Χρυσές γλώσσες, το «διαβατήριο» της μετά θάνατον ζωής για να μιλήσεις στον Όσιρι

Οι ανασκαφές στην περιοχή του Οξύρυγχου, τη σημερινή πόλη της Αιγύπτου Al-Bahnasa, 150 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Καΐρου, έφεραν στο φως χρυσές γλώσσες σε στόματα ανθρώπων που τάφηκαν εκεί πριν από 2000 χρόνια, σε δύο τάφους που χρονολογούνται στη δυναστεία των Σαϊτών, μια περίοδο που διήρκεσε περίπου από το 664 έως το 332 π.Χ.

Από τους πιο σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους που έχουν ανακαλυφθεί ποτέ, από τον 19ο αιώνα έχει ανασκαφεί σχεδόν όλος και εκεί βρέθηκε μια τεράστια συλλογή κειμένων σε πάπυρο που χρονολογούνται από το Πτολεμαϊκό Βασίλειο και τη Ρωμαϊκή Αίγυπτο. Μεταξύ των κειμένων που ανακαλύφθηκαν στην πόλη Οξύρυγχος είναι θεατρικά έργα του Μενάνδρου, αποσπάσματα από το Ευαγγέλιο του Θωμά και θραύσματα από τα Στοιχεία του Ευκλείδη.

Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν δύο τάφους, που περιέχουν τα μουμιοποιημένα λείψανα ενός άνδρα και μιας γυναίκας με τις γλώσσες τους να έχουν φύλλο χρυσού, ενώ ένας από τους τάφους δεν είχε ανοιχθεί ποτέ, κάτι σπάνιο στην περιοχή.

