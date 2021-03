Οnline προβολές, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου, του πολυβραβευμένου έργου της Νίνα Ρέιν «Φυλές» (Drama Desk Award for Outstanding Play, New York Drama Critics’ Circle Award, Off-Broadway Alliance Award – Best Play, υποψήφιο για Olivier Award), που ανέβηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μετάφραση της Έρις Κύργια.

Η Ρέιν επεξεργάζεται δεξιοτεχνικά το χιούμορ και τη συγκίνηση σε μια σειρά ευαίσθητων θεμάτων: την απουσία ενσυναίσθησης ακόμα κι ανάμεσα στους πιο στενούς ανθρώπινους δεσμούς, τα όρια της λεκτικής επικοινωνίας, την ανάγκη να ανήκεις σε μια φυλή παρά τα όποια αδιέξοδά της.

Ο Μπίλι, αν και εκ γενετής κωφός, έχει μεγαλώσει «φυσιολογικά» μέσα σε μια οικογένεια που έχει κάνει τα πάντα για να αμβλύνει τις συνέπειες της διαφορετικότητάς του. Η εισβολή όμως της Σίλβια στον μικρόκοσμο της οικογένειας ανατρέπει ό,τι ίσχυε ως τότε.

Συντελεστές

Μετάφραση: Έρι Κύργια

Σκηνοθεσία: Τάκης Τζαμαργιάς

Σκηνικά - Κοστούμια: Εδουάρδος Γεωργίου

Φωτισμοί: Αλέξανδρος Αλεξάνδρου

Μουσική επιμέλεια & Πρωτότυπη Μουσική: Γιώργος Χριστιανάκης

Ερμηνεύουν: Βαγγελιώ Ανδρεαδάκη, Μανώλης Μαυροματάκης, Δημήτρης Κουρούμπαλης, Μάνος Καρατζογιάννης, Βασιλική Τρουφάκου, Ελένη Μολέσκη.

Πληροφορίες

Παρασκευή 26, Σάββατο 27 και Κυριακή 28 Μαρτίου στις 19:00

Διάρκεια: 110 λεπτά

Τιμή εισιτηρίου: 10 ευρώ

Προπώληση: https://www.viva.gr/tickets/theatre/streaming/fyles/