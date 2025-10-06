ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Βασίλης Μπισμπίκης: Επιστρέφει η παράσταση «Άνθρωποι και Ποντίκια» μετά από 5 χρόνια

Ο Βασίλης Μπισμπίκης αναβιώνει το αριστούργημα του Τζον Στάινμπεκ στο νέο Cartel στο Αιγάλεω, υπογράφοντας μια ωμή, ρεαλιστική και συναισθηματικά φορτισμένη σκηνοθεσία που φέρνει ξανά στο προσκήνιο τον αγώνα των απλών ανθρώπων για αξιοπρέπεια και ελπίδα

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Βασίλης Μπισμπίκης: Επιστρέφει η παράσταση «Άνθρωποι και Ποντίκια» μετά από 5 χρόνια Facebook Twitter
Φωτ.: Ελίνα Γιουνανλή
0

Η θρυλική παράσταση «Άνθρωποι και Ποντίκια» του Τζον Στάινμπεκ, σε σκηνοθεσία Βασίλη Μπισμπίκη, επιστρέφει από τις 23 Οκτωβρίου στο νέο Cartel — στο ιστορικό εργοστάσιο «Κλωσταί Πεταλούδα – Μουζάκης» στο Αιγάλεω — σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την Ομάδα Cartel και τον σύγχρονο κοινωνικό ρεαλισμό στη θεατρική σκηνή.

Μετά από συνεχόμενα sold out, εκατοντάδες παραστάσεις και χρόνια αναμονής, το έργο που καθόρισε τη θεατρική πορεία του Μπισμπίκη επιστρέφει με παλιούς και νέους συντελεστές, ανανεωμένο στη σκηνοθετική του γραφή αλλά πιστό στην ωμή, συγκινητική δύναμη του πρωτότυπου κειμένου.

Μια ιστορία ανθρώπων που επιβιώνουν στα όρια

Το «Άνθρωποι και Ποντίκια» είναι μια σκληρή, αλλά και τρυφερή ιστορία για τη φιλία, την επιβίωση και τα διαψευσμένα όνειρα. Οι ήρωες του Στάινμπεκ είναι άνθρωποι του μόχθου, εργάτες που ζουν στο περιθώριο και ονειρεύονται ένα καλύτερο αύριο. Ο Μπισμπίκης μεταφέρει αυτή την κοινωνική πραγματικότητα στη σημερινή Ελλάδα, μέσα σε ένα ρεαλιστικό σκηνικό εργοστασίου, όπου οι ήρωες παλεύουν για την αξιοπρέπεια και την ελπίδα, απέναντι σε μια σκληρή καθημερινότητα.

Η γλώσσα είναι ωμή και καθημερινή, η σκηνοθεσία τολμηρή και βιωματική, ενώ ο θεατής δεν παρακολουθεί απλώς — συμμετέχει. Όπως δηλώνει ο σκηνοθέτης, στόχος δεν είναι να εντυπωσιάσει, αλλά να φέρει το κοινό αντιμέτωπο με την αλήθεια της εποχής.

Η πρώτη εκδοχή της παράστασης είχε γνωρίσει τεράστια επιτυχία, με παραστάσεις που έγιναν θεατρικό φαινόμενο και μετέπειτα προβολή on demand από το Ίδρυμα Ωνάση, συγκεντρώνοντας πάνω από 25.000 θεατές διαδικτυακά. Η νέα παρουσίαση βρίσκει τον Μπισμπίκη να επαναπροσδιορίζει τη θεατρική του ομάδα, εγκαινιάζοντας τον νέο Τεχνόχωρο Cartel στο Αιγάλεω — έναν βιομηχανικό χώρο που μεταμορφώνεται σε θεατρική σκηνή, με τον ίδιο και τους συνεργάτες του να έχουν επιμεληθεί προσωπικά κάθε λεπτομέρεια.

Βασίλης Μπισμπίκης: Επιστρέφει η παράσταση «Άνθρωποι και Ποντίκια» μετά από 5 χρόνια Facebook Twitter
Φωτ.: Ελίνα Γιουνανλή

Η παράσταση βασίζεται στη μετάφραση και διασκευή της Σοφίας Αδαμίδου, ενώ η σκηνοθεσία, τα σκηνικά και τα κοστούμια φέρουν την υπογραφή του Βασίλη Μπισμπίκη.

Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Μπισμπίκης, Δημήτρης Δρόσος, Μαίρη Μηνά, Στέλιος Τυριακίδης, Μάνος Καζαμίας, Γιώργος Σιδέρης, Γιανμάζ Ερντάλ, Λευτέρης Αγουρίδας, Αγγέλα Πατσέλη, Μάρα Ζαλόνη, Ερατώ Αγγουράκη.

Η νέα εκδοχή ενσωματώνει κινηματογραφικά στοιχεία, ζωντανές κάμερες και οπτικά εφέ, δημιουργώντας ένα σκηνικό υβρίδιο μεταξύ θεάτρου και οθόνης, όπου η δράση γίνεται σχεδόν απτή.

Ο Μπισμπίκης παραμένει πιστός στην ανάγκη να αναμετριέται με το σήμερα μέσα από το θέατρο. Η κοινωνική ανισότητα, ο ρατσισμός, η απώλεια της αξιοπρέπειας, η μοναξιά και η φιλία είναι θεματικοί άξονες που αποκτούν ξανά επικαιρότητα μέσα από μια παράσταση-εμπειρία.

Βασίλης Μπισμπίκης: Επιστρέφει η παράσταση «Άνθρωποι και Ποντίκια» μετά από 5 χρόνια Facebook Twitter
Φωτ.: Ελίνα Γιουνανλή

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

«La Magie Noire»: Ο χαμένος θησαυρός του Ρενέ Μαγκρίτ βγαίνει στο φως μετά από 90 χρόνια

Πολιτισμός / «La Magie Noire»: Ο χαμένος θησαυρός του Ρενέ Μαγκρίτ βγαίνει στο φως μετά από 90 χρόνια

Ο πίνακας «La Magie Noire» του Ρενέ Μαγκρίτ, που παρέμεινε σε ιδιωτική συλλογή για 90 χρόνια, βγαίνει σε δημοπρασία στη Sotheby’s - Η συγκλονιστική ιστορία πίσω από το έργο και τη γυναίκα που έσωσε 163 παιδιά από τους ναζί
LIFO NEWSROOM
Αίγυπτος: Ανοικτός για το κοινό ένας από τους πιο εμβληματικούς τάφους Φαραώ στην Κοιλάδα των Βασιλέων

Πολιτισμός / Αίγυπτος: Ανοικτός για το κοινό ένας από τους πιο εμβληματικούς τάφους Φαραώ στην Κοιλάδα των Βασιλέων

Σκαλισμένος βαθιά μέσα στον βράχο, ο τάφος του Αμενχοτέπ Γ΄ δεσπόζει ξανά μετά από 20 χρόνια, στη δυτική όχθη του Νείλου - Τα πρώτα πλάνα από το εσωτερικό του
LIFO NEWSROOM
Το «This That Keeps On» του Δημήτρη Παπαϊωάννου καταχειροκροτήθηκε στο Ηρώδειο

Πολιτισμός / Το «This That Keeps On» του Δημήτρη Παπαϊωάννου καταχειροκροτήθηκε στο Ηρώδειο

Τριάντα χορευτές και ηθοποιοί ζωντάνεψαν επί σκηνής τα υβριδικά πλάσματά του, ενεργοποιώντας τον χώρο με το μοναδικό του ύφος που τον έχει καθιερώσει ως έναν από τους πιο επιδραστικούς δημιουργούς της εποχής μας
LIFO NEWSROOM
Βραβεία Νόμπελ: Ο Τραμπ ρίχνει τη σκιά του στη διοργάνωση - Προειδοποιήσεις για την ακαδημαϊκή ελευθερία

Πολιτισμός / Βραβεία Νόμπελ: Ο Τραμπ «ρίχνει τη σκιά του» στον θεσμό - Προειδοποιήσεις για την ακαδημαϊκή ελευθερία

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εισαγάγει ή προτείνει μια σειρά από μέτρα, τα οποία οι επικριτές υποστηρίζουν ότι θα εμποδίσουν την εκπαίδευση και την επιστημονική έρευνα
LIFO NEWSROOM
2o Sex Positive Festival: Ένα τριήμερο για τη σεξουαλική απελευθέρωση στην Αθήνα

Πολιτισμός / 2o Sex Positive Festival: Ένα τριήμερο για τη σεξουαλική απελευθέρωση στην Αθήνα

Με κοινοτικό χαρακτήρα και χωρίς κερδοσκοπικό προσανατολισμό, η διοργάνωση βασίζεται στη συλλογική εργασία και στην ελεύθερη συνεισφορά των συμμετεχόντων, ώστε να παραμείνει ανοιχτή σε όλους ανεξαρτήτως εισοδήματος
LIFO NEWSROOM
Η Ιζαμπέλ Ιπέρ τιμώμενη καλεσμένη στο 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Πολιτισμός / Η Ιζαμπέλ Ιπέρ τιμώμενη καλεσμένη στο 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Η διάσημη Γαλλίδα ηθοποιός θα προλογίσει αρκετές από τις ταινίες του αφιερώματος στην καριέρα της, ενώ θα δώσει και masterclass αφιερωμένο στις διαφορές μεταξύ θεατρικής και κινηματογραφικής ερμηνείας
LIFO NEWSROOM
Φαλλοί πέντε μέτρων και όργια σκελετών: Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς στο πιο τολμηρό έργο της

Πολιτισμός / Φαλλοί πέντε μέτρων και όργια σκελετών: Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς στο πιο τολμηρό έργο της

Η παράσταση αντλεί υλικό από λαϊκές παραδόσεις και αρχέγονες τελετουργίες των Βαλκανίων, οι οποίες όπως λέει, «εμπλέκουν το σώμα, το πέος και τον κόλπο σε διαφορετικές μορφές»
LIFO NEWSROOM
 
 