The O2 Arena στο Λονδίνο.

Τα λέμε του χρόνου» έγραψε, απευθυνόμενη στους θαυμαστές της.

