Φως και Σκότος: Η έκθεση του Αλέκου Κυραρίνη στο Παρίσι

Στο πλαίσιο της εφετινής διυπουργικής συνόδου, η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στον Ο.Ο.Σ.Α., σε συνεργασία με την CITRONNE Gallery, παρουσιάζει στο κτίριο της Ελληνικής Αντιπροσωπείας (ΜΕΑ), στο Παρίσι την έκθεση του Αλέκου Κυραρίνη, με τίτλο «Φως και Σκότος».

Η Τέχνη του Αλέκου Κυραρίνη περιστρέφεται πάντα γύρω από την σχέση ανάμεσα στο ορατό και το αόρατο, ανάμεσα στο φυσικό και το μεταφυσικό. Στην σχέση αυτή υπεισέρχεται και η αέναη πάλη ανάμεσα στο καλό και το κακό. Η εικαστική γραφή του Κυραρίνη είναι πυκνή, σύνθετη και παλίμψηστη. Στρώματα ιστορικής μνήμης, λαϊκές και θρησκευτικές παραδόσεις, αρχαίες καταβολές συνυπάρχουν και αλληλοεπικαλύπτονται σε μια φαινομενικά χαοτική διάταξη η οποία, όμως, τελικά οργανώνεται στην επιφάνεια με σχολαστική λεπτομέρεια και ακρίβεια. Η αίσθηση που προκύπτει είναι η “πατίνα" του χρόνου- δηλαδή ένα πολιτισμικό ίζημα της Ιστορίας και, ταυτοχρόνως, της υποσυνείδητης επιλεκτικής μνήμης.

Η ενότητα «Φως και Σκότος» εκτίθεται στον ΟΟΣΑ σε μια εποχή με μεγάλες εντάσεις, με αδόκητες αλλαγές, με απειλητικές προοπτικές, που έχουν ήδη ανατρέψει τον ρου του προσωπικού και του κοινωνικού μας βίου. Ο Αλέκος Κυραρίνης εικονοποιεί μεταφυσικά τον φόβο ο οποίος ισούται με το κακό. Εικονογραφεί έναν κόσμο άϋλο, αλλά υπαρκτό, ο οποίος συντίθεται από τις επιστρώσεις του χρόνου και ομογενοποιείται μέσα από την συνεκτική παράδοση. Μας προτείνει μια άλλη ανάγνωση της εποχής και της ταυτότητάς μας, ως στήριγμα, διέξοδο και παραμυθία στους σημερινούς δύσβατους καιρούς.



Η CITRONNE Gallery συνεργάζεται με την Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στον ΟΟΣΑ, στο Παρίσι για τέταρτη φορά. Η έκθεση του Κωνσταντίνου Ξενάκη "No Way out" (2014), το «Ελληνικό Καλοκαίρι» (2015) με έργα 12 Ελλήνων καλλιτεχνών, «Το Περιβάλλον» (2022) από τρεις Έλληνες εικαστικούς είναι οι προγενέστερες παρεμβάσεις της στην εκάστοτε προβληματική του Διεθνούς Οργανισμού. Εφέτος, συμμετέχει στο κεντρικό ερώτημα «Το Μέλλον που θέλουμε». Με αυτόν τον τρόπο, «η γκαλερί προσπαθεί να συμμετάσχει ενεργά στα μεγάλα θέματα τα οποία θέτει ο Διεθνής Οργανισμός, για έναν καλύτερο και ασφαλέστερο κόσμο», γράφει η δρ Τατιάνα Σπινάρη-Πολλάλη, διευθύντρια της CITRONNE Gallery.



Πώς διαγράφεται το μέλλον πού θέλουμε; Πώς οικοδομείται; Ο Αλέκος Κυραρίνης επιχειρεί μια εικαστική ανάλυση μέσα από 34 έργα, εκπονημένα ad hoc. Πρόκειται για την «διαλεκτική ανάμεσα στο Φως και το Σκότος, μια από τις αιώνιες αναζητήσεις της ανθρώπινης φύσης», σημειώνει ο καθηγητής Γιώργος Πρεβελάκης, Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον Ο.Ο.Σ.Α. Στα έργα αυτά ο ζωγράφος απεικονίζει το ταραγμένο πνεύμα της εποχής μας, όπου κυριαρχούν καταλυτικά ο φόβος, η ανησυχία, η αγωνία- συνέπειες των μεγάλων διαδοχικών ανατροπών οι οποίες έπληξαν όλους τους τομείς της ζωής μας. Σε αυτήν την σκοτεινή ανέχεια, συνθετικά και όχι αντιθετικά, ο Κυραρίνης αναπαριστά και την ελπίδα, την παραμυθία, την απαντοχή, την πίστη, την προσδοκία- τις προαιώνιες καταφυγές των ανθρώπων. «Αυτά τα δύο, 'φως και σκότος' συνυπάρχουν...Η προσπάθεια μου ορίζεται από μια μεγάλη επιθυμία για το Φως...εκεί, αργά, απλά και υπομονετικά, αρχίζει να οικοδομείται αυτό που ονομάζουμε ζωή», εξηγεί ο ζωγράφος στο εισαγωγικό του σημείωμα. Ο Δράκος και η Περιστερά, αναγνωρίσιμα σύμβολα, εναλλάσσονται και καθορίζουν το πρόσωπο και την μοίρα των ανθρώπων. Συνυπάρχουν ως στοιχεία αλληλένδετα, ως φάσεις και εκφάνσεις του βίου. Ιχνογραφούνται μετωπικά, όπως στις βυζαντινές εικόνες, ως άχρονες οντότητες.

Αλέκος Κυραρίνης, Ενότητα Φώς και Σκότος. Παραχώρηση του καλλιτέχνη & της CITRONNE Gallery



Η έκθεση εγκαινιάστηκε στις 27 Μαΐου, στο κτίριο της ΜΕΑ Ο.Ο.Σ.Α, παρουσία Πρέσβεων και στελεχών της Γενικής Γραμματείας Ο.Ο.Σ.Α. Στις 8 Ιουνίου, η έκθεση μεταφέρθηκε στην έδρα της Γενικής Γραμματείας, ώστε να εισαγάγει και να πλαισιώσει την διυπουργική σύνοδο η οποία επεξεργάστηκε και ανέλυσε τα επιμέρους θέματα γύρω από την κεντρική προβληματική για το Μέλλον. Τα έργα τοποθετήθηκαν στην κεντρική είσοδο, σε περίοπτη θέση, και, κατά γενικήν ομολογία, προκάλεσαν πολλή συγκίνηση, άμεσο θαυμασμό και βαθύ ενδιαφέρον από όλους όσοι συμμετέσχαν στην ευρύτατη αυτή συγκέντρωση πολιτικών, τεχνοκρατών και υψηλών στελεχών και παραγόντων από τα 37 κράτη-μέλη του Ο.Ο.Σ.Α. Ανάμεσά τους, ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Χρήστος Σταϊκούρας και ο Μιχάλης Αργυρού ως μέλη της ελληνικής υπουργικής αντιπροσωπείας· η νεοσύστατη Υπουργός του Προέδρου Macron στο Υπουργείο Εξωτερικών για την Γαλλοφωνία Χρυσούλα Ζαχαροπούλου· η Aby Symes, στενή συνεργάτις του Γενικού Γραμματέα του Ο.Ο.Σ.Α.· η Laurence Boon, chief& economist& του Ο.Ο.Σ.Α.

