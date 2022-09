Global Citizen Festival: Metallica, Maneskin, Μαράια Κάρεϊ και παγκόσμιοι ηγέτες στη μεγαλειώδη συναυλία

Από τους Metallica, τους Maneskin και την Μαράια Κάρει, μέχρι τον ζεύγος Μπάιντεν, την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον Γενικό διευθυντή του ΠΟΥ, όλοι συμμετείχαν χθες στη μεγαλειώδη εκστρατεία του Global Citizen για τον τερματισμό της φτώχειας, για το κλίμα και για τα κορίτσια όλου του κόσμου

Η εκδήλωση αυτή οργανώνεται κάθε χρόνο, εδώ και μια δεκαετία, με τη λήξη της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ήταν μια ιδέα της φιλανθρωπικής, μη κυβερνητικής οργάνωσης Global Citizen, μιας διεθνούς ψηφιακής πλατφόρμας που ίδρυσε ο Αυστραλός Χιου Έβανς για να κινητοποιήσει τους πολίτες που έχουν ευαισθητοποιηθεί για τους λιμούς, την υπανάπτυξη, την κλιματική αλλαγή ή τις διακρίσεις.

Για να κερδίσει κανείς το «εισιτήριό» του για το Σέντραλ Παρκ, έπρεπε να εγγραφεί στον ιστότοπο της Global Citizen, να υπογράψει διάφορα ψηφίσματα και να μεταφέρει τα μηνύματά της σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης ώστε να ασκηθεί πίεση στους πολιτικούς και οικονομικούς ηγέτες του πλανήτη.

Η συναυλία, που αναμεταδόθηκε από τηλεοπτικά δίκτυα και πλατφόρμες, έγινε ταυτόχρονα με μία άλλη, στην Άκρα της Γκάνας, παρά τη διαφορά ώρας.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, βρέθηκε στο Σέντραλ Παρκ. «Πρέπει να βάλουμε τέλος στους λιμούς.Η Ευρώπη επενδύει 600 εκατομμύρια ευρώ για τη διατροφική ασφάλεια στην Αφρική, την Καραϊβική και τον Ειρηνικό» διαβεβαίωσε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και η σύζυγός του Τζιλ διαβεβαίωσαν μέσω του μηνύματός τους ότι παραμένουν «δεσμευμένοι» στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής και υπενθύμισαν ότι το καλοκαίρι υιοθετήθηκε ένας νόμος με τον οποίο θα επενδυθούν 369 δισεκ. δολάρια «για τη βελτίωση της υγείας, την προώθηση της δικαιοσύνης και της οικοδόμησης καθαρής ενέργειας».

«Είναι υπέροχο να συμμετέχω μαζί σας στη 10η χρονιά αυτού του Φεστιβάλ [Global Citizen]», είπε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν μέσω βίντεο.

«Σας ευχαριστώ που δημιουργήσατε αυτό το κίνημα και κάνετε μεγάλα πράγματα να συμβούν».

Την εμφάνισή της έκανε και η μικρή Αμάλ, σύμβολο για όλα τα προσφυγόπουλα.

Οι Δημοκρατικοί επικεφαλής της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων, Τσακ Σούμερα και Νάνσι Πελόζι, παραβρέθηκαν αυτοπροσώπως στην εκδήλωση για να προωθήσουν την περιβαλλοντική πολιτική της Ουάσινγκτον.

Όμως, μετά από πέντε ώρες «μίνι-συναυλιών» και μηνυμάτων από πολιτικούς ηγέτες και διευθυντές αμερικανικών επιχειρήσεων, οι σπόνσορες δηλαδή του φεστιβάλ, χρειάστηκε να ανέβουν στη σκηνή οι θρυλικοί Metallica για να «ζωντανέψει» το κοινό.

Ακολούθησαν οι Maneskin και οι Νεοϋορκέζοι Jonas Brothers, ένας εκ των οποίων είναι παντρεμένος με την Ινδή σταρ του Μπόλιγουντ Πριγιάνκα Τσόπρα, την οικοδέσποινα της εκδήλωσης.

