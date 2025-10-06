Βασίλης Μπισμπίκης: Επιστρέφει η παράσταση «Άνθρωποι και Ποντίκια» μετά από 5 χρόνια

Η θρυλική παράσταση «Άνθρωποι και Ποντίκια» του Τζον Στάινμπεκ, σε σκηνοθεσία Βασίλη Μπισμπίκη, επιστρέφει από τις 23 Οκτωβρίου στο νέο Cartel — στο ιστορικό εργοστάσιο «Κλωσταί Πεταλούδα – Μουζάκης» στο Αιγάλεω — σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την Ομάδα Cartel και τον σύγχρονο κοινωνικό ρεαλισμό στη θεατρική σκηνή.

Μετά από συνεχόμενα sold out, εκατοντάδες παραστάσεις και χρόνια αναμονής, το έργο που καθόρισε τη θεατρική πορεία του Μπισμπίκη επιστρέφει με παλιούς και νέους συντελεστές, ανανεωμένο στη σκηνοθετική του γραφή αλλά πιστό στην ωμή, συγκινητική δύναμη του πρωτότυπου κειμένου.

Μια ιστορία ανθρώπων που επιβιώνουν στα όρια

Το «Άνθρωποι και Ποντίκια» είναι μια σκληρή, αλλά και τρυφερή ιστορία για τη φιλία, την επιβίωση και τα διαψευσμένα όνειρα. Οι ήρωες του Στάινμπεκ είναι άνθρωποι του μόχθου, εργάτες που ζουν στο περιθώριο και ονειρεύονται ένα καλύτερο αύριο. Ο Μπισμπίκης μεταφέρει αυτή την κοινωνική πραγματικότητα στη σημερινή Ελλάδα, μέσα σε ένα ρεαλιστικό σκηνικό εργοστασίου, όπου οι ήρωες παλεύουν για την αξιοπρέπεια και την ελπίδα, απέναντι σε μια σκληρή καθημερινότητα.

Η γλώσσα είναι ωμή και καθημερινή, η σκηνοθεσία τολμηρή και βιωματική, ενώ ο θεατής δεν παρακολουθεί απλώς — συμμετέχει. Όπως δηλώνει ο σκηνοθέτης, στόχος δεν είναι να εντυπωσιάσει, αλλά να φέρει το κοινό αντιμέτωπο με την αλήθεια της εποχής.

Η πρώτη εκδοχή της παράστασης είχε γνωρίσει τεράστια επιτυχία, με παραστάσεις που έγιναν θεατρικό φαινόμενο και μετέπειτα προβολή on demand από το Ίδρυμα Ωνάση, συγκεντρώνοντας πάνω από 25.000 θεατές διαδικτυακά. Η νέα παρουσίαση βρίσκει τον Μπισμπίκη να επαναπροσδιορίζει τη θεατρική του ομάδα, εγκαινιάζοντας τον νέο Τεχνόχωρο Cartel στο Αιγάλεω — έναν βιομηχανικό χώρο που μεταμορφώνεται σε θεατρική σκηνή, με τον ίδιο και τους συνεργάτες του να έχουν επιμεληθεί προσωπικά κάθε λεπτομέρεια.

Η παράσταση βασίζεται στη μετάφραση και διασκευή της Σοφίας Αδαμίδου, ενώ η σκηνοθεσία, τα σκηνικά και τα κοστούμια φέρουν την υπογραφή του Βασίλη Μπισμπίκη.

Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Μπισμπίκης, Δημήτρης Δρόσος, Μαίρη Μηνά, Στέλιος Τυριακίδης, Μάνος Καζαμίας, Γιώργος Σιδέρης, Γιανμάζ Ερντάλ, Λευτέρης Αγουρίδας, Αγγέλα Πατσέλη, Μάρα Ζαλόνη, Ερατώ Αγγουράκη.

Η νέα εκδοχή ενσωματώνει κινηματογραφικά στοιχεία, ζωντανές κάμερες και οπτικά εφέ, δημιουργώντας ένα σκηνικό υβρίδιο μεταξύ θεάτρου και οθόνης, όπου η δράση γίνεται σχεδόν απτή.

Ο Μπισμπίκης παραμένει πιστός στην ανάγκη να αναμετριέται με το σήμερα μέσα από το θέατρο. Η κοινωνική ανισότητα, ο ρατσισμός, η απώλεια της αξιοπρέπειας, η μοναξιά και η φιλία είναι θεματικοί άξονες που αποκτούν ξανά επικαιρότητα μέσα από μια παράσταση-εμπειρία.