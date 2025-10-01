Χάντερ Σ. Τόμσον: Ανοίγει ξανά η υπόθεση θανάτου του, που είχε αποδοθεί σε αυτοκτονία

Οι αρχές στο Κολοράντο ανακοίνωσαν ότι θα επανεξετάσουν τον θάνατο του Αμερικανού δημοσιογράφου Χάντερ Σ. Τόμσον, ο οποίος είχε χαρακτηριστεί αυτοκτονία το 2005. Η έρευνα γίνεται ύστερα από αίτημα της χήρας του, Ανίτα Τόμσον, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας της κομητείας Πίτκιν και του Γραφείου Ερευνών του Κολοράντο.

Δεν υπάρχουν νέα στοιχεία που να δείχνουν εγκληματική ενέργεια, αλλά οι αρχές υποστηρίζουν ότι στόχος είναι να απαντηθούν «όλα τα εκκρεμή ερωτήματα» γύρω από τον θάνατό του. «Κατανοούμε τη βαθιά επιρροή που είχε ο Χάντερ Σ. Τόμσον στην κοινότητα και πέρα από αυτήν», δήλωσε ο σερίφης Μάικλ Μπουλιόνε. «Με την εμπλοκή μιας ανεξάρτητης υπηρεσίας ελπίζουμε να προσφέρουμε μια οριστική και διαφανή επανεξέταση που ίσως φέρει γαλήνη στην οικογένειά του και στο κοινό.»

Ο Τόμσον, που έγινε διάσημος με το προσωπικό του ύφος ρεπορτάζ, γνωστό ως «γκονζο δημοσιογραφία», αυτοπυροβολήθηκε στο σπίτι του στην περιοχή του Άσπεν τον Φεβρουάριο του 2005, σε ηλικία 67 ετών. Η οικογένειά του είχε ανακοινώσει τότε ότι «έβαλε τέλος στη ζωή του με μια σφαίρα στο κεφάλι».

Η Ανίτα Τόμσον είχε δηλώσει στο Associated Press, λίγες ημέρες μετά τον θάνατό του, ότι ο σύζυγός της μιλούσε για αυτοκτονία μήνες πριν. «Ένιωθε ότι βρισκόταν στην κορυφή της ζωής του, με μια πετυχημένη καριέρα και τέλειους φίλους. Αν σταματούσε τότε, θα ένιωθε πρωταθλητής», είχε πει.

Η επανεξέταση δεν θα περιλαμβάνει τα λείψανα του συγγραφέα, καθώς είχαν αποτεφρωθεί και εκτοξευθεί από κανόνι, όπως ο ίδιος είχε ζητήσει. Στην τελετή, που έγινε στην Κολοράντο, παρευρέθηκαν φίλοι και διασημότητες, ανάμεσά τους ο Τζόνι Ντεπ, ο οποίος τον είχε υποδυθεί στην κινηματογραφική μεταφορά του «Φόβος και Παράνοια στο Λας Βέγκας».

Η παρακαταθήκη του «γκόνζο»

Ο Χάντερ Σ. Τόμσον θεωρείται ένας από τους πρωτοπόρους της λεγόμενης «Νέας Δημοσιογραφίας», μαζί με τον Τομ Γουλφ και τον Γκέι Τάλεζε. Εισήγαγε ένα ύφος όπου ο ίδιος ο δημοσιογράφος γινόταν μέρος της αφήγησης, συνδυάζοντας ρεπορτάζ, προσωπική μαρτυρία και συχνά υπερβολικά ή σατιρικά στοιχεία. Ο ίδιος το βάφτισε «γκόνζο δημοσιογραφία».

Το έργο του περιλαμβάνει μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά κείμενα της αμερικανικής κουλτούρας των δεκαετιών του ’60 και ’70. Το 1972 έγραψε το «Fear and Loathing in Las Vegas» («Φόβος και Παράνοια στο Λας Βέγκας»), όπου καταγράφει ένα ταξίδι γεμάτο παραισθησιογόνα και υπερβολές στην καρδιά της αμερικανικής καταναλωτικής κοινωνίας. Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και το «Fear and Loathing: On the Campaign Trail ’72», μια καυστική και εκ των έσω καταγραφή της προεκλογικής εκστρατείας στις ΗΠΑ.

Η επιρροή του επεκτάθηκε και στη λογοτεχνία αλλά και στον κινηματογράφο. Η ταινία «Fear and Loathing in Las Vegas» (1998), σε σκηνοθεσία Τέρι Γκίλιαμ, με τον Τζόνι Ντεπ στον ρόλο του «Δρ. Τόμσον», ενίσχυσε τη μυθολογία γύρω από την προσωπικότητά του.

Η δημόσια εικόνα του Τόμσον υπήρξε συχνά αντιφατική. Υπήρξε επιδραστικός παρατηρητής και σφοδρός επικριτής της αμερικανικής πολιτικής και κοινωνίας, αλλά και αμφιλεγόμενη φιγούρα, καθώς συνδύαζε τη δημοσιογραφική του δράση με ανοιχτή χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ. Για πολλούς αποτέλεσε πρότυπο αντισυμβατικής στάσης, ενώ για άλλους σύμβολο αυτοκαταστροφής.

Με πληροφορίες από Associated Press

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΟΘΟΝΕΣ Ο Τέρι Γκιλιαμ έγινε 80 χρονών: Ξαναβλέπουμε όλες τις ταινίες του