Bugonia: Κυκλοφόρησε το δεύτερο τρέιλερ της νέας ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου

Το Bugonia (Βουγονία) αναμένεται να κυκλοφορήσει στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες στις 6 Νοεμβρίου

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Στη δημοσιότητα δόθηκε το δεύτερο επίσημο τρέιλερ της ταινίας «Bugonia» (Βουγονία) του Γιώργου Λάνθιμου, με πρωταγωνίστρια την Έμα Στόουν.

Το «Bugonia» είναι το αγγλόφωνο ριμέικ της νοτιοκορεάτικης ταινίας του 2003 «Save the Green Planet» σε σενάριο και σκηνοθεσία του Τζανγκ Τζουν-Γουάν και σηματοδοτεί την επανένωση του σκηνοθέτη και της ηθοποιού μετά το βραβευμένο με τέσσερα Όσκαρ «Poor Things».

Η ιστορία του νέου φιλμ, ακολουθεί δύο νεαρούς άνδρες που έχουν εμμονή με τις θεωρίες συνωμοσίας και απαγάγουν την ισχυρή διευθύνουσα σύμβουλο μιας φαρμακευτικής εταιρείας, πεπεισμένοι ότι είναι μια εξωγήινη δύναμη που έχει ως σκοπό να καταστρέψει τον πλανήτη Γη.

Στην «Bugonia» πρωταγωνιστούν οι Έμα Στόουν, Τζέσι Πλέμονς, Σταύρος Χαλκιάς, Έινταν Ντέλμπις και Αλίσια Σίλβερστοουν. Το σενάριο της πολυαναμενόμενης ταινίας φέρει την υπογραφή του βραβευμένου με Εmmy, Γουίλ Τρέισι.

Το 2ο τρέιλερ της ταινίας:

