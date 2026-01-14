Οι ηγέτες Ιαπωνίας και Νότιας Κορέας έπαιξαν K-pop στα ντραμς και έγιναν viral

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Λι Τζε-Μιουνγκ και η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι έκλεισαν την επίσημη συνάντησή τους με ένα στιγμιότυπο που δεν θυμίζει διπλωματικό τελετουργικό.

Κάθισαν πίσω από ντραμς, με ασορτί μπλε μπουφάν, και έπαιξαν πάνω σε K-pop επιτυχίες, με το βίντεο να γίνεται viral μέσα σε λίγες ώρες.

Στο πρόγραμμα ήταν το «Dynamite» των BTS και το «Golden», κομμάτι που συνδέεται με την ταινία «KPop Demon Hunters». Ο Λι είπε ότι το παίξιμό του ήταν «λίγο αδέξιο», όμως η σκηνή έδειχνε περισσότερο αυτοσχεδιασμό παρά στημένη φωτογράφιση.

Η επιλογή των ντραμς είχε και προσωπική πινελιά από την ιαπωνική πλευρά. Η Τακαΐτσι έχει μιλήσει για το παρελθόν της ως ντράμερ σε heavy metal συγκρότημα και η εμφάνιση παρουσιάστηκε ως κλείσιμο της επίσκεψης του Λι στην Ιαπωνία. Το στιγμιότυπο εκτυλίχθηκε την Τρίτη στη Νάρα, τη γενέτειρα της Ιάπωνας πρωθυπουργού.

Εκεί ο Λι της χάρισε ένα σετ ντραμς, ενώ μετά το ντουέτο αντάλλαξαν και υπογεγραμμένες μπαγκέτες. Η Τακαΐτσι έγραψε αργότερα ότι η ιδέα ήταν «έκπληξη» και ότι ο Λι της είχε πει σε συνάντησή τους πέρυσι πως ήθελε κάποτε να παίξει ντραμς.

Στα σχόλια που ακολούθησαν, αρκετοί στάθηκαν στο ότι οι δύο ηγέτες έπαιξαν κανονικά και δεν έμειναν σε μια πόζα για τις κάμερες.

Το πολιτικό πλαίσιο της επίσκεψης είναι ότι η Σεούλ επιχειρεί να κρατήσει ανοιχτό δίαυλο με το Τόκιο, παρά το φορτίο ιστορικών εντάσεων από την περίοδο της ιαπωνικής αποικιοκρατίας και τις κατά καιρούς τριβές για εδαφικά ζητήματα. Ταυτόχρονα, οι δύο χώρες είναι σύμμαχοι των ΗΠΑ και έχουν κοινό ενδιαφέρον για τον συντονισμό τους απέναντι στην αυξανόμενη κινεζική επιρροή στην περιοχή.

Σε ανακοίνωσή της την Τρίτη, η Τακαΐτσι τόνισε ότι η συνεργασία Ιαπωνίας, Νότιας Κορέας και Ηνωμένων Πολιτειών αποκτά μεγαλύτερη σημασία, καθώς εντείνονται οι πιέσεις στο «στρατηγικό περιβάλλον» της περιοχής. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν επίσης να ενισχύσουν την οικονομική συνεργασία. Η αναφορά αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου η Κίνα σκληραίνει τους ελέγχους στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και προϊόντων «διπλής χρήσης» προς την Ιαπωνία.

Το «άνοιγμα» της Νότιας Κορέας στην Ασία

Ο Λι, από την πλευρά του, δείχνει να επενδύει σε μια πιο «ανθρώπινη» παρουσία στις διεθνείς επαφές του. Λίγες ημέρες πριν από τη σκηνή στη Νάρα είχε συναντηθεί στο Πεκίνο με τον Σι Τζινπίνγκ και είχαν βγάλει selfies με κινεζικό κινητό. Τον περασμένο Οκτώβριο είχε εμφανιστεί να κολακεύει τον Ντόναλντ Τραμπ, προσφέροντάς του ένα μεγάλο χρυσό στέμμα.

Το μόνο μέτωπο όπου τα ανοίγματα του Λι δεν βρίσκουν ανταπόκριση είναι η Βόρεια Κορέα. Η Πιονγκγιάνγκ έχει απορρίψει τα ανοίγματα του Λι και αυτή την εβδομάδα απαίτησε συγγνώμη από τη Σεούλ, κατηγορώντας τη Νότια Κορέα ότι έστειλε drones επιτήρησης πάνω από το έδαφός της.

Η εκλογή του Λι στην προεδρία είχε αρχικά προκαλέσει επιφυλάξεις σε Τόκιο και Ουάσιγκτον. Εκτός Νότιας Κορέας ήταν σχετικά άγνωστος, ενώ στο εσωτερικό είχε τη φήμη ενός μαχητικού πολιτικού με αιχμηρό λόγο και μεγαλύτερη ανοχή σε πιο σοσιαλιστικές οικονομικές πολιτικές. Στις ΗΠΑ υπήρχε φόβος ότι η Σεούλ θα έγερνε προς την Κίνα, τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της.

Η Ιαπωνία, από την άλλη, ανησυχούσε για επανάληψη της έντασης του 2019. Τότε η Νότια Κορέα είχε απειλήσει να αποχωρήσει από συμφωνία ανταλλαγής πληροφοριών, μετά την αυστηροποίηση ιαπωνικών εξαγωγών προς τη χώρα. Η ένταση τότε ξέσπασε όταν κορεατικό δικαστήριο διέταξε ιαπωνικές εταιρείες να αποζημιώσουν επιζώντες της καταναγκαστικής εργασίας στον πόλεμο, σε μία υπόθεση που το Τόκιο θεωρεί λήξασα.

Σήμερα, ο Λι εμφανίζεται να ισορροπεί ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις της περιοχής, από τις ΗΠΑ και την Κίνα μέχρι την Ιαπωνία. Σε ανάρτησή του μετά το ντουέτο, επαίνεσε την Τακαΐτσι για το παίξιμό της και συνέδεσε τη σκηνή με το πολιτικό ζητούμενο. Μπορεί να μην είχαν απόλυτο συγχρονισμό, έγραψε, αλλά είχαν κοινή πρόθεση να βρουν τον ίδιο ρυθμό. Με την ίδια λογική, πρόσθεσε, θέλει να συνεχιστεί η προσπάθεια για μια πιο «μελλοντική» σχέση Κορέας και Ιαπωνίας.

Με πληροφορίες από BBC

