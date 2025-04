Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου: Μνουσκίν, Κέντριτζ, Τρίφονοφ και φωνές νέων δημιουργών

Φέτος το Φεστιβάλ κλείνει 70 χρόνια, έχοντας χαρίσει στο κοινό μεγάλες συγκινήσεις και έχοντας ανοίξει μεγάλες συζητήσεις για την τέχνη, τα όρια και το μέλλον της.

Η καλλιτεχνική διευθύντριά του Κατερίνα Ευαγγελάτου σημείωσε: «Η επέτειος αυτή είναι ένας σταθμός περισυλλογής αλλά και ένα νέο κεφάλαιο. Η επετειακή στιγμή είναι η κατάλληλη αφορμή για να επανεξετάσουμε τη σχέση του Φεστιβάλ με το κοινό και τη σύγχρονη καλλιτεχνική σκηνή. Μπορούμε να λειτουργήσουμε ως πλατφόρμα νέων, ριζοσπαστικών προσεγγίσεων; Μπορεί το Φεστιβάλ να αγκαλιάσει ακόμα πιο ευρεία γκάμα καλλιτεχνικών φωνών, να γίνει σημείο συνάντησης διαφορετικών τεχνών και να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της εποχής μας; Και τι σηματοδοτεί μια επέτειος σε μια εποχή κατά την οποία η Τέχνη κινδυνεύει; Σε μια εποχή που προαιώνιες κατακτήσεις για την ελευθερία της έκφρασης τίθενται υπό αμφισβήτηση και ο φανατισμός της ρητορικής του μίσους κερδίζει έδαφος;», για να συμπληρώσει ότι φέτος το πρόγραμμα είναι πιο διεθνές από ποτέ.

Με ένα πρόγραμμα στο οποίο συνεργάζονται χιλιάδες καλλιτέχνες από δεκάδες χώρες, το Φεστιβάλ συμμετέχει στην παραγωγή ταινιών και διευρύνει τις δωρεάν δράσεις του που ωθούν το Φεστιβάλ στη νέα εποχή του.

Μετά την ανακοίνωση του προγράμματος της Επιδαύρου, σειρά έχει η ανακοίνωση του προγράμματος της Πειραιώς 260 και του Ηρωδείου, καθώς και άλλων χώρων, ενώ κυριαρχούν οι κύκλοι έργων με έμπνευση από τη λογοτεχνία και τις παραδόσεις μας και αναδεικνύεται η πρωταγωνιστική θέση των γυναικών δημιουργών.

Θα δούμε νέες και σημαντικές συμπράξεις. Η μία θα είναι της Τεχνόπολης και του δήμου Αθηναίων στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβηττού που αποτέλεσε σημαντικό κομμάτι στης ιστορίας μας κατά το παρελθόν. Η επιστροφή σε αυτό γίνεται με τέσσερα σύγχρονα μουσικά γεγονότα που εγκαινιάζονται με τη συναυλία της αντισυμβατικής Arca. Δύο ξεχωριστές παραγωγές σε συνεργασία και συμπαραγωγή με το Κέντρο Πολιτισμού-Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος θα διευρύνουν τους χώρους του Φεστιβάλ, ανοίγοντας διάλογο με έναν από τους πιο δυναμικούς φορείς πολιτισμού του τόπου μας.

Επιπλέον, μια site specific περφόρμανς στις όχθες του Κηφισού, σε συνεργασία με τον δήμο Κηφισιάς, που θα καταλήξει στο ρωμαϊκό Αδριάνειο Υδραγωγείο στη Δεξαμενή, θα χαράξει νέα καλλιτεχνικά μονοπάτια στην πόλη, εκφράζοντας με τον πιο εύγλωττο τρόπο την αυξανόμενη ανησυχία για τους υδάτινους πόρους και τη διαχείρισή τους.

Στο Ηρώδειο και το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Facebook Twitter Η κορυφαία σολίστ Χίλαρι Χαν θα εμφανιστεί με τη Φιλαρμονική του Μονάχου. Φωτ.: Chris Lee

Στον κύκλο της κλασικής μουσικής που έχει να παρουσιάσει το πρόγραμμα του Ηρωδείου πρωταγωνιστούν μεγάλες ορχήστρες αλλά και διακεκριμένοι σολίστ όπως η Γιούτζα Ουάνγκ, ο Ντανιίλ Τρίφονοφ και ο Ιμάνιουελ Αξ, όπως και η κορυφαία σολίστ Χίλαρι Χαν με τη Φιλαρμονική του Μονάχου. Θα εμφανιστεί επίσης ο «διεθνής» μαέστρος μας Κωνσταντίνος Καρύδης.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται ακόμα η Εθνική Λυρική Σκηνή με τις παραγωγές «Τουραντότ» του Τζάκομο Πουτσίνι και «Ριγολέτο» του Βέρντι, ο «Ιππόλυτος» της Κατερίνας Ευαγγελάτου, το πιο επιτυχημένο ελληνικό αγγλόφωνο συγκρότημα των τελευταίων δεκαετιών, οι Raining Pleasure, οι Stranglers, ο Michael Kiwanuka, παιδί-θαύμα της σόουλ, οι Air, το ηλεκτρονικό ντουέτο των Nicolas Godin και Jean-Benoît Dunckel, ο Αφρικανός καλλιτέχνης Youssou N’Dour, ο πρωτεργάτης της σύγχρονης ορχηστρικής νεοκλασικής μουσικής Μαξ Ρίχτερ και η Sydney Dance Company με την παράσταση «Impermanence» σε χορογραφία του Rafael Bonachela. Οι φίλοι του Νικόλα Πιοβάνι θα απολαύσουν τη μουσική που έχει γράψει για ταινίες στο Μέγαρο Μουσικής, ενώ με αφορμή το έτος «Μίκη Θεοδωράκη» θα παρουσιαστεί το «Άξιον Εστί».

Στην Πειραιώς 260

Facebook Twitter Η εμβληματική προσωπικότητα του θεάτρου Αριάν Μνουσκίν και το ιστορικό Θέατρο του Ήλιου θα ανοίξουν το πρόγραμμα με την παράσταση «Εδώ έχει δράκους». Φωτ.: Michele Laurent

Νέοι Έλληνες δημιουργοί και ιδιοσυγκρασιακοί καλλιτέχνες από τη διεθνή σκηνή θα παρουσιάσουν πρωτότυπα έργα θεάτρου και χορού στην Πειραιώς 260. Η εμβληματική προσωπικότητα του θεάτρου Αριάν Μνουσκίν και το ιστορικό Θέατρο του Ήλιου θα ανοίξουν το πρόγραμμα με την παράσταση «Εδώ έχει δράκους / Hic sunt dracones», ενώ ο William Kentridge και η Puppet Company θα παρουσιάσουν το έργο «Ο Φάουστ στην Αφρική! / Faustus in Africa!», οι Back to Back Theatre την παράσταση «Ο κυνηγός πέφτει θύμα της σκιάς του / The Shadow Whose Prey the Hunter Becomes». Από τους El Conde de Torrefiel θα δούμε την περφόρμανς «Το φως μιας λίμνης / La luz de un lago», και από τους Carolina Bianchi – Cara de Cavalo το «Η νύφη και το «Καληνύχτα, Σταχτοπούτα» / A Noiva e o Boa Noite Cinderela».

Στο πλαίσιο του κύκλου Ρίζες, που έχει αναφορές στην παράδοση, θα παρακολουθήσουμε τις παραστάσεις «Καραγκιόζης Mad Max» των Σπύρου Αγγελόπουλου – Sinika, τον «Κατσούρμπο του Γεωργίου Χορτάτση» του Γιάννου Περλέγκα, τα «Κακά σκηνικά» του Γιάννη Αποσκίτη σε σκηνοθεσία Σίμου Κακάλα και τη χορογραφική σύνθεση «Darkest white» της Δαφίν Αντωνιάδου.

Facebook Twitter «Far from the End / Μακριά από το τέλος». Φωτ.: Karol Jarek

Στον χορό, η Χριστίνα Γουζέλη και ο Paul Blackman παρουσιάζουν το «Far from the End / Μακριά από το τέλος», ο Idio Chichava από τη Μοζαμβίκη το «Vagabundus», η Alexandra Waierstall το «Ηeart moment / Η στιγμή της καρδιάς», ο Αλέξανδρος Σταυρόπουλος το «Ποιος θα της το πει;», η Faye Driscoll τη «Διάβρωση / Weathering» και η Παναγιώτα Καλλιμάνη το «Κάπως, αλλιώς, καθόλου, μαζί». Στην πλατεία θα δούμε το 5ο AEF Urban Dance Contest / Hip hop battle & All styles battle. Η Μιτ Βάρλοπ επιστρέφει στην Αθήνα με το έργο «Ιnhale delirium exhale» και η Πατρίσια Απέργη παρουσιάζει το «Hystory».

Facebook Twitter Η νέα καλλιτεχνική διευθύντρια του Internationaal Theater Amsterdam, Eline Arbo, συστήνεται στο ελληνικό κοινό με τα «Χρόνια». Φωτ.: Fred Debrock

Στον κύκλο «Η σκηνή των βιβλίων», που αντλεί έμπνευση από τα λογοτεχνικά βιβλία, η Ιώ Βουλγαράκη σκηνοθετεί τον «Μητροφάγο» που βασίζεται στο βιβλίο του Ρόκε Λαράκι, ο Θανάσης Δόβρης τη «Σωτηρία», βασισμένος στη συλλογή διηγημάτων της Χαράς Ρόμβη, η Έλενα Μαυρίδου τη «Σαρμάντζα», εμπνεόμενη από διηγήματα του Κωνσταντίνου Δομηνίκ και η Έμιλυ Λουίζου το έργο του Σάιμον Στίβενς «Η πόλη των τυφλών», που βασίζεται στο «Περί τυφλότητος» του Ζοζέ Σαραμάγκου. Ο Χρήστος Θάνος θα παρουσιάσει το έργο «Πολεμικοί ανταποκριτές», ενώ η νέα καλλιτεχνική διευθύντρια του Internationaal Theater Amsterdam, Eline Arbo, συστήνεται στο ελληνικό κοινό με τα «Χρόνια», που βασίζονται στο ομώνυμο βιβλίο της Ανί Ερνό. Η Daria Deflorian σκηνοθετεί τη «Χορτοφάγο» (σκηνές από το ομώνυμο μυθιστόρημα της Χαν Γκανγκ) και η Σοφία Καραγιάννη την παράσταση «Μπουμπουλίνας 18», βασισμένη στο βιβλίο της Κίττυς Αρσένη. Η Σοφία Αντωνίου παρουσιάζει το έργο «Η ζωή, τα γηρατειά και ο θάνατος μιας γυναίκας του λαού», που αντλεί από το βιβλίο του Ντιντιέ Εριμπόν.

Θα επαναληφθούν το «Εγώ, μια δούλα» του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη σε σκηνοθεσία Νίκου Χατζόπουλου και η «Ιφιγένεια / Βορά» της Βίβιαν Στεργίου σε σκηνοθεσία Αικατερίνης Παπαγεωργίου. Τα όρια της ανθρώπινης γνώσης διερευνά η Κατερίνα Γιαννοπούλου στην παράσταση «Phenomenon».

Στον Λυκαβηττό

Facebook Twitter Nalyssa Green and guests. Φωτ.: Alexandra Masmanidi

Η ελληνική nu jazz συναντά την αφρικανική διασπορά μαζί με τον Ζερόμ Καλούτα, την Idra Kayne, τη Ladele, τους Urban Lynx (Yinka - MC Dash), τον Άγγελο Αγγέλου και τον Ανδρέα Πολυζωγόπουλο σε μια παράσταση που καλύπτει μεγάλο φάσμα, από τη μαύρη αστική μουσική έως και την ελληνική παράδοση. Οι Spiritualized, που έχουν καθιερωθεί για τις συναρπαστικές ζωντανές εμφανίσεις τους, έρχονται στον λόφο του Λυκαβηττού για να μας παρουσιάσουν μία από τις πιο αντισυμβατικές και αινιγματικές μορφές της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής την τελευταία δεκαετία, η Arca (Αλεχάντρα Γκέρσι) θα εξερευνήσει τα όρια της περφόρμανς και του ηχητικού σχεδιασμού, αναδεικνύοντας θέματα ταυτότητας, σεξουαλικότητας και προσωπικής απελευθέρωσης στην απεραντοσύνη του πεδίου της καλλιτεχνικής έκφρασης, και η Νalyssa Green υποδέχεται τις φίλες και τους φίλους της σε μια μουσική σκυταλοδρομία με τη συμμετοχή 13 μουσικών-σχημάτων, stand-up comedians και drag περφόρμερ.

Παράλληλα, στον Φάρο του ΚΠΙΣΝ ο Κωνσταντίνος Παπανικολάου θα παρουσιάσει τη δημιουργία του «Επαρκώς δημιουργικό», ενώ στο Θέατρο Τέχνης η Νοεμή Βασιλειάδου θα σκηνοθήσει το «Κλημεντίνες χωρίς κουκούτσι». Στο θέατρο Σταθμός θα επαναληφθεί η παράσταση του Κωσταντίνου Ντέλλα «Οι γριές που μαζεύουν την τσουκνίδα». Στον «Ελληνικό Κόσμο» οι Bicep θα επιστρέψουν για μια ακόμη βραδιά-saga, ένα event που θα περιλαμβάνει ένα πρωτόγνωρο laser LED show, δύο σκηνές και διευρυμένο line-up με τους Modeselektor και Future666.

Facebook Twitter Mouse on Mars Φωτ.: Nico Roma

Τα Live στην Πλατεία αναλαμβάνει αυτήν τη χρονιά ο Δημήτρης Τσάκας, ενώ σε συνεργασία με το Ωδείο Αθηνών συνδιοργανώνεται το Subset Festival, που επιστρέφει πιο διεθνές από ποτέ με ονόματα όπως αυτά των Ryoji Ikeda, Mouse on Mars ft. Dodo NKishi και Christina Vantzou. Το πάρτι της έναρξης του Φεστιβάλ Subset Festival στις 30 Μαΐου θα γίνει με τους Rosanna Mailan Orchestra, ένα δυναμικό σύνολο δέκα κορυφαίων Ελλήνων και Κουβανών μουσικών που ιδρύθηκε το 2020.

Το εικαστικό της φετινής χρονιάς έχουν αναλάβει οι Beetroot, ενώ μια πρωτότυπη εγκατάσταση εικαστικού φωτισμού από το βραβευμένο design studio Objects of Common Interest θα φιλοξενηθεί φέτος στους χώρους της Πειραιώς 260.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα εδώ