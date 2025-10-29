Ερρίκος Ε': Το άγνωστο έργο του Σαίξπηρ στην ελληνική σκηνή έπειτα από 85 χρόνια

Ο Ερρίκος Ε', το άγνωστο έργο του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, μεταφράζεται και ανεβαίνει ξανά στην ελληνική σκηνή από τον Αλέξανδρο Διαμαντή, στο πλαίσιο του επετειακού έτους 2025 για τα 40 χρόνια του Θεάτρου Σημείο.

Πρόκειται για ένα αξιοσημείωτο θεατρικό γεγονός, ενώ το ίδιο το έργο θα κυκλοφορήσει σε πλήρη μετάφραση από τις εκδόσεις Κάπα.

Η μόνη προηγούμενη φορά που ο Ερρίκος Ε’ ανέβηκε στην ελληνική σκηνή ήταν από το Εθνικό Θέατρο, τον Μάρτιο του 1940, μερικές εβδομάδες πριν τη ναζιστική εισβολή, ως μια ύστατη, θεατρική πράξη εμψύχωσης.

Βρισκόμαστε στον πολεμόχαρο Μεσαίωνα. Βρισκόμαστε στον πολεμόχαρο 21ο αιώνα. Βρισκόμαστε σ’ όλες τις εποχές – κάθε φορά που αδελφός σηκώνει χέρι σ’ αδελφό, απ’ τον Κάιν και τον Άβελ, μέχρι σήμερα. Ο Ερρίκος είναι ο Βασιλιάς της Αγγλίας. Είναι σίγουρος για τον εαυτό του. Θέλει να δείξει τη δύναμή του. Εισβάλει στη Γαλλία – γι’ ασήμαντη, όπως λένε, αφορμή. Ο Λαός τον ακολουθεί – και ξέρει πολύ καλά πού μπλέκει. Οι Γάλλοι τον περιμένουν – πώς το λέει ο Καβάφης; «Υπεροψία και μέθη». Η Αγγλία είναι ένα αδύναμο κράτος και η Γαλλία είναι η υπερδύναμη της εποχής. Αλλά να που η Αγγλία εισβάλει στη Γαλλία – κι όχι το αντίστροφο, ας σημειωθεί αυτό – και να που η Γαλλία … ηττάται; Η συνέχεια επί σκηνής.

Ο πόλεμος δεν έχει τίποτα ωραίο – και παρόλο που στα μάτια ορισμένων μπορεί να φαντάζει πολύ γοητευτικός, στην πραγματικότητα είναι η χειρότερη έκφραση της ανθρώπινης φύσης. Όσο κι αν κάτι τέτοιο φαίνεται αυτονόητο, πιστέψτε μας, δεν είναι. Ζούμε σε μια φάση που η Ανθρωπότητα ακονίζει ξανά τα δόντια της, έτοιμη να σπαράξει τα ίδια της τα σπλάχνα για άλλη μια φορά. Είναι καθήκον μας ως καλλιτεχνών, ως πολιτών, ως φίλων, ως γονέων, ως παιδιών κι ως εραστών να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας ώστε να τελειώσει αυτή η τρέλα. Ας σημειωθεί εδώ πως το Θέατρο Σημείο σημαδεύει μ’ αυτή την παραγωγή την επέτειο σαράντα χρόνων ενεργούς παρουσίας και επιδιώκει έτσι να αρθρώσει ένα πολιτικό μήνυμα, μια στάση ζωής, αν θέλετε: κατά των δυνατών, υπέρ των αδύναμων, κατά της ισχύος, υπέρ της φιλίας, κατά της δύναμης, υπέρ του έρωτα, κατά της δόξας – υπέρ της αγάπης.

Αγαπήστε! Αγαπήστε κι αγαπηθείτε, βυθιστείτε στην αγάπη, ακόμα κι αν θα είναι αυτό, το τελευταίο πράγμα που θα κάνετε. Αυτό είναι το μήνυμα αυτής της παράστασης.

Ο Ερρίκος Ε’ έρχεται στο Θέατρο Σημείο, στη Σκηνή Lab, από τις 7 Νοέμβρη 2025 και για κάθε Παρασκευή, Σάββατο στις 20:00 και Κυριακή στις 19:00.

Συντελεστές:

Μετάφραση-Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Διαμαντής

Σκηνογραφία: Βαγγέλης Αγάτσας

Διεύθυνση Παραγωγής: Ιωάννα Μακρή

Εκτέλεση Παραγωγής: Θεόφιλος Κωστούλας

Επικοινωνία: Άρης Ασπρούλης

Εμφανίζονται οι ηθοποιοί:

Θάνος Μαγκλάρας

Παρθενόπη Μπουζούρη

Ελίνα Παπαθεοδώρου

Γιάννης Σιάμπαλιας

Ακούγονται οι φωνές των:

Δημήτρης Καταλειφός

Μάνια Παπαδημητρίου

Ιωάννα Μακρή