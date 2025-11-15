Ένα «μουσείο-ξενοδοχείο» στη Νότια Ιταλία αναβιώνει τη Μεγάλη Ελλάδα

Ένα φιλόδοξο εγχείρημα στη Ματέρα της νότιας Ιταλίας επιχειρεί να κάνει τη διαμονή των επισκεπτών μια ζωντανή εμπειρία ιστορικής αναβίωσης.

Το Moyseion, που άνοιξε πλήρως αυτό το καλοκαίρι, λειτουργεί ως ξενοδοχείο–μουσείο εμπνευσμένο από την εποχή του ελληνικού αποικισμού στη Μεγάλη Ελλάδα, όταν ολόκληρη η περιοχή ήταν υπό έντονη ελληνική παρουσία.

Το Moyseion στεγάζεται σε αναστηλωμένες σπηλαιώδεις κατοικίες (sassi), οι οποίες αποτελούν μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco. Η αποκατάστασή τους διήρκεσε τέσσερα χρόνια και έγινε με τη συμβολή αρχαιολόγων, αρχιτεκτόνων και ιστορικών.

Όλα τα αντικείμενα –έπιπλα, σκεύη, φωτιστικά, μουσικά όργανα, υφάσματα– σχεδιάστηκαν ως ακριβείς αναπαραστάσεις αρχαιολογικών ευρημάτων. Τα σύγχρονα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη διαμονή, όπως ο φωτισμός ή τα πιστολάκια, κρύβονται διακριτικά ώστε να μην αλλοιώνεται η ατμόσφαιρα.

Δωμάτια εμπνευσμένα από την καθημερινότητα της αρχαίας Ελλάδας

Από τις 16 υπόγειες κατοικίες, οι οκτώ έχουν διαμορφωθεί με βάση την αισθητική και τις πρακτικές της αρχαϊκής και ελληνιστικής περιόδου. Οι χώροι είναι λιτοί, με φυσικά υλικά, υφαντά από λινάρι και αντικείμενα που παραπέμπουν στην καθημερινότητα της εποχής. Τα υπόλοιπα δωμάτια αντλούν στοιχεία από παλαιότερες εποχές της περιοχής, από τη λίθινη μέχρι τη ρωμαϊκή περίοδο.

Στο χαμηλότερο επίπεδο του συγκροτήματος βρίσκεται το Sanctuary of Waters, ένα υπόγειο spa εμπνευσμένο από αρχαία ιερά και λουτρά. Οι πισίνες και οι λεκάνες έχουν λαξευτεί μέσα στην πέτρα, ενώ ο φωτισμός και τα ψηφιδωτά μιμούνται πραγματικές αρχαιολογικές αναφορές από τη Μεγάλη Ελλάδα.

Το στοιχείο που κάνει το Moyseion να ξεχωρίζει είναι η ομάδα περίπου 20 νέων ειδικών που έχουν εκπαιδευτεί σε αρχαία μουσικά όργανα, τελετουργίες, χορογραφίες και αναπαραστάσεις συμποσίων. Οι επισκέπτες μπορούν να συμμετέχουν σε βιωματικές δραστηριότητες, από αναπαραστάσεις συμπόσιων έως τελετές στο spa ή εισαγωγικές παρουσιάσεις για την αρχαία μουσική και μυθολογία.

Η Ματέρα θεωρείται μια από τις αρχαιότερες συνεχώς κατοικημένες πόλεις στον κόσμο, με ιστορία σχεδόν 9.000 ετών. Τα sassi κατοικούνταν μέχρι τη δεκαετία του 1950, όταν εγκαταλείφθηκαν λόγω άθλιων συνθηκών διαβίωσης και χαρακτηρίστηκαν «ντροπή της Ιταλίας». Από τη δεκαετία του ’80 και μετά, η περιοχή αναβιώνει σταδιακά, ενώ η πόλη έχει γίνει πλέον αγαπημένο κινηματογραφικό σκηνικό για ταινίες όπως The Passion of the Christ, Ben-Hur και No Time to Die.

Γεύσεις και ήχοι εμπνευσμένοι από την αρχαιότητα

Το Moyseion συνεργάζεται με ιστορικούς τροφής και ανθρωπολόγους για να ανασυστήσει τη διατροφή της ελληνικής αρχαιότητας. Το πρωινό περιλαμβάνει πιάτα βασισμένα σε αυθεντικές συνταγές: ψωμί από κριθάρι, πλακούντες με σύκα και ξηρούς καρπούς, αλείμματα από άγρια βότανα. Παράλληλα, διοργανώνει σεμινάρια για την αρχαία μουσική, όπως προγράμματα για τη λύρα σε συνεργασία με το Lotos Lab του Κέμπριτζ.

Facebook Twitter Φωτ: Adriano Fedele

«Οι άνθρωποι δεν θέλουν απλώς να δουν την ιστορία – θέλουν να τη ζήσουν»

Ο ιδρυτής του εγχειρήματος, Αντόνιο Πανέττα, εξηγεί ότι το όραμα του Moyseion είναι να προσφέρει μια εμπειρία πέρα από τα παραδοσιακά μουσεία: «Οι επισκέπτες δεν θέλουν μόνο να βλέπουν αντικείμενα πίσω από ένα γυαλί», λέει. «Θέλουν να νιώσουν ότι ο αρχαίος κόσμος παραμένει ζωντανός».

